“La política y las heladeras”, por David Rabinovich

Dicen que “hubo desidia, falta de previsión, descuidos

y poco apego al buen manejo de los dineros públicos”

Palabras. Por cierto que de forma ‘diligente’, se tramitó una serie de informes a cargo de la Auditoria Interna de la Nación (AIN). Fueron presentados doce informes por ahora. Se entiende por ‘diligencia’ todo trámite o gestión, generalmente administrativo, que se debe realizar para resolver un asunto. Veremos, más temprano que tarde, que tipos de asuntos resuelven las investigaciones administrativas que se anuncian como continuación de las auditorías. Se trata de un ‘relato’ que se avizora largo, farragoso y polémico. Es el relato de las derechas sobre la cosa pública, el Estado ineficiente, los funcionarios ineptos y la falta de ‘libertad’ claro.

Diligente y negligente suenan parecido. Pero mientras que ‘diligente’ supone que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo, la ‘negligencia’ es la falta de cuidado, aplicación y diligencia de una persona en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una obligación. Los empresarios que vienen de las direcciones de las Cámaras, Federaciones y Asociaciones que los agrupan, así como los técnicos -muchos provienen de universidades privadas- son diligentes. Los trabajadores públicos (grasa y gordura del estado) serían negligentes. ¿Todos? Es el relato de las derechas sobre la gestión pública: todo mal en manos del progresismo; un dechado de virtudes en cuanto están a su cargo.

De forma similar, desidia: la falta de ganas, de interés o de cuidado al hacer una cosa.

Viene a cuento esta introducción porque la Ministra de Economía Azucena Arbeleche dijo: “Los documentos demuestran que hubo desidia, falta de previsión, descuidos y poco apego al buen manejo de los dineros públicos. Entre los principales hallazgos realizados por el equipo de la AIN se destacan el uso de recursos públicos en contravención a la normativa vigente, uso ineficiente e ineficaz de los recursos públicos y negligencia”.

Hechos. Se refiere a sendas investigaciones y sus respectivos informes en doce organismos que dependen de Ministerios y Empresas Públicas. No se refiere, por ejemplo, a la administración blanca en el departamento de San José durante las últimas décadas. En realidad la exigente vara que usan para medir la conducta del gobierno anterior es muy diferente de los criterios con que se evalúa la actuación de los intendentes. En especial de sus intendentes. Son cosas de la política. Es el relato de la derecha sobre la realidad que mira con la lupa de la más estricta ideología, mientras reclama contra la politización de la política.

Corresponde establecer con toda claridad que las auditorías y los controles no son un invento de los multicolores. En este caso se presentan las correspondientes a: Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial – Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi); Ministerio de Economía y Finanzas – Unidad Centralizada de Adquisiciones (UCA) y Dirección Nacional de Loterías y Quinielas (DNLQ); Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca – Dirección General de la Granja; Ministerio de Salud Pública – Dirección General de Secretaría – Oficina de Víctimas del Terrorismo de Estado (Oavte); Ministerio del Interior – Dirección Nacional de Migración (DNM); Persona de Derecho Público No Estatal; Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop); Fondo Nacional de Recursos (FNR); Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII); Uruguay XXI; Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) y Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (Cudim). Alguno fue realizado y culminado durante la administración pasada, se trata de una práctica –instalada por el Frente Amplio- que viene de 2011 y se puede consultar en https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/politicas-y-gestion/informe-actuaciones-sector-publico los informes de los años 2011 – 2019. Lo que cambia en esta oportunidad es el relato y la forma en que se presenta para usarlo en el marco de la siembra de dudas y sospechas sobre la gestión anterior.

Para que queda claro. Auditar está bien y venía siendo práctica corriente. Corregir errores y desprolijidades está bien y se venía intentando. Denunciar las irregularidades cuando pueden constituir delitos está bien y si se considera que todo eso se puede hacer mejor no me parece nada mal que se proceda. Pero estamos frente a otra cosa, con otras intenciones. Ya se sabe que aclarar no es fácil y que el que se ataja pierde un tanto. Es el relato de las derechas, por ahora exitoso. Si efectivamente, como dice Tabaré, “la realidad es una sola” y desde la izquierda se establece una política de comunicaciones adecuada, más temprano que tarde el panorama se irá aclarando. Como bien lo dijo Abraham Lincoln: “Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.”.

Conclusiones. Como confirmación de todo lo dicho en torno a la construcción de relatos, por parte de las derechas, que fueron plenamente exitosos en el marco del último y largo proceso electoral uruguayo, están algunos casos puntuales que no me dejan mentir.

Me refiero a la contundente victoria de la coalición multicolor en lo nacional y a la elección de caudilles y caudillejes (te lo digo en lenguaje inclusivo) en intendencias y alcaldías de una amplia mayoría de los departamento del interior. Claro que me quedan dudas si Caram en Artigas, Antía en Maldonado o Moreira en Colonia son en realidad caudillos. Creo que la elección de Ana Bentaberri en San José claramente no sigue la lógica del caudillismo. Es otra cosa: ¿se trata de un aparato electoral armado desde el poder local, constituido por un contingente importante de personas que se han beneficiado o esperan beneficiarse del gobierno departamental? Algo (bastante) de eso hay. No es posible insistir demasiado sobre las inconveniencias, para el desarrollo local endógeno, del clientelismo desplegado durante largas décadas en los llamados departamentos de tradición blanca. En San José Ana ganó sin hacer campaña. Prácticamente no apareció. Los votos se los juntaron una pléyade de acólitos. No me digan que Ana Bentaberri es una ‘caudilla’ local. “Hubieran ganado igual con una heladera” dijo un reconocido analista político. Fue secretaria general durante los últimos desastrosos períodos cumplidos por José Luis Falero y pretendieron presentarla como una especie de ‘cambio’. El relato de las derechas no explica nada porque no es ésa su función. A lo largo y ancho del país se votó en contra de la realidad y de los verdaderos intereses de las mayorías. Lo de San José es claro y paradigmático.

