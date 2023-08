“Los arquitectos Alfredo Jones, Juan Scasso y José Scheps y sus obras en Maldonado”, por Mario Scasso

La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, con fecha 6 de octubre, decidió que la edición del Día del Patrimonio 2023, reconocerá a tres arquitectos: Alfredo Jones Brown (1876-1950), Juan Antonio Scasso Consiglieri (1892-1973) y José Scheps Mertoy (1920-2020).

Existen obras de estos tres arquitectos que se realizaron en nuestro departamento, que deberían ser destacadas el próximo Día del Patrimonio.

Jones Brown

Es notable el estado de abandono de la “Iglesia de Piria”, diseñada precisamente por el Arq. Jones Brown. Este profesional, que falleció en Punta del Este en 1950, también fue el autor de los proyectos del Hotel Piriápolis (actual Colonia de Vacaciones Escolares) y de la Escuela 37 ambos edificios y el de la iglesia inconclusa, en la ciudad de Piriápolis. En cuanto a la escuela, es de precisar que el homenaje a los tres profesionales los destaca como constructores de edificios destinados a la educación y es el único ejemplo de construcciones de ese tipo diseñadas por uno de los profesionales mencionados en nuestro departamento.

La iglesia y su predio son propiedad de la Intendencia Departamental. En este Día del Patrimonio se lo recordará por el diseño del edificio del Instituto Vázquez Acevedo (IAVA), del primer Jardín de Infantes construido por un estado en Iberoamérica: el Enriqueta Compte y Riqué y de las escuelas: Alemania, Chile y Gran Bretaña.

Creo que sería de interés el rescate de estos edificios, en particular la Iglesia, edificada por iniciativa de Francisco Piria, en estado de ruina y con pérdida de su techumbre (la resistencia de sus muros indica la calidad de su construcción, con más de 100 años de abandono) y la colonia vacacional, muy deteriorada actualmente.

Alfredo Jones Brown, es el padre del arquitecto Guillermo Jones Odriozola, destacado urbanista de proyección internacional.

Scasso

El arq. Juan A. Scasso, del que existe una de sus residencias en la zona, en la misma “Punta” de Punta del Este, en la esquina de las calles Virazón, Isla de Lobos y la Rambla Gral. José Artigas, de la que se pidió fuera evaluada si tenía interés de declaración patrimonial departamental, no hemos tenido precisiones sobre la interrogante. Asimismo, se solicitó que llevara su nombre, quien fuera arquitecto paisajista contratado por la entonces Intendencia Municipal (1959-1963), la plazoleta triangular, determinada por la Calle Virazón y la Rambla. Esta denominación fue aprobada por el Municipio de Punta del Este y la Junta Departamental y no se ha concretado (Exp. 210/2017).

Es autor de los diseños de las plazas de la “Torre del Vigía” y de la “19 de Abril” de la ciudad de Pan de Azúcar. En el Libro de Actas de las Sesiones de la Junta Departamental de Maldonado, a fojas 429, se hace referencia a la Sesión Ordinaria de fecha 23 de abril de 1965, en la que dice: “la Edil Alicia García de Abásolo sugiere y la Corporación dispone: enviar nota al Consejo Departamental solicitándole se sirva dar cumplimiento al proyecto del Arquitecto Juan Scasso, sobre ornamentación de la Plaza de la Ciudad de Piriápolis, donde se levanta el Monumento al General Artigas, como así también se le dote al mencionado lugar de alumbrado público (17 votos en 20).”

Esta es una evidencia del trabajo que desarrolló el Arq. Juan A. Scasso, durante su contrato en la Intendencia Municipal de Maldonado. He visto personalmente planos con su firma, relativos a la remodelación de la Plaza de la Torre del Vigía, depositados en el archivo de la Dirección de Arquitectura. Él había sido profesor de Urbanismo y Paisajística de la Facultad de Arquitectura de la U. delaR. y director de Paseos Públicos de la Intendencia Municipal de Montevideo, egresado con Medalla de Oro de la Primer Promoción de la Facultad de Arquitectura de 1916. Autor de los diseños del Estadio Centenario, del Planetario Municipal, de los edificios del Carrasco Polo Club y del Náutico, del enjardinado de la Rambla Sur hasta el Parque Hotel, así como del de la actual sede de la Escuela Naval (ex Hotel Miramar) y del proyecto del Estadio “Monumental Núñez”, en Buenos Aires. Recordado este Día del Patrimonio, por el diseño de las Escuelas Experimentales de Malvín y de Las Piedras y de un Parque Escolar en Florida y de edificios escolares en Manga y Maroñas (en Montevideo).

En nuestro departamento también se deben a su diseño los bungalows de la Solana del Mar, en Portezuelo.

Los planos de los diseños de las plazas mencionadas deben estar archivados en la Dirección de Arquitectura de la Intendencia Departamental de Maldonado. El 2 de octubre de este año se cumplirán 50 años de su fallecimiento.

Scheps

Del arq. José Scheps, existió una estructura realizada junto al edificio del Hotel San Rafael, que fue proyectada junto a su esposa, también arquitecta Nelly Grandall, en 1965. Consistía en un original pabellón exterior vidriado, ubicado en el jardín del hotel y unido a éste por una pasarela. Su techo era de cerámica, plegado en forma de pañuelo, apoyado en cuatro vértices. Se utilizó como comedor y lugar de recepciones (visita de los Reyes de España en mayo de 1983). Fue demolido junto al edificio de hotel, demostrando que no sólo se perdió en la apresurada destrucción, los frescos del único representante uruguayo de la Escuela Muralista Latinoamericana: Norberto Berdía (Diego Rivera, Rufino Tamayo, José Orozco, David Alfaro Siqueiros, Juan Carlos Castagnino, Antonio Berni, Lino Spilimbergo, Oswaldo Guayasmín). No fueron debidamente documentados, previamente a la demolición. Del pabellón destruido se pueden exhibir los planos, que deben estar archivados en la Dirección de Arquitectura de la Intendencia, con ocasión del próximo Día del Patrimonio.

Se lo recuerda este Día del Patrimonio por el diseño del Liceo Dámaso Antonio Larrañaga, del Instituto Osimani en Salto, de la UTU de Arroyo Seco (Montevideo) y del Liceo Manuel Rosé de Las Piedras.

Se adjunta fotografía de la fachada de la Iglesia de Piria, tomada a fines de la década de 1940 y de la plazoleta y la casa del Arq. Juan A. Scasso y del desaparecido pabellón de Scheps.

Dr. Mario Scasso Burghi