Libertad es ahora el nuevo líder de Liga Mayor

Rodrigo “Chino” Fernández

Ahora sí se pusieron al día todos los partidos pendientes que tenía el Torneo Apertura de Liga Mayor y con los resultados del domingo 20 el liderazgo lo tiene la gente de Libertad a falta de disputar la última fecha. Repasemos lo acontecido en los dos partidos que se disputaron el fin de semana.

UN TRIUNFO QUE LES PERMITE PASAR AL FRENTE

Libertad tuvo que visitar el Parque Quintín Cuadrado Cabrera del club Peñarol de San Carlos para ponerse al día con los partidos pendientes de la octava fecha, un escenario que nunca es fácil para cualquier visitante y más cuando el aurinegro carolino está necesitado de puntos ya que no ha tenido en este Apertura buenos rendimientos.

En este partido el “Penado 14” tenía la gran posibilidad de pasar a comandar la Tabla de Posiciones de lograr los 3 puntos y lo logró, pero no fue un partido sencillo y tuvo que apretar los dientes para lograr ganar 2-1 ante el equipo dirigido por el nuevo entrenador Juan J. Medina. En el final hubo clima caldeado que no pasó a mayores.

Los goles del visitante en este partido fueron del capitán Santiago Pérez a los 24 minutos y a los 84 minutos anotó Rodrigo Tabárez, mientras que para el equipo de Peñarol de San Carlos había empatado eventualmente a los 31 minutos Gonzalo Abreu.



DETALLES

PEÑAROL DE SAN CARLOS 1 LIBERTAD 2

Parque Quintín Cuadrado Cabrera

Árbitros Federico Taramasco, Manuel Arevalo, Jessica Blanche, Martin Da Silva.

Sub 20 Peñarol 0 Libertad 1

PEÑAROL SAN CARLOS (1): Jonathan Cuello, Rodrigo Ojeda, Manuel Rodríguez, Nicholas Menosse, Gonzalo Abreu, Maikel Britos (Santiago Urquiola), Agustín Alfaro, Nelson Batalla, Pablo Medina (Walter Villar), Agustín Tort, José Luis Sáez (Juan Leguizamon). DT Juan J. Medina

LIBERTAD (2): Marcos Nieves, Sergio Montero, Fabricio Cancela, Bruno Pintos, Maximiliano Machado, Santiago Pérez, Rodrigo Tabarez, Josemil López (Facundo Suarez), Agustín Hernández, Agustín Giosa, Matías Tavares. DT Gabriel Alcoba

Goles 24 Santiago Pérez, 84 Rodrigo Tabarez (Libertad), 31 Gonzalo Abreu (Peñarol)

Expulsado 84 Gabriel González desde el banco de suplentes (Peñarol)

LA VERDE SUMA PENSANDO EN LA ANUAL

El equipo de Ituzaingó suma un nuevo triunfo que lo posiciona en el pelotón de arriba en la Anual sabiendo que para el Apertura quedó corto, pero para lo que sigue sí que le sirve para levantar el ánimo general del joven equipo que este año es su plantilla.

En este partido pendiente le gana 2-1 a Atlético Fernandino que ya no es el mismo de hace unas semanas atrás y se encuentra sumido en una racha negativa llamativa ya que cuenta con un plantel fuerte, seguramente va a levantar de cara al Clausura porque tienen todo como para lograr revertir la situación.

Los goles del equipo del Parque San Rafael fueron anotados por el eterno goleador Gastón “Cabeza” Navarro con un doblete histórico a los 75 y 78 minutos, el primero de ellos desde el punto penal volviendo a su casa con todo. Había empezado ganando el Decano con gol de su jugador más desequilibrante Maicol Silva a los 25 minutos, este delantero está pasando por un momento formidable.



DETALLES

ITUZAINGÓ 2 ATLÉTICO FERNANDINO 1

Parque San Rafael

Árbitros Pablo Pereira, Jhonny González, Mauricio Pérez, Fernando Machado.

Sub 20Ituzaingó 1 Atlético Fdo. 3

ITUZAINGÓ(2):Tomas de León, Matías González (Gastón Navarro), Martin Manassi, Máximo Arismendi (Rafael Acosta), Rodrigo Correa, Facundo González (Gabriel Echeverria), Mauro Garrido (Rodrigo García), Alfredo Dinelli, Leandro Balao, Jonathan Alba, Gonzalo Gadea. DT Gonzalo Amarilla

ATLÉTICO FERNANDINO(1): Rodrigo Alanis, Diego Castro (José Peña), Marcelo Gómez, Néstor Melo, Ismael Domínguez, Darío Soca, Joaquín Rosas, Matías Pereyra (MatíasXimenez), Kevin Gutiérrez, Guillermo Sturzenegger, Maicol Silva. DT Richard Pérez

Goles 25 Maicol Silva (Atlético Fno.), 75 y 78 el primero de penal Gastón Navarro (Ituzaingó)

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PJ PTS LIBERTAD 10 23 SAN CARLOS 10 22 ARTIGAS JUNIORS 10 19 ITUZAINGÓ 10 19 PEÑAROL FERNANDINO 10 17 ATLÉTICO FERNANDINO 10 15 PUNTA DEL ESTE 10 15 ALIANZA CINCO 10 14 COLÓN FC 10 12 SAN MARTÍN 10 6 DEP. KENNEDY 10 2 PEÑAROL SAN CARLOS 10 2

11° FECHA

El próximo fin de semana se define el Torneo Apertura y solo hay dos clubes con chances para obtener la primera competencia de la Temporada 2023: Libertad ó San Carlos.

San Carlos vs Ituzaingó

Punta del Este vs Peñarol Fernandino

Colón FC vs San Martín

Kennedy vs Atlético Fernandino

Artigas Juniors vs Libertad

Alianza Cinco vs Peñarol (San Carlos).