Libertad gana en los penales y pasa de ronda en Copa AUF Uruguay

Rodrigo “Chino” Fernández



En el Campus Municipal de Maldonado y a pesar de la lluvia que se hizo presente, un muy buen marco de público presenció un partido muy interesante que terminó igualado 1-1 y finalmente en los penales se lo llevó el “Penado 14”.

NO FUE EFECTIVO

En el primer tiempo dominó en su totalidad Ituzaingó, dispuso de la posesión de la pelota y de las mejores chances, pero como dijimos en el título secundario de esta crónica no fue efectivo ya que tuvo todo para abrir el marcador y no lo logró.

La chance más clara fue a los 18 minutos cuando Gonzalo Gadea tiene un mano a mano muy claro con Marcos Nieves, el delantero de la Verde Peninsular dudó demasiado y el portero de Libertad no dio tiempo a nada saliendo a tapar toda chance de definir con comodidad y se quedó con la pelota.

Minutos más adelante se generó una polémica en el partido cuando en otro ataque de Ituzaingó el defensor Fabricio “Pescado” Cancela toma de forma clara de la camiseta a un rival cuando entraba prácticamente al área y solo fue amonestado. El entrenador Gonzalo Amarilla y todo el banco de Ituzaingó entendía que debía ser expulsado porque era último hombre, pero no lo vio de esa manera el árbitro de Canelones Interior, Jonathan Ramos.

El primer tiempo se fue sin goles, Ituzaingó pecó de no capitalizar las chances que tuvo y Libertad que recién sobre el final pudo mostrar un mejor funcionamiento, aunque lejos de alcanzar el andamiaje que nos tiene acostumbrados a desplegar en el campo de juego.



SE CONCRETA LA SUPREMACÍA

Ituzaingó siguió siendo el equipo que tenía el control de la posesión del balón en el arranque del segundo tiempo, Jonathan Alba hacía mover los hilos del equipo y haciendo que sus compañeros tengan movilidad a lo largo de la cancha. En el lado de Libertad se los veía desconectados, el equipo muy largo y sin profundidad.

A pesar de que el trámite mostraba a los de la “Gaviota” con la iniciativa, es Libertad quien tiene una chance enorme para abrir el marcador, una pelota que viene en centro desde la izquierda por parte de Cheyene Duran y es el delantero Agustín Giosa, quien se lo pierde dentro del área con un zurdazo que murió en las manos del portero De León sin problemas.

El gol se hace presente en uno de los ataques colectivos de Ituzaingó. La pelota es enviada en un centro que rebota y le favorece a Leandro Balao que toma ese balón para sacar un remate fuerte y rastrero al palo derecho de Nieves que no pudo llegar para abrir el marcador. Era justo por lo hecho en el partido ya que Ituzaingó había sido mucho más hasta ese momento.

Pudo incrementar la diferencia en el score cuando Gadea tuvo una chance más entrando por derecha, pero su remate se fue por encima. Y minutos más tarde, nuevamente Marcos Nieves se viste de “Héroe” cuando tapa en dos ocasiones a Gadea la chance del 2do gol.



CAMBIOS QUE TUVIERON RESULTADO

Libertad ha demostrado a lo largo de mucho tiempo que es un equipo que nunca se entrega, en más de una ocasión se han visto “contra las cuerdas” y es cuando sacan la mística que los caracteriza, en este partido no fue la excepción y todo se gestó desde las decisiones del entrenador Gabriel Alcoba, que al verse en desventaja metió mano a la banca para cambiar el trámite del cotejo que era totalmente dominado por su rival.

El ingreso del nuevo jugador del plantel Javier “Toty” Vargas fue clave, también la inclusión de Facundo Suárez le dio nuevas energías al ataque del actual campeón de Liga Mayor, que a pesar de que no tenía un juego colectivo vistoso si con mucha vergüenza deportiva se fue al frente y buscó el empate acorralando a Ituzaingó cuando faltaban aproximadamente 10 minutos de tiempo reglamentario.

En el minuto 86, un centro largo y frontal sobre el área de Ituzaingó que la defensa no pudo restar del todo y le quedó a Matías Tavares que sin dudar pudo definir dentro del área de meta para empatar el partido a poco del final, Libertad lograba nuevamente recomponerse de un resultado desfavorable para poder llevar la definición a los penales.



LIBERTAD SIGUE ADELANTE EN LOS PENALES

En la definición por penales Libertad fue el más acertado y tuvo mejor efectividad ganando 3-2 en los penales, anotaron para Libertad Matías Tavares, Emiliano Suárez y Facundo Suárez, por otro lado, para Ituzaingó solo pudieron anotar Michel Acosta y Gastón Navarro, de esta manera el pasaje a la siguiente ronda es para Libertad y ahora va a enfrentar a Cooper en la 2da ronda.



DETALLES

Ituzaingó (Punta del Este) 1 (2) Libertad (San Carlos) 1 (3)

Estadio Domingo Burgueño Miguel

Árbitros de Canelones interior Jonathan Ramos, Gustavo Alonzo, Verónica Gutiérrez

ITUZAINGO (1): Tomas de León, Matías González, Martin Manassi, Facundo González, Mauro Garrido, Gabriel Echeverría (Gastón Navarro), Alfredo Dinelli (Guido Crespo), Leandro Balao (Rafael Acosta), Jonathan Alba, Juan Bayeto (Máximo Arismendi), Gonzalo Gadea (Rodrigo Correa). DT Gonzalo Amarilla

LIBERTAD (1): Marcos Nieves, Camilo Miraglia, Fabricio Cancela (Emiliano Suarez), Cheyene Duran (Matías Giménez), Bruno Pintos, Santiago Pérez, Cristian Patrón, Rodrigo Tabarez, Agustín Hernández (Javier Vargas), Agustín Giosa (Facundo Suarez), Matías Tavares. DT Gabriel Alcoba

Goles 54´ Leandro Balao (Ituzaingó), 86´ Matías Tavares (Libertad)

DEFINICIÓN POR PENALES

ITUZAINGÓ (2) Jonathan Alba (desviado), Rafael Acosta (gol), Tomas de León (desviado), Máximo Arismendi (desviado), Gastón Navarro (gol)

LIBERTAD (3) Matías Tavares (gol), Javier Vargas (atajado), Rodrigo Tabarez (atajado), Emiliano Suarez (gol), Facundo Suarez (gol).