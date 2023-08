Libertad es el campeón del Torneo Apertura

Rodrigo “Chino” Fernández

El equipo de Libertad se coronó campeón del Torneo Apertura en la Primera División de Liga Mayor y de esta manera se quedó con el trofeo denominado “Hebert Huelmo” consiguiendo dicha consagración viniendo de atrás en gran parte de la competencia al tener que alternar en determinados momentos la actividad local junto a la de la Copa OFI de clubes.

UNA COPA MÁS

No era una tarea sencilla, el “Penado 14” dependía de sí mismo, pero tenía que ganar en una cancha complicada ya que fue visitante en el Marino Calabuig del Club Artigas Juniors, que viene teniendo una campaña 2023 muy buena. Era un partido muy complicado, pero este equipo de Libertad parece hecho a la medida de estos encuentros y lo ha demostrado en los años. En esta oportunidad ganó 1-0 y festejó, pero no sin antes defender como nunca la ventaja y tener que, por momentos, sufrir y aguantar el triunfo como boxeador que sabe que está adelante en las cuentas de los jueces y se recuesta contra las cuerdas soportando el embate del rival. Fue totalmente emocionante el final del partido porque Artigas Juniors tuvo el empate muy cerca y si se daba, el que festejaba era San Carlos.

El gol del triunfo fue anotado por Maximiliano Machado a los 12 minutos del primer tiempo. A pesar de que ambos equipos tuvieron chance de anotar fue el único tanto de este partido definitorio para el certamen.

DETALLES

ARTIGAS JUNIORS 0 LIBERTAD 1

Parque Marino Calabuig

Árbitros Fernando Soca, Jhonny González, Mauricio Pérez, Víctor Hugo Martínez

Sub-20 Artigas Jrs. 1 Libertad 2

ARTIGAS JUNIORS (0): Gino Fungí, Facundo Da Luz, Gonzalo Gómez, Jesús Alvez(Maximiliano Brienza), Ezequiel Dinarte(Adrián Nantes), Allan Fungí, Washington Gutiérrez (Lucas Mastracucci), Rodrigo Correa (Maikol Pereira), Alejandro González (Eric Castillos), Cristian Ferreira, José Acuña. DT Miguel Vitabar

LIBERTAD (1): Marcos Nieves, Camilo Miraglia, Sergio Montero, Fabricio Cancela, Bruno Pintos, Cristian Patrón, Emiliano Suarez, Maximiliano Machado (Facundo Suarez), Rodrigo Tabarez, Agustín Hernández (Maximiliano Mega), Matías Tavares (Agustín Giosa). DT Gabriel Alcoba

Gol: 12´ Maximiliano Machado (Libertad)

SAN CARLOS CUMPLIÓ CON SU PARTE PERO NO ALCANZÓ

El Decano Carolino era el otro club en la conversación en lo que refiere a poder lograr el título, no dependían de sí mismos, por lo que debía ganar y esperar un traspié de Libertad para poder levantar la copa. Enfrente tenía nada más y nada menos que a Ituzaingó que venía con buenos partidos en la recta final del Apertura, pero a favor de San Carlos era que jugaba como locatario y ante su público.

Fue un partido muy parejo, donde ambos equipos tuvieron sus momentos de dominio bien marcados, chances de ambos para abrir el marcador durante gran parte del encuentro, pero recién en el minuto 90 llegó la apertura del marcador por parte del delantero Leandro Dalmao para San Carlos que se llevó el triunfo. Al terminar el partido, tanto hinchas como los jugadores se quedaron en cancha escuchando el final en la otra cancha con nervios y ansiedad, finalmente no pudieron tener el desenlace que esperaban obtener quedando en la segunda posición.

OTROS RESULTADOS

Vamos a repasar los demás resultados de la fecha:

• PUNTA DEL ESTE 4-0 PEÑAROL FERNANDINO

GOLES: Nahuel Velázquez, Valentín López (Penal), Juan Díaz x2.

NOTA: Martín Miraglia (Peñarol Fernandino) marró un tiro penal.

• COLÓN FC 1-0 SAN MARTÍN

GOL: Fernando Lorenzo

• ARTIGAS JUNIORS 0-3 ATLÉTICO FERNANDINO

GOLES: Kevin Gutiérrez, Alfonso Rodríguez, Darío Soca.

ALIANZA CINCO 1-0 PEÑAROL DE SAN CARLOS

GOL: Max Rauhoffer (Penal)

EQUIPO PJ PTS LIBERTAD 11 26 SAN CARLOS 11 25 ARTIGAS JUNIORS 11 19 ITUZAINGÓ 11 19 ATLÉTICO FERNANDINO 11 18 PUNTA DEL ESTE 11 18 PEÑAROL FERNANDINO 11 17 ALIANZA CINCO 11 17 COLÓN FC 11 15 SAN MARTÍN 11 6 DEP. KENNEDY 11 2 PEÑAROL SAN CARLOS 11 2

TORNEO CLAUSURA

1° FECHA

ARTIGAS JUNIORS vs PUNTA DEL ESTE

PEÑAROL SAN CARLOS vs SAN CARLOS

ITUZAINGÓ vs COLÓN FC

PEÑAROL FERNANDINO vs KENNEDY

SAN MARTÍN vs ALIANZA CINCO

LIBERTAD vs ATLÉTICO FERNANDINO