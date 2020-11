La fiscalía de turno dispuso la libertad sin perjuicio de un sujeto detenido en la tarde del domingo en la zona prohibida del aeropuerto internacional “Punta del Este”, de Laguna del Sauce. El incidente ocurrió alrededor de las 17 horas de este domingo cuando funcionarios de la terminal detectaron la presencia del sujeto que había cruzado la pista principal luego de ingresar al predio desde la Base Aeronaval Nº2 de La-guna del Sauce.

Por la pista

Efectivos de la Policía Aérea Nacional arrestaron a este hombre quien en el momento de su captura no pudo explicar su presencia en el lugar. No se descarta que sufriera los efectos de la ingesta de estupefa-cientes.

La irrupción en zonas prohibidas de los aeropuertos constituye una violación a la seguridad de vuelo y pue-de generar la imputación de un delito a todo aquel que no cumpla con la normativa vigente. Correo de Punta del Este intentó contactar al mayor (st) Ñancay Graña, jefe del aeropuerto. El oficial referido no contestó a la llamada efectuada a su celular.