Avril Texeira tiene 14 años. Un glaucoma congénito generó que a los 3 años pierda la vista en uno de sus ojos; luego de varias operaciones, a los 7 años quedó completamente ciega. Su pasión desde chiquita es el fútbol, tanto es así que aspira a ser periodista deportiva cuando crezca y tiene una colección de 60 remeras de fútbol en su casa. Su madre y hermana la ayudaban a leer los diarios para estar al tanto de las noticias deportivas. Hoy puede hacerlo sola.

Gracias a la donación de su ídolo del fútbol, Lionel Messi, con “OrCam My Eye”, Avril puede leer las noticias por su cuenta. A través de inteligencia artificial el dispositivo OrCam My Eye permite reconocer rostros y leer billetes, celulares y computadoras, entre otras cosas. Este dispositivo busca contribuir a la independencia de las personas ciegas o con baja visión en las actividades cotidianas.

Sueño cumplido

Entre 25 historias de vida, Avril fue la niña seleccionada, en representación de América del Sur, para viajar a España, cumplir el sueño de conocer a su ídolo Lionel Messi y hacerse de este innovador producto que llegó para cambiarle la vida. Fue así que en el mes de febrero, de la mano del Club de Leones, Avril, su mamá y su hermana viajaron hasta Barcelona.

La emoción marcó los acontecimientos, ya que era la primera vez que la familia viajaba al exterior. “Me emocioné cuando lo vi a él y él se emocionó cuando me vio a mí. Me preguntó por qué estaba llorando y yo no podía ni hablar. Me preguntó cuándo había llegado y si lo iba a ver jugar”, recordó Avril conmovida. La niña afirmó que OrCam MyEye le cambió la vida ya que ahora puede reconocer a su familia, a sus mascotas, puede leer libros. “Lo que más me gusta de los lentes nuevos es que puedo reconocer gente”, afirmó.

Valentina Jinchuk, directora de Accumed, representantes de OrCam Uruguay, dijo que la selección de Avril como representante de América del Sur fue un hecho muy significativo. “Estamos felices de ayudar a cambiar vidas, nos llena de orgullo y nos estimula a seguir trabajando para que este producto llegue a más compatriotas”.

Sobre el producto

OrCam es una compañía Israelí que innova en visión artificial enfocándose en personas ciegas o de baja visión. Es un dispositivo de visión artificial llamado OrCam MyEye, que puede leer texto impreso y digital en voz alta y tiempo real. Además, incluye reconocimiento facial, identifica productos de consumo, colores y billetes. El dispositivo se coloca magnéticamente en el armazón de los lentes del usuario, es inalámbrico y pesa 22,5 gramos.

OrCam llega a Uruguay de la mano de Accumed, empresa importadora de equipos e insumos para Oftalmología y Óptica. Su misión es proveer a la sociedad en general, a través de doctores, técnicos, clínicas y hospitales, la mejor calidad en productos médicos.