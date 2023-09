Libertad se quedó con el clásico y se afirma en el Torneo Clausura

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Desde hace ya unos años que Libertad obtiene excelentes resultados en lo que refiere al enfrentamiento mano a mano con su rival de todas las horas: San Carlos. Esta vez se vieron las caras frente a frente en el Estadio “Fernando Agorrody” del decano carolino que nuevamente estuvo rebosante de público a pesar de que una fuerte lluvia empapaba a los presentes, que por pasión por sus colores permanecieron todo el partido alentando a sus respectivos clubes.

El triunfo fue de la visita por 1-0 con un gol de Matías Tavares, quien está totalmente encendido en este tramo de la temporada, al minuto 44 del primer tiempo.

En el tramo final del partido San Carlos tuvo la gran oportunidad de empatar el partido cuando en el minuto 86 tuvo un penal a su favor, el duelo entre viejos conocidos como Marcos Nieves en el arco de Libertad y el volante Agustín Noguez lo ganó el guardameta quedándose con el esférico y lo que significaba quedarse con el partido, con los 3 puntos y con el Clásico, fue un momento que puede ser clave para lo que queda de temporada.

El final del encuentro llegó y así también los festejos de la gente del “Penado 14” que suman mucho más que solo tres puntos que lo alejan en la Tabla Anual y les permite liderar el Torneo Clausura, sino que también manda un mensaje claro a toda la Liga que sigue siendo el equipo a vencer, y ahora todo depende de sostener el buen momento y el “colchón” de 4 puntos de ventaja sobre San Carlos para obtener el Quinquenio, algo que cada vez parece menos inalcanzable para los dirigidos por Gabriel Alcoba.



COLÓN “CONQUISTÓ” UNA NUEVA VICTORIA

El club Colón FC logra hacerse con 3 puntos al vencer con claridad a Peñarol Fernandino, ha sido una campaña muy buena de Colón FC que ya no se preocupa para nada en el Descenso desde hace muchas semanas y se sitúa en la mitad de la Tabla Anual.

El partido de esta 2da Fecha fue 3-0 a su favor con goles de Luis Oliver a los 22 minutos, Mateo Barragán al minuto 37 y Emiliano Barrios cerrando el partido al minuto 90.

Una temporada más que positiva entonces para Colón FC, por otro lado, no ha sido para nada favorable el arranque del Torneo Clausura para Peñarol Fernandino que en la Anual sigue tranquilo, a pesar de que hilvanó 2 derrotas en igual número de partidos en el Clausura.



AMBOS SALEN PERDIENDO

Fue empate 0-0 entre Peñarol de San Carlos y Atlético Fernandino en el Parque Quintín Cuadrado Cabrera, un resultado que deja sabor a poco para ambas escuadras que tienen imperiosamente la necesidad de sumar puntos, los aurinegros carolinos pensando en escapar cuanto antes del Descenso y el Decano Fernandino que tuvo un inicio del Apertura notable, pero en cada partido que disputa deja cada vez más dudas que certezas y se le han ido varios jugadores importantes que significan una importante baja en la performance grupal en el terreno de juego.

Los tres partidos que no pudieron terminar o fueron suspendidos sin haber iniciado por la fuerte tormenta fueron: Punta del Este vs Alianza Cinco (partido suspendido), Dep. Kennedy vs Ituzaingó (se suspendió a los 31 minutos del partido de Sub-20) y Artigas Juniors vs San Martín (suspendido al finalizar el primer tiempo de Sub-20)

TABLAS DE POSICIONES

TORNEO CLAUSURA

EQUIPO PJ PUNTOS LIBERTAD 2 6 COLÓN FC 2 4 SAN CARLOS 2 3 PUNTA DEL ESTE 1 3 D. KENNEDY 1 3 ITUZAINGÓ 1 1 ALIANZA CINCO 1 1 SAN MARTÍN 1 1 ATLÉTICO FERNANDINO 2 1 PEÑAROL SAN CARLOS 2 1 ARTIGAS JUNIORS 1 0 PEÑAROL FERNANDINO 2 0

TABLA ANUAL

EQUIPO PJ PUNTOS LIBERTAD 13 32 SAN CARLOS 13 28 PUNTA DEL ESTE 12 21 ITUZAINGÓ 12 20 ARTIGAS JUNIORS 12 19 ATLÉTICO FERNANDINO 13 19 COLÓN FC 13 19 ALIANZA CINCO 12 18 PEÑAROL FERNANDINO 13 17 SAN MARTÍN 12 7 D.KENNEDY 12 5 PEÑAROL SAN CARLOS 13 3

PRÓXIMA FECHA – 3era FECHA

DEP. KENNEDY vs PUNTA DEL ESTE

COLÓN FC vs SAN CARLOS

ITUZAINGÓ vs LIBERTAD

ALIANZA CINCO vs PEÑAROL FERNANDINO

SAN MARTÍN vs ATLÉTICO FERNANDINO

PEÑAROL (SAN CARLOS) vs ARTIGAS JUNIORS