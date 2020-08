El ex intendente y candidato Enrique Antía estuvo en Gregorio Aznárez para presentar al candidato único de TodosxMaldonado, Sergio Casanova y aseguró que será “celoso custodio de la unidad partidaria para que sea un estilo de gobierno”.

En su discurso recordó que en el año 2018 el entonces presidente del directorio del Partido Nacional, Luis Alberto Heber, encabezó un acto de homenaje a Domingo Burgueño. En ese marco, Heber señaló que Maldonado era “ejemplo de unidad, donde el Partido Nacional debe mirarse”.

Antía también aprovechó la ocasión para recordar que cuando ejerció el cargo de Intendente de Maldonado “incluyó a todos los sectores en el Gabinete”.

“Nuestra agrupación no entiende otro camino que el del encuentro y el trabajo a favor de las cosas, el de la unidad porque eso es lo que le debemos al vecino” afirmó. Pidió “devolverle a la gente la confianza en el sistema político y la forma de hacerlo es tendiendo siempre la mano, aguantarse alguna ofensa y hacer reflexionar al otro cuando se equivoca, dijo.

Con respecto al Municipio de la zona dijo que nunca le faltó el apoyo de la Intendencia y exhortó a “no repetir situaciones que no estuvieron bien y que se vincularon con espacios de poder que no aportaron nada”.

