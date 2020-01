Antes de que entrara el atardecer se abrieron las puertas del Centro de Convenciones de Punta del Este y de a poco emprendedores, empresarios, autoridades, aficionados a la tecnología comenzaron a llenar la entrada. Entre mini mesas de ping pong, arcades, snacks y stands de incubadoras empresariales comenzó la 12º edición del Punta Tech Meet up, un espacio de encuentro y conversación ideal para inspirarse, hacer contactos, crear proyectos y emprender.

La incubadora Ingenio, del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU), encargada de promover proyectos con base tecnológica presentó sus propuestas y requisitos de ingresos a todos los emprendedores interesados en impulsar sus ideas.

Además la ong REDALCO, Red de Alimentos Compartidos, también se hizo presente. Esta organización, que tiene como objetivo el hambre cero, se encarga de recolectar y clasificar alimentos que sobran en eventos para luego distribuirlos en organizaciones sociales que trabajan con personas con vulnerabilidad social.

Con una gran puesta en escena el evento comenzó con una conversación sobre tecnología y sistemas financieros. El panel fintech dio la bienvenida de la noche con una puesta a punto y un debate sobre las problemáticas actuales de la industria. Andrés Gil de Deloitte; Pablo Coirolo, de la empresa de blockchain Aeternity; Roberto Bo, de Uber; Andrés Wolbergstok, de Citi Global Consumer Banking; Darpan Shah, de NEO Advisors y Claudia Fernández, de Technisys, hablaron sobre una nueva era de la economía global que surge desde las plataformas digitales.

Los expertos coincidieron en que los roles del sistema financiero están cambiando con la llegada de nuevas empresas digitales, y dijeron que la seguridad informática juega un papel central en la economía que se viene, donde la información financiera de todos está a la merced de ataques hackers.

Las empresas fintech son todas aquellas que utilizan la tecnología para ofrecer productos y servicios en el ámbito financiero, como bancos electrónicos, apps de tarjetas de crédito o casas de préstamos online. La diferencia con las empresas financieras tradicionales es que ofrecen un servicio totalmente digital que cada vez está creciendo más en todo el mundo y está transformando la forma de usar el dinero.

Toma de decisiones

Por otro lado, el experto en psicología y economía conductual Dan Ariely se presentó en el evento con una videoconferencia sobre cómo se toman las decisiones en economía. El catedrático además realizó un ciclo de preguntas y respuestas desde Estados Unidos, ya que por problemas de salud no pudo viajar. En su charla explicó de qué manera las personas se comportan en el ámbito económico y, a diferencia de muchos economistas que dicen que las decisiones en este rubro son racionales, explicó que los humanos somos irracionales, porque existe “un mundo interno y otro externo” que crean una brecha en el comportamiento. Es así que la información no cambia el comportamiento sino que crea una fricción. Es la motivación la que nos lleva a la toma de decisiones.

Según dijo, la economía conductual es “una disciplina que ayuda a tomar decisiones inteligentes”, y que se basa en un proceso de tres pasos: lo que quiero, la fricción y lo que finalmente hago. “La era de la economía conductual busca herramientas para la mente” concluyó.

Hospitalidad

Daniel Rudasevski llegó al escenario de Punta Tech para presentar Selina, una empresa de servicios hoteleros que reúne en la experiencia del usuario la hospitalidad y la vida del lugar, ya que, “los turistas no se quieren sentir turistas, quieren sentirse parte del lugar donde están” según dijo.

El conferencista declaró estar muy feliz de visitar Uruguay, ya que su familia vive en el país. Consultado por Correo de Punta del Este dijo que no descarta la posibilidad de abrir un establecimiento Selina en Uruguay, y explicó que el equipo de trabajo está estudiando el departamento de Colonia como posible locación.

Para cerrar el evento, antes de una cena para todos los presentes, se presentó Stephen Attenborough, el director comercial de Virgin Galactic, la primera empresa en el mundo en vender viajes al espacio. El director, que llegó desde Londres para la conferencia, dijo que actualmente “estamos en una era espacial que va a cambiar los negocios y la vida”, y agregó que ver el planeta Tierra desde fuera es una “experiencia transformadora”.

La empresa, que ha realizado algunos viajes de prueba, tiene planeado comenzar a volar en los próximos años. Cada viaje dura dos horas y tiene un costo de 250.000 dólares. “De Montevideo a Londres en dos horas” ejemplificó Attenborough y dijo que, en el congreso se encontraba presente un uruguayo que viajará con la empresa cuando comiencen los vuelos comerciales, aunque no diría su nombre.