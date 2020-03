El ministro del Interior Jorge Larrañaga estuvo hoy jueves en San Carlos para lanzar los denominados “Operativos de Alto Impacto” e imponer en sus cargos a los nuevos jefes de los distritos operacionales de la Zona Oeste y la jurisdicción carolina. Entre otros detalles, el jerarca contó a la prensa que la Policía colaborará con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para retirar a las personas que viven en situación de calle. “Nos preocupa toda la situación de inseguridad”, señaló.

También insistió en que habrá mayor presencia policial en todo el país, aunque no dijo si la cartera contratará más personal, como reclaman los sindicatos policiales. “Hemos venido hoy para respaldar a la Policía, a la Jefatura” para reafirmar la disposición a la lucha “contra la delincuencia”, afirmó Larrañaga. “La Policía debe ser respetada y respaldada”, indicó.

“Tenemos directivas, vamos a disponer dispositivos en la materia. Hemos dicho claramente que vivir en la calle no es un derecho, eso afecta la dignidad humana de las personas que están teniendo esa situación. Las personas en situación de calle tienen derecho a la vivienda, pero también la ciudadanía general tiene el legítimo derecho de preservar la paz pública”, indicó. “Por tanto procederemos en función de los recursos humanos y de las respuestas que tengamos del Ministerio de Desarrollo Social. Esto significa que la orden va a ser procedimientos para retirar esas personas en situación de calle, pero teniendo una respuesta del Mides, es lo que estamos compaginando. No hemos cumplido todavía una semana (en el gobierno) y en eso se está trabajando”, agregó.

Todo el país

Larrañaga se encuentra recorriendo el país. Mañana estará en Tacuarembó y el sábado y domingo en zonas de Montevideo. “Vamos a estar movilizando la mayor presencia policial, para dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”, adelantó. También destacó que emprenderá un firme combate al narcotráfico y a las bocas de venta de pasta base, aunque evitó dar más detalles.

Mientras tanto, el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, refirió que en los operativos de control intervienen diversas reparticiones. “Con esto se busca empoderar a los comisarios y comprometerlos, más allá que sabemos que están comprometidos… Les brindamos los medios para que ellos pueden responder a las inquietudes”, señaló.

Los operativos, que ya se realizan desde hace varios años, consisten, “básicamente, en controles de vehículos y personas en intersecciones estratégicas de accesos a ciudades, en barrios. Se va a procurar recorrer todos los barrios en diferentes horarios en busca de armas, estupefacientes y personas requeridas” para “brindarle tranquilidad a todos los vecinos”, indicó.

También anunció que en San Carlos, “con el apoyo de la Guardia Republicana”, habrá “alrededor de 40 efectivos” trabajando para prevenir el delito. Se va a descentralizar el PADO para que los operativos se cumplan en forma diaria y los operativos contra el narcotráfico se realizarán, como siempre, en conjunción con la Fiscalía. “El trabajo va a ser sin tregua”, añadió.