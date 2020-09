Los expertos Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen, quienes encabezan el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), fueron reconocidos por la Asociación Rural del Uruguay y el diario “El País”, por su aporte al Uruguay durante la pandemia de COVID-19. “Siempre miramos afuera, pero les voy a decir que los cracks están sentados acá, con nosotros”, dijo el presidente Luis Lacalle Pou a los galardonados.

Al inicio de la pandemia, no había modelos predictivos y la experiencia mundial arrojaba resultados inciertos, rememoró el presidente Lacalle Pou, al inicio de su oratoria. Según el mandatario, el presidente del Banco de Previsión Social, Hugo Odizzio, le comentó la idea de convocar a los científicos distinguidos en esta jornada para apoyar el trabajo de prevención del coronavirus y la posterior “nueva normalidad”.

De las primeras reuniones con los científicos, recordó que todos los participantes subrayaron que los modelos y recomendaciones propuestas no servirían sin el compromiso de los uruguayos.

En este contexto, el presidente reflexionó: “A la gente, hay que empoderarla de libertad,y terminar con este concepto de que la libertad es contraria al bien común. Lo que quedó demostrado con esta pandemia es que, por más libertad que yo tenga, si el de al lado no está bien, yo no voy a estar bien”.

Además agradeció a los tres científicos y, respecto a ellos, subrayó: “Los cracks, me lo dicen en todo el mundo, están sentados acá, en la rural del Prado, y son uruguayos”.

Rafael Radi agradeció el aporte de los 55 científicos que colaboran en los subgrupos formados, quienes se desempeñan con un trabajo que calificó como riguroso, fértil y productivo, a través de informes semanales que se constituyen en aportes a las decisiones del Gobierno. También pidió a la sociedad que reflexione sobre el desarrollo de un sistema de ciencia, tecnología e innovación para el Uruguay como herramienta de desarrollo.

Por su parte, Henry Cohen explicitó que este premio “lo merece toda la población uruguaya”, porque “no hay genios ni inteligencia suficiente para que Uruguay, hasta el día de hoy, siga bien”.

Fernando Paganini, por su parte, dijo: “Nosotros somos los asesores, pero después están los ejecutores”, en referencia a todas las personas que colaboran con el grupo, a quienes agradeció su participación honoraria.

Contenido publicitario