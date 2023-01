“Leyendo y releyendo”, por Danilo Arbilla

No voy a comprar el libro de Harry. Es más, no lo voy a leer. No está en mis planes; ni aunque Harry me lo envíe dedicado y autografiado. Allá él (los pelirrojos del norte) con sus rencillas familiares. Eso sí, la está juntando a baldes o a bolsones como Cristina. ¡Que le dure! Porque ¿después de esto qué le queda por vender? ¿Va a seguir matando talibanes?

Tengo otras prioridades. Un poco demorados, pero varios en lista de espera, con carácter de urgente lectura.

Comencé a leer “Gramsci – Su influencia en el Uruguay”-de Juan Pedro Arocena. Parece interesante; después les cuento.

Lo que sí puedo contarles ahora es que releí de un tirón “La revolución imposible”,-(Los Tupamaros y el fracaso de la vía armada en el Uruguay del Siglo XX)- de Alfonso Lessa. Es decir, la reedición ampliada. Lo había leído cuando salió la primera edición, – van muchas-, hace más de 20 años. Otras épocas, sin dudas. Ya me pareció un libro bien recomendable: un aporte importante, hecho por un periodista profesional cuyo afán, notoriamente, no era llevar agua para ningún molino específico sino informar sobre cómo fueron las cosas, tratando de aproximarse lo más posible a la verdad; qué fue efectivamente lo que pasó. Se trata de una investigación periodística seria, profunda, que tiene la virtud de hurgar y detenerse en detalles, – que luego determinan hechos muy concretos e “inexplicables”-, en cosas que no se ven o que se ven pero se van dejando de lado y en resaltar los entretelones, que escapan al envaramiento y limitaciones del historiador. A éste, el periodista le lleva la ventaja que está allí, en el momento, y por sobre todo, que ve a los grandes hombres en camiseta. Es un material de primera que bien organizado y presentado por el profesional es lo que más nos acerca a la verdadera historia. Y eso lo que ha hecho Lessa.

Es un libro que se abre paso entre tantos “relatos” de un lado y del otro, algunos que ya son leyendas, que se dan como ciertas pero que no son tan verídicas. Tendría que estar en las listas de lectura sobre historia reciente recomendadas a los estudiantes. Quizás ya esté; no lo se. Todo un texto. Y como tal, de este mismo autor podría agregarse “El pecado original” que suma mucho al conocimiento de los hechos de febrero de 1973.

En esta reciente edición ampliada se agrega nueva información,- fundamentalmente testimonios de protagonistas que enriquecen la historia, completan y corrigen o explican algunas “rengueras”.

Dicen los editores en la contratapa que “estamos ante una obra fundamental para comprender un período clave en la historia del Uruguay”. Y se quedan cortos, es más que eso; hoy es un alerta. Cuando fue escrito había una crisis económica en el Uruguay muy seria, pero en el país no había ni cerca la crispación que hoy se percibe a nivel político. Su lectura es recomendable entonces, y no solo para los estudiantes.

Según documentos que cita el autor en el libro la revolución fracasó porque a nivel de la dirigencia revolucionaria se impuso la línea “pequeña burguesa” por sobre la del “proletariado”, la marxista-leninista.

¿De eso es lo que se trata? ¿Eso explica algunas “realidades”?

Vale la pena releerlo y reflexionar. Ver, analizar y tratar de entender cosas de aquellos años y algunas de estos días.