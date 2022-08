Libertad amo y señor del Torneo Apertura

Por Rodrigo “Chino” Fernández

EMPATE QUE SIRVE

La tarde no era soleada, no había calor y no era agradable, pero eso importó realmente muy poco para toda la parcialidad de Libertad que copó la cancha del club Colón FC. El Parque Tomás Alvira lució rebosante de gente, a pesar de que se jugaba entre semana, para presenciar un partido que podía definir el primer campeón de la Temporada 2022.

Un partido difícil, un terreno que no permitía el juego fluido y por bajo que nos tiene acostumbrados a ver de parte de Libertad, no fue un sencillo para los dirigidos por Gabriel Alcoba.

En el segundo tiempo pudo pasar de todo, Colón FC fue al frente en busca de evitar la vuelta olímpica de su rival a pesar de tener un hombre de menos desde el minuto 60 por la expulsión del delantero Facundo Bouza y Libertad que tuvo contragolpes muy veloces que pudieron abrir el marcador.

Sobre el final, Libertad tuvo la gran chance de ponerse en ventaja con la ejecución de un penal a su favor, pero el remate de Agustín Giosa fue contenido por Matías Pini ahogando así el grito de gol de todos los hinchas visitantes.

A pesar del penal fallado la fiesta estaba asegurada, una fecha anticipada la gente de Libertad empezaba a cantar y hacer sonar sus gargantas, el pitazo de José Luis Bonilla, de correcto arbitraje, hizo explotar en algarabía a los jugadores e hinchas que confundidos en un abrazo recibieron la copa de parte de los dirigentes de Liga Mayor presentes en el escenario de juego.

DETALLES

COLON FC 0 LIBERTAD 0

Escenario: Tomás Alvira

Árbitros José Luis Bonilla, Silvio Risotto, Jorge Techera

COLÓN FC (0): Matías Pini, Santiago Tabeira, Damián Gómez, David Pereira (Miguel Pereira), Franco Hernández, Michael Avero (Enzo Pereira), Emiliano Méndez, Franco Pereira (Nahuel De León), Fernando Lorenzo (Santiago Nogueira) Facundo Bouza y Luis Morales (Elías Sosa). DT Alejandro Rivero

LIBERTAD (0): Marcos Nieves, Camilo Miraglía, Cheyene Duran, Cristian Patrón, Francisco Esquibel Agustín Hernández), Cristian Ferreira (Agustín Giosa) , Facundo Da Luz, Santiago Pérez (Maximiliano Mega), Brandon Caporal, Fabricio Sanguinetti (Rodrigo Pérez) y Matías Tavares (Santiago Rosas). DT Gabriel Alcoba

Expulsado 60 Facundo Bouza (Colón FC)

NOTA A los 85 Matías Pini arquero de Colón FC atajo penal a Agustín Giosa

FINAL CERRADO

Artigas Juniors le ganó 3-2 a Peñarol Fernandino en un partido donde el resultado fue totalmente incierto hasta el final. De esta manera el equipo tricolor de Maldonado Nuevo logra meter un triunfo importante para seguir sumando puntos que le dan un poco más tranquilidad para el resto de la Temporada.

Los goles de Artigas Juniors fueron de Maikol Pereira a los 23 minutos y un doblete del centrodelantero Flavio Cabrera a los 65 y 75 minutos mientras que por el lado de Peñarol Fernandino había abierto el marcador a los 5 minutos Juan Ignacio Rodríguez y sobre el final del partido Pablo Gómez puso las cosas muy apasionantes al arrimar a su equipo 2-3 al minuto 89.

Dejando todo por aguantar el resultado Artigas Juniors cerró sus filas y defendió de ahí en más cerca de su portería para lograr los 3 puntos.

PRECISABA MUCHO MÁS

El equipo de San Carlos, que en lo previo era el gran favorito para ganar el Torneo Apertura por sus grandes incorporaciones, no pudo ganar en su visita ante Deportivo Kennedy y empató 1-1 con un gol in extremis.

El “Mello” Adrián Pereira fue el autor del gol a los 16 minutos, desde ahí una, dos, tres y más veces San Carlos fue con todo en busca de empatar el partido, empresa que recién pudo conseguir al minuto 90+1 cuando el interminable Agustín Amoroso hizo desahogar en grito de gol a toda la gente carolina que llegó con mucha ilusión a la cancha del “Neke”.

