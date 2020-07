La Segunda División Profesional ya tiene Calendario

Por Rodrigo “Chino” Fernández

El 8 de agosto dará comienzo el Campeonato de la Segunda División Profesional, que tendrá 22 fechas y Playoffs, y la fecha de finalización estipulada es el 12 de diciembre. Se disputarán 7 fechas entre semana para poder lograr completar las 22 en tiempo y forma. Las 7 fechas a jugarse entre semana son: la 3° (martes 18 de agosto), la 6° (martes 1° de septiembre), la 9° (martes 14 de septiembre), la 11° (martes 21 de setiembre), la 14° (martes 13 de octubre), la 17° (martes 27 de octubre) y la 20° (martes 10 de noviembre).

Los primeros dos equipos clasificados de la tabla acumulada ascenderán de forma directa, mientras que del tercero al sexto disputarán Playoffs para definir el 3er ascenso a la Primera División Profesional. Por otra parte, descenderá el último de los promedios, y el penúltimo disputará la permanencia con el segundo clasificado de la Segunda División Amateur (la Antigua C).

Los Playoffs por el tercer Ascenso se juegan desde el 28 de noviembre, y es preciso puntualizar que el fin de semana del 27 de setiembre no habrá actividad de la Divisional debido a que ese fin de semana se realizarán las elecciones municipales en nuestro país.

En lo que refiere a que si se jugará o no en el Estadio Charrúa aún no se ha podido llegar a un acuerdo ya que hay que esperar si jurídicamente queda habilitado este escenario deportivo para llevar adelante la competencia en ese lugar. Seguramente es la mejor opción ya que es un estadio con la infraestructura necesaria, sería cancha neutral para todos los equipos, no teniendo ventaja deportiva para ningún club además de que se podría televisar todos los partidos sin inconvenientes haciendo crecer la difusión en los medios de la División en general, y por si fuera poco todos los gastos de traslados y alojamiento de todos los equipos estarían absorbidos por la AUF, gracias a las partidas de dinero que FIFA envío para el desarrollo de las competencias a nivel mundial durante la pandemia, por lo que los clubes están liberados de los costos para competir cada partido.

Fecha 1 Segunda División Profesional

Villa Teresa vs Juventud LP

Rampla Juniors vs Racing

Central Español vs Cerrito

Atenas vs Tacuarembó FC

Villa Española vs Albión

Sud América vs Rocha FC