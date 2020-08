El tratamiento legislativo del proyecto de ley de presupuesto de sueldos, gastos e inversión del presente quinquenio promete generar intensos debates entre los diputados del departamento de Maldonado.

El mensaje presupuestal será remitido en las próximas horas por el presidente Luis Lacalle actuando en Consejo de Ministros.

El diputado oficialista Rodrigo Blás calificó al proyecto de ley presupuestal como “muy cercano a la gente” y que cumple con la propuesta electoral de “achicar el peso del estado en base a la eficiencia y ahorro”.

El presupuesto general de sueldos, gastos e inversión de la administración Lacalle tiene, según Blás, “un profundo sentido social, con una inversión importante en lo que hace a la regularización de asentamientos y a la vivienda”.

Blás añadió, “es un Presupuesto auspicioso, además, en cuanto a lo que marca para la recuperación del país, del manejo del déficit fiscal… Todos sabemos que heredamos un déficit fiscal asfixiante”. “Y hay una apuesta grande a que la inflación deje de ser un flagelo para los uruguayos”, agregó.

Desde la oposición, se recuerda que la ley presupuestal tiene un fuerte contenido ideológico, algo con lo que Blás coincide “plenamente en cuanto a la ideología de este Presupuesto, que es defender a la gente. Ver las urgencias sociales es una ideología que a mí me encanta. Y obligar en ido sentido a un gasto más eficiente, a que el Estado abandone el despilfarro en el que veníamos, con que haya un ahorro forzoso en los distintos organismos. Es lo que la mayoría de los uruguayos venimos pidiendo hace años”.

“Además tengo la plena confianza en el principal ejecutor de este Presupuesto, que es el presidente de la República, que todos sabemos que es muy firme en sus convicciones y en su acción. O sea que, ideológicamente, se ajusta a lo que es un viejo pedido de los uruguayos. Hay calcomanías de hace 20 años que pedían bajar el costo del Estado. Bueno, se baja con eficiencia de las empresas públicas: Lamentablemente es una novedad en el Uruguay. También manteniendo el gasto social y mejorándolo. Con el cumplimiento de los compromisos de la campaña”, explicó.

Oposición

Desde la oposición, el diputado Eduardo Antonini recordó que la norma presupuestal es la más ideológica de todas las leyes de cualquier administración de gobierno.

“Es la que permite aplicar su programa al que está en gobierno, sea quien sea”, expresó al recordar que los lineamientos generales conocidos en las últimas horas el próximo presupuesto “viene con tijeras. Viene con recortes”.

Antonini recordó que el actual mandatario anunció en la pasada campaña electoral que su gestión asumiría el gobierno con el objetivo de reducir el gasto público en 900 millones de dólares. “Una de las cosas que no dijeron es que se iba a cortar la educación. Va a haber recortes para la Universidad de la República, por ejemplo. Hoy hay carreras de la Pudelar que están en duda si se van a hacer o no, porque hay que ver si están los rubros para poder llevarlas a cabo”, dijo Antonini.

“De todas maneras, recién el lunes va a entrar el proyecto para poder analizarlo punto a punton (…) Pero yo creo que, como fue anunciado, va a haber recortes en el Mides, en Salud Pública, en educación. Incluso en el Ministerio del Interior. Estamos hablando del planteo; vamos a ver cuándo entre el proyecto. Pero va a haber recortes en políticas sociales, en políticas que afectan directamente a la gente”, dijo en declaraciones a la emisora Fm Gente.

Antonini advirtió que habrá una pérdida de salario real del 5% para los funcionarios públicos. “Estamos en un momento de crisis. Acá lo vemos en Maldonado, porque existen una tres mil personas que asisten a comer en ollas populares, más otro tanto que recibe ayudas, con canastas alimenticias”.

“Tenemos una crisis y creo que el Presupuesto en este momento tendría que poner un fuerte énfasis en políticas sociales y de inversión. Espero que eso esté incluido. Y si no, vamos a dar la lucha para que esté”, porque este es un proyecto y “puede tener modificaciones”, enfatizó.