DETALLES

KENNEDY 1 SAN CARLOS 1

Escenario de Kennedy

Árbitros Oscar Fungí, Rubén López, Maximiliano Cigales

KENNEDY (1): Nicolás Bayarrez, Martin Torres, Julio Sosa, Santiago Morales, Pablo Fernández, Nicolás de los Santos, Maximiliano Correa, Marcelo de León, Nicolás Hernández, Yoy Vicente y Adrián Pereira DT Martin Pereira

SAN CARLOS (1): Luciano Aloy, Agustín Amoroso, Salvador Maidana, Gonzalo Suarez (Nahuel Rivero), Lucas Figueredo, Agustín Noguez, Emiliano Bernales, Federico Tabeira(Cristhian Páez), Joaquín Navarro (Fernando Madruga), Michel Telleri (Martin Miraglia) y Martin Hernández (Fabián Pesca) DT Alejandro Clavijo

Goles 16 Adrián Pereira (Kennedy), 90+1 Agustín Amoroso (San Carlos)

POR LA MÍNIMA

Atlético Fernandino logró llevarse la victoria como visitante ante Central Molino por 1-0, un partido entre dos clubes que últimamente tienen un partido “especial” por la proximidad de ambos geográficamente.

El gol llegó sobre el final del primer tiempo por intermedio de Ezequiel Gómez al minuto 44, y así se mantuvo el score hasta el final del partido.

Una victoria que le da esperanzas para encarar el Torneo Clausura con más energía al Decano, un club que por historia siempre busca concretar logros, pero sin mucho éxito, este año haciendo jugar a muchos jóvenes haciendo las primeras armas en Primera División.

TERMINATORT

Con un doblete del delantero Agustín Tort, Peñarol de San Carlos le ganó con total justicia 2-0 a Ituzaingó sorprendiendo y dando así un mensaje claro a toda la Liga.

El aurinegro carolino no venía teniendo una buena campaña, con incomodidad en la Tabla de Posiciones empezando la décima fecha para ellos y el nuevo entrenador Alejandro Carreño, por eso es que el resultado que buscaron desde el vamos fue ir a por todo ante un equipo de Ituzaingó que tuvo que jugar en Dolores el pasado fin de semana y se lo vio poco enchufado, quizás pensando más en la competencia del Campeonato Nacional de Clubes.

Peñarol de San Carlos se mete ahora de lleno en la batalla por escapar al Descenso a pesar de que falta una fecha del Torneo Apertura y los 11 partidos del Torneo Clausura.

UN NUEVO ESCOLTA

Punta del Este gana en su presentación como locatario ante Defensor 2-1, en el debut como entrenador en el “Violeta” de Marcelo “Lechuga” Ferreira.

Los goles del equipo local fueron convertidos por Pablo Silvera y Brian Posse a los 17 y 19 minutos, descontando posteriormente el nuevo delantero del equipo violeta y proveniente de Villa Española Mateo Folabella al minuto 50.

Este triunfo deja ahora al equipo del “Pato” Alejandro Lladó a solo 4 puntos del campeón Libertad y es su más cercano perseguidor.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PJ PTS LIBERTAD (Campeón) 10 26 PUNTA DEL ESTE 10 22 SAN CARLOS 10 20 ATLÉTICO FERNANDINO 10 19 ITUZAINGÓ 10 18 ARTIGAS JUNIORS 10 17 COLÓN FC 10 16 PEÑAROL SAN CARLOS 10 10 DEPORTIVO KENNEDY 10 9 CENTRAL MOLINO 10 7 PEÑAROL FERNANDINO 10 4 DEFENSOR 10 1

La 11° Fecha:

PEÑAROL FERNANDINO vs DEPORTIVO KENNEDY

ITUZAINGO vs DEFENSOR

COLON FC vs ARTIGAS JUNIORS

CENTRAL MOLINO vs PEÑAROL SAN CARLOS

LIBERTAD vs PUNTA DEL ESTE

SAN CARLOS vs ATLETICO FERNANDINO