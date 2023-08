Literatura, arte y conservación marina este viernes en Espacio Gorlero

La Biblioteca del Municipio de Punta del Este celebra este viernes su aniversario con un encuentro de literatura, arte y conservación marina. A partir de las 18 horas en el Espacio Gorlero, (vieja estación Ancap) se presentará el libro Un Solo Mar y se proyectará el cortometraje subacuático “Anawa: momento de regresar al océano”.

Anawa busca reflejar, a través del movimiento de organismos marinos y cuerpos danzantes, la diversidad biológica que habita los fondos marinos patagónicos, con el objetivo de promover la alfabetización oceánica a través de la reflexión sobre la necesidad de tomar decisiones responsables y comprometidas con la salud del mar.





Un solo mar

El proyecto “Un solo mar” es llevado adelante por el Centro de Educación y Monitoreo Ambiental (NEMA), el Instituto Baleia Jubarte (IBJ) y la Organización para la Conservación de los Cetáceos (OCC) y apoyado por el Foro para la Conservación del Mar Patagónico y The Gaia Foundation.

La iniciativa apunta a establecer áreas marinas protegidas costeras entre el sur de Brasil y el sureste de Uruguay, cubriendo un área de aproximadamente 150.000 km² con similar identidad física, biológica y cultural.

En Brasil, el Proyecto comprenderá principalmente la región de Albardão y el área marina de los municipios entre Chuy y Torres, ubicados en la zona costera del extremo sur y extremo norte de Rio Grande do Sul. En Uruguay, el Proyecto abarcará un área comprendida entre los departamentos de Rocha y Maldonado y otra offshore.

Las principales actividades previstas son: la concientización en los beneficios de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) con la concreción de acuerdos multilaterales para la conservación marina, acciones para la prevención y erradicación de la Pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada (INDNR) en el Océano Atlántico Sudoccidental.