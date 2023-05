“Las AFAP: ¿Cómo ha operado esta “solución” a casi 30 años de su implementación?”, por Jorge Pieri*

En estos tiempos, de aprobación de una Ley de Reforma de las Jubilaciones y Pensiones -no así de la Seguridad Social-, vamos a referirnos a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

Las AFAP nacen en el año 1995, con la famosa Reforma del 95. A casi 30 años de su implementación, tenemos capacidad de evaluar cuál ha sido el comportamiento y cómo ha operado esta “solución” para el sistema.

Hay una persona, el Doctor Rodolfo Saldain, quien fue designado por el actual gobierno para presidir la Comisión de Expertos en Seguridad Social; que fue en parte autor de la Reforma del 95.

Ahora bien, ¿Qué hacen y cuál es la función de las AFAP dentro del sistema?

Las AFAP implican lo que se llama el ahorro individual, o sea, cada uno implementa un ahorro a lo largo de su vida laboral y luego con eso va a tener una devolución.

La Reforma del 95 implicó que del 15% -que todos los trabajadores aportan como aporte personal-, el 7,5% fuera para el Banco de Previsión Social (BPS) y el otro 7,5% fuera para la AFAP.

Esto no fue un invento del Doctor Saldain, Uruguay lo implementó porque fue una imposición de los bancos mundiales de aquel momento. Se implementaron AFAP en Argentina, en Chile, en Colombia y parcialmente en Brasil. En los casos argentino y chileno la implementación fue más categórica, o sea, se implementaron sistemas completos. No hubo más opciones que la AFAP.

¿En qué han terminado estos experimentos? En Argentina, por ejemplo, hubo una estatización de las AFAP. En Chile, hubo un levantamiento social por jubilaciones miserables para un montón de gente. En Colombia, el Estado tuvo que compensar esas jubilaciones que no llegan a los mínimos. En suma, el Estado terminó arreglando todo aquello que supuestamente las AFAP milagrosamente iban a solucionar.

¿Qué pasó en Uruguay? El 7,5% que las AFAP recibían de cada trabajador, durante años lo recaudó el BPS y gratuitamente se lo transfirió a las AFAP. Cuando el BPS planteó que eso le implicaba un costo y pretendió cobrarle a las AFAP, éstas se lo trasladaron a sus afiliados. Entonces, el negocio de las AFAP es recaudar ese dinero y cobrarle una comisión a sus afiliados.

¿Qué hacen las AFAP con ese dinero? Lo invierten. Ahora bien, ¿en qué lo invierten? La mayoría de las AFAP -más de un 80%-, lo invierten en títulos de deuda del Estado uruguayo. O sea, ese dinero vuelve al Estado y quien garantiza la rentabilidad de esas colocaciones es el propio Estado a través de los títulos que emite y que las AFAP compran.

Cuando el afiliado llega al momento de su jubilación, contando con los años trabajados y la edad correspondiente, se jubila por el BPS en la parte que le corresponde y se jubila también por la AFAP. Ahora, la famosa Reforma del 95 -que prometía que el sistema de las AFAP iba a ser glorioso e iba a solucionar todos los problemas-, se resguardó y dijo: “¿Quiénes dan las jubilaciones?” Cualquier aseguradora privada puede dar jubilaciones con ese monto que recibe -el ahorro que generó el afiliado toda la vida-, pero le dijo al Banco de Seguros del Estado (BSE): “usted lo tiene que hacer sí o sí”.

¿Cual es la situación hoy? Cuando comenzaron las AFAP hubo varias aseguradoras que fueron por el negocio. Todas las aseguradoras privadas se retiraron del negocio, siendo el BSE la única aseguradora que brinda jubilaciones por las AFAP y lo hace a pérdida.

¿Cuál es el problema aquí? Las jubilaciones aumentan por el Índice Medio de Salarios (IMS) y no hay ninguna colocación financiera que rinda eso. ¿Y quién vino a salvarle el negocio al BSE -que está obligado por ley a hacerlo y no tiene chance de salir? Porque si sale el BSE ningún afiliado tiene dónde ir a colocar su plata para que le den una renta vitalicia. Fue el Estado el que le salvó el negocio al BSE, lo hizo a través de una emisión en bonos, con una indexación por el IMS para que el BSE pudiera tomar dinero y colocarlo a la misma rentabilidad que tiene que asegurar a los afiliados, porque la indexación de las jubilaciones está marcada, según la Constitución, por el IMS.

¿Qué pasa con las AFAP en esta nueva Reforma de las Jubilaciones y Pensiones? Redactada, por cierto, por la misma persona -el Doctor Saldain que redactó la Reforma del 95, que nos iba a salvar y solucionar todos los problemas.

¿Qué les pasará a quienes empiecen a cotizar dentro del marco de esta nueva Reforma de las Jubilaciones y Pensiones? Recordarán que antes las AFAP recibían el 7,5% y el BPS el otro 7,5%. El proyecto original de esta nueva Reforma, antes de entrar al Parlamento, era igual, pero los números no cerraban para el BPS. Entonces, ¿Cuál fue la solución en el marco de esta nueva Reforma? El BPS recibirá el 10% de los aportes personales de cada afiliado y la AFAP se quedará solo con 5%. Esto implica una reducción porcentual del 33%. O sea, en esta nueva Reforma le quitan a las AFAP el 33% de los recursos que recibían antes.

Cuando se discute el tema de las AFAP yo siempre pregunto: “¿Conocen a alguien que tenga una jubilación interesante o medianamente buena por las AFAP?” Esta nueva Reforma no solo no garantiza eso, sino que además, reduce en 33% a las jubilaciones por AFAP.

*Jorge Pieri es arquitecto (UdelaR) y Edil(s) por el espacio 1946 / Frente Amplio.