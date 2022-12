Lacalle Pou valoró continuidad democrática, constitucional y republicana de Uruguay

El mandatario encabezó este jueves 22 la inauguración del proyecto de doble vía de la ruta 3 y el by pass a la ciudad de San José de Mayo

El presidente Luis Lacalle Pou encabezó el pasado jueves la inauguración del proyecto de doble vía de la ruta 3 y el by pass a la ciudad de San José de Mayo. En la obra se invertirán unos 90.000.000 dólares mediante un contrato a 20 años. “Es un proceso de acumulación; primero de necesidad, después de solicitud y después de ver cómo se hace; hoy culminamos esta parte de la obra, como se está haciendo en gran parte del país”, sostuvo Lacalle Pou.

Asistieron también el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; los titulares de los ministerios de Transporte y Obras Públicas (MTOP), José Luis Falero, y Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche; el subsecretario del MTOP, Juan José Olaizola; el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Benjamín Irazábal, y la intendenta de San José, Ana María Bentaberri.

Es una obra de excelencia, dijo Lacalle Pou en su oratoria, en referencia al proyecto para la construcción de la doble vía de la ruta 3, en el tramo entre las rutas 8 y 11, en el by pass de ruta 11, en el ingreso a San José de Mayo.

El mandatario añadió que “da gusto” porque es “de primer nivel” y es necesario como país “tender a la excelencia”.

Recordó que la doble vía en este punto de Uruguay era largamente reclamada por los vecinos de San José. “Esto es un proceso de acumulación; primero de necesidad, después de solicitud y después de ver cómo se hace; hoy culminamos esta parte de la obra, como se está haciendo en gran parte del país”, señaló. En ese sentido, mencionó los trabajos de las rutas 5, 6 y 12, entre otras, “que van generando procesos sociales y económicos, virtuosos”.

Lacalle Pou se refirió a la idea de confianza, “que es una película de tracto sucesivo, sobre todo, del que arriesga, desde un quiosco, un almacén, un artesano, a un industrial de la validad, ese tiene que pensar a largo plazo, y la confianza se va gestando, sobre la confianza se camina, y eso va generando esperanza, que es un elemento vital en la vida de cualquier individuo”.

Y agregó: “En un mundo cada vez más chico y globalizado, es importante la confianza que un país da, mediante sus instituciones, su gobierno y su gente, eso es lo que hace a nuestro país atractivo”.

Además, opinó que Uruguay debe demostrar su continuidad democrática constitucional y republicana, y anunció que se comunicó con los expresidentes José Mujica y Julio María Sanguinetti, para que lo acompañen a la asunción del mandatario electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el próximo 1.° de enero.

Falero, en tanto, señaló que el equipo de gobierno consideró indispensable esta obra, por el sobrecargo de la ruta 3. Se debe optimizar los recursos de los uruguayos, pero “lo que no ajusta este gobierno es en calidad”, declaró.

PPP

El plazo total del proyecto, realizado mediante la modalidad de participación público-privada (PPP), es de 20 años, en los que la inversión de los tres primeros es de unos 70.000.000 de dólares para la construcción de las obras.

Para el lapso restante, el aporte será de unos 20.000.000 de dólares, que se destinarán al mantenimiento de calzada, banquina, seguridad vial, obras de drenaje, faja de dominio público e iluminación.

Para ejecutar los trabajos se efectuó, entre otras tareas, corrimiento de redes de servicios, adecuación de alcantarillas de drenaje de pluviales, conexión de corredores viales, readecuación del cruce de la vía férrea con la ruta 3, instalación de señalización, construcción de 86 refugios peatonales, 609 columnas de luminarias con tecnología led, 3.500 metros de parapetos metálicos, calzadas de servicios y ciclovía, rotondas y el ensanche del puente sobre el arroyo Tala.

Luego de la inauguración, el presidente Lacalle Pou asistió a la segunda edición de Navidad en San José, organizada por la intendencia, en la plaza de los Treinta y Tres, de la capital maragata. En la ocasión, se realizó el recorrido de la carroza navideña y ofreció un concierto la Orquesta Filarmónica de Montevideo.