La Uclaeh abrió las inscripciones para la Tecnicatura en Gestión Cultural que se dictará on line

La semana pasada se realizó el lanzamiento de una nueva edición de la Tecnicatura en Gestión Cultural (TGC) de la Uclaeh, que se dictará bajo una nueva modalidad: ON LINE. El director de la tecnicatura Gerardo Grieco manifestó que “hace ya un tiempo que veníamos trabajando para romper las barreras geográficas y económicas. Y estamos muy contentos porque hoy podemos ofrecer no solo una mayor accesibilidad, sino una propuesta a distancia y on line que sirve como un puente para ingresar al mundo laboral en el Sector de la Cultura, ya sea para validar saberes y desarrollo profesional de quienes ya estén trabajando en el sector público o privado o bien para desarrollar tu propio proyecto o empresa cultural”.

A través de un sistema de clases de fácil acceso y de un seguimiento en la plataforma Zoom y el Campus Virtual de Uclaeh, se dictarán las clases a distancia y un ciclo de conferencias internacionales y foros, un espacio de debate y una serie de encuentros de construcción de redes de networking.

La TGC proporciona las herramientas y el marco teórico necesario para que cada alumno construya su propio recorrido y pueda aprovechar, reelaborar e integrar rapidamente los conocimientos adquiridos a la vida laboral y profesional. Dotar de las competencias y habilidades necesarias para convertirte en un profesional plenamente adaptado a las necesidades del mercado laboral en el Sector Cultura, en todas las industrias creativas y culturales, en el sector público y en el mundo empresarial vinculado a la cultura, el arte y la creatividad. Inscripciones abiertas. Cupos limitados.

Más info en: tgc@claeh.edu.uy