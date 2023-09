Los clubes de la Península lideran el Clausura y se preparan para el Clásico

Rodrigo “Chino” Fernández



La “Verde Peninsular” dio la nota al vencer al líder en solitario de la tabla de posiciones de la Anual: Libertad por 2-1 en su cancha. A su vez, Punta del Este empató sin abrir el marcador ante Kennedy y también quedó arriba en el Clausura, todo esto a solo días de enfrentarse entre sí en un nuevo clásico peninsular que puede definir muchas cosas.

LO SUFRIÓ COMO NUNCA, PERO TERMINÓ FESTEJANDO

Un partido que atraía a todos era el que iban a disputar Ituzaingó vs Libertad en el Parque San Rafael el pasado domingo 24, unas casi 400 personas se hicieron presentes para presenciar el partido de la fecha, que fue victoria 2-1 del locatario.

Los goles de Ituzaingó fueron convertidos por Gonzalo Gadea a los 22 minutos y Nicolás Giménez a los 75 minutos, el gol del “Penado 14” fue convertido por Javier Vargas a los 71 minutos empatando transitoriamente.

Para destacar y remarcar fueron los dos penales fallados por Libertad, primero a los 60 minutos Facundo Suárez estrellando su remate en el palo, y posteriormente a los 70 minutos el que falló el penal fue Matías Tavares cuando su remate fue atajado por Tomás De León.

En el próximo partido Ituzaingó se verá cara a cara con Punta del Este como visitante.

PUDO HABER SIDO MEJOR

El equipo de Punta del Este no pudo obtener los 3 puntos ante un aguerrido Kennedy como visitante en el Parque Luis Méndez, el partido terminó 0-0 y a decir verdad fue más negocio para el locatario que sigue sumando para intentar zafar del descenso. Para el equipo punta esteño significa trepar a la punta de la Tabla del Clausura en compañía del clásico rival, se viene un partido que va a ser clave en esta Temporada 2023.



SAN CARLOS SE ACERCA EN LA ANUAL

El decano carolino logra una importante victoria que tomó mayor relevancia al darse la derrota de Libertad en su partido, el triunfo fue de visitante en el siempre difícil Parque Defensores de Colón por 3-1, los goles de San Carlos fueron convertidos por Agustín Noguez a los 16 minutos de penal, Rodrigo Chocho anotó a los 60 minutos y sobre el final Eduardo Chocho de penal puso el tercero a los 90+2 minutos. En el equipo de Colón FC el gol lo convirtió Fernando Lorenzo.



SAN MARTÍN Y ATLÉTICO FERNANDINO NO SE SUPERARON

Fue empate sin goles entre el equipo “Santo” y el “Decano” del Interior, un resultado que les deja sabor a poco a ambos ya que San Martín sigue complicado en la Anual, aunque en este momento se salvaría de descender, con apenas dos unidades más que Kennedy y por el lado de Atlético Fernandino este empate los deja relegados ya de los puestos de vanguardia en la Anual.



UN TRIUNFO DE ATRÁS QUE SUMA A UNA CAMPAÑA HISTÓRICA

Artigas Juniors sigue sumando puntos importantes en el partido del pasado fin de semana en el complicado Parque Quintín Cuadrado Cabrera frente a Peñarol de San Carlos, fue una victoria in extremis ya que el segundo gol fue convertido al minuto 90+2 por intermedio de tiro penal ejecutado por el goleador José “Morro” Acuña, había anotado el primer gol del visitante Maximiliano Brienza a los 47 minutos, Peñarol de San Carlos había comenzado ganando el duelo a los 17 minutos por intermedio de Santiago Pereira.

TABLAS DE POSICIONES – CLAUSURA “MARINO CALABUIG”

EQUIPO PJ PUNTOS PUNTA DEL ESTE 3 7 ITUZAINGÓ 3 7 LIBERTAD 3 6 SAN CARLOS 3 6 COLÓN FC 3 4 D.KENNEDY 3 4 ARTIGAS JUNIORS 3 3 PEÑAROL FERNANDINO 3 3 SAN MARTÍN 3 2 ATLÉTICO FERNANDINO 3 2 ALIANZA CINCO 3 1 PEÑAROL SAN CARLOS 3 1

TABLA ANUAL