Lo trajeron a declarar desde Montevideo, quedó en libertad y para volver tomó un taxi y rapiñó al conductor

Un individuo que fue traído desde la capital por orden fiscal, ya que se investigaba su posible nexo con algunos hechos delictivos ocurridos en este departamento, terminó rapiñando a un taxista de la Terminal de Maldonado. El hecho sucedió en la noche del lunes luego de que el sujeto quedara en libertad y, al no tener dinero para volver a Montevideo, abordó un taxi, se hizo llevar y al llegar a destino extrajo un arma y rapiñó al conductor.

De acuerdo a datos no oficiales dados a conocer por la emisora FM Gente, la situación se generó a las 20.45 horas, cuando un hombre solicitó ser trasladado en uno de los taxis desde Maldonado a Montevideo.

Al llegar a destino, el pasajero extrajo un arma y obligó al conductor a entregarle el dinero. El trabajador no resultó lesionado.

Las mismas fuentes indicaron que tras la denuncia del caso, un policía reconoció al rapiñero ya que horas antes había sido conducido desde Montevideo, por orden fiscal y en calidad de detenido, para indagarlo acerca de su posible nexo con algunos casos registrados en Zona Oeste.

Luego de la declaración en fiscalía, el sujeto quedó en libertad y para volver a la capital abordó el vehículo en la terminal. Las cámaras de seguridad de la parada de taxis registraron el momento en que se acerca al auto, dialoga con el conductor y aborda el vehículo.

No obstante, lo que hasta el momento se desconoce es cómo se hizo del arma que usó para amenazar al taxista ya que es de suponer que no la traía consigo desde Montevideo. En ese sentido se indaga si luego de su liberación tuvo contactos locales que le brindaran acceso al arma y cómo se hizo de ella.

Fuente: FM Gente