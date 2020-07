Liga Mayor no juega en este 2020

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Se definió por parte de los clubes de Liga Mayor la no competencia en Mayores y Tercera Especial para este año debido a que el protocolo marca el no poder contar con público en los partidos y eso hace inviable el afrontar los gastos que la actividad requiere.

Fue una moción propuesta por Ituzaingó en conjunto con San Carlos que si el protocolo sigue estableciendo que se compita sin público no se juega y establecer una fecha tentativa por si se habilita público se juegue y salió negativo 7 a 3.

Era casi unánime la opinión de los delegados que el protocolo fue hecho en un escritorio sin conocimiento real del fútbol del interior.

La votación fue de la siguiente manera:

San Carlos: SI

Kennedy: Si

Defensor: No

Atlético Fernandino: No

Libertad: No

Peñarol San Carlos: No

Ituzaingó: Si

Punta del Este: No

Colón FC: No

Artigas Juniors: No

Ahora lo siguiente es aguardar para saber si el protocolo puede aprobar un anexo que establezca la posibilidad de jugar con público, al menos con un limite de personas que respetando el distanciamiento social, tapabocas y los recaudos pertinentes tengan acceso a los partidos permitiéndole a los clubes tener la posibilidad de competir en 2020.