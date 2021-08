Lacalle Pou encabezó el acto por los 196 años de la Declaratoria de la Independencia

Autoridades nacionales y departamentales participaron del acto oficial por el 196.º aniversario de la Declaratoria de la Independencia, este 25 de agosto en la Piedra Alta, en Florida. El presidente Luis Lacalle Pou, acompañado por su esposa, Lorena Ponce de León, y los integrantes del Consejo de Ministros escucharon las oratorias del ministro de Ambiente, Adrián Peña, y del intendente de Florida, Guillermo López.

El presidente entregó una ofrenda floral y recibió un mensaje que le llegó mediante un jinete chasque, tal como era la forma de mensajería tradicional del siglo XIX en nuestro país. Posteriormente, los jerarcas y vecinos de Florida acompañaron la ceremonia de colocación de la “cápsula del tiempo”, que guardará dibujos y recuerdos de los escolares floridenses. La cápsula fue ubicada junto al monolito que recuerda la fundación de la Villa de San Fernando de la Florida, en la plaza Asamblea de la capital departamental.

En la oratoria oficial, el ministro de Ambiente, Adrián Peña, resaltó los hechos históricos que antecedieron al 25 de agosto, como la Cruzada Libertadora del 19 de abril de 1825 o el Abrazo del Monzón entre Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera, que posibilitó la formación de una fuerza militar significativa vencedora en las batallas de Rincón y Sarandí.

“La unión de los orientales fue indispensable para liberar a la Patria del yugo extranjero”, afirmó Peña. También rememoró la aprobación de tres leyes fundamentales. La primera es la que declara la nulidad de los actos de incorporación a Portugal, Brasil o cualquier otro poder del universo. La segunda ley dispone la unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata y, la tercera, la ley de Pabellón, que establece a la bandera de los Treinta y Tres como la oficial. Peña relató que, con la creación del gobierno provisorio de la provincia, aparece la vocación institucionalista heredada del artiguismo.

“Nos convoca hoy la inquebrantable voluntad de los orientales de ser dueños de su destino”, dijo Peña, voluntad que, según recordó, se expresó desde 1811 y al cabo de un largo y turbulento proceso histórico que culminó en 1828 en la Convención Preliminar de Paz. En 1830 la República juró su primera Constitución. “Artigas, fue un caudillo rural, pero inminentemente institucionalista, lo que lo distingue de sus contemporáneos. No se explica la independencia uruguaya sin esa pasión institucionalista que la separó de Buenos Aires. Los pueblos no se decretan, se forjan y el nuestro no salió de las carteras diplomáticas, como decía Herrera”, agregó el ministro.

Dos siglos después, Uruguay es una sociedad republicana sólida con los límites propios de América Latina y “el pueblo uruguayo ha demostrado su aptitud para constituir un estado independiente y soberano, sólidamente afirmado en sus instituciones democráticas y firmemente vinculado a la comunidad internacional”, concluyó.ratoria.

Fuente: presidencia.gub.uy