Los edificios de Punta del Este generan fuerte movimiento en la economía del departamento

El verano en curso, en el primer mes del año, tuvo como principal característica la presencia de una enorme mayoría de propietarios de apartamentos de los distintos edificios de Punta del Este.

“Fue un verano de propietarios”, dijo a la emisora Fm Gente, el empresario inmobiliario Jorge Díaz, un referente en la actividad de la administración de los edificios del balneario.

Díaz destacó que la temporada marcó el regreso de los propietarios, en su enorme mayoría argentinos, muchos de los cuales hacía más de dos años que no visitaban Punta del Este por el impacto de la pandemia.

El empresario, titular de la empresa inmobiliaria del mismo nombre, dijo que la temporada en curso dejó en evidencia una vez más que los edificios de Punta del Este son la mayor generadora de empleos directos e indirectos desde el mismo momento que comienza su construcción y a partir del momento en que son ocupados por sus propietarios o por inquilinos.

“Es la principal actividad del departamento a tal extremo que generan más ocupación y presencia de visitantes que la hotelería”, añadió.

Díaz recordó que a partir de la segunda quincena del mes de enero se llevan adelante las asambleas de copropietarios de los distintos edificios de Punta del Este. En estos encuentros, los primeros que se hacen luego de dos años, se están tomando decisiones muy importantes relacionadas con la vida de los edificios. “A tal punto que se han tomado drásticas decisiones como cambiar de administradores y porteros, entre otros”, indicó Díaz. Este tipo de decisiones se adoptan en asambleas algunas de las cuales calificó de “picantes” por la actitud de algunos propietarios que no dudó en calificar de “grosera”. También se han dado encuentros emotivos con propietarios que no solo hacía más de dos años que no venían sino que, en algunos casos, perdieron a familiares directos por la pandemia de coronavirus.

A estudio

Díaz destacó el nivel de actividad de los edificios a tal extremo que, en algunas unidades de primer nivel, un propietario paga a lo largo del año más de 600 mil pesos solo de gastos comunes generados por su propiedad. A esto deben sumarse los impuestos municipales y demás tributos que percibe la Intendencia de Maldonado. Algunas unidades pagan, cada una, más de 28 mil pesos de impuesto al alumbrado. Y fuertes importes por otros tributos y servicios que presta la Intendencia de Maldonado. Díaz es partidario de llevar adelante un estudio sobre el impacto de la propiedad horizontal en la economía del departamento. El empresario sostuvo que el sector es el que paga los mejores sueldos y que algunos porteros ganan más que un gerente de banco.

En materia laboral, Díaz reveló que el sector tomó una mayor cantidad de trabajadores que en el verano anterior y consideró que el nivel de servicios en los edificios de Punta del Este “no se ve en ninguna parte del mundo”.

En las asambleas de propietarios se están tomando decisiones que, en la baja temporada, se traducirán en más trabajo para los vecinos del departamento de Maldonado. En esas asambleas se definen trabajos de mantenimiento de fachadas, pintura exterior e interior, cambio de electrodomésticos, arreglo de humedades y un gran número de actividades que aseguran trabajo para no pocos habitantes del departamento de Maldonado.

Foto: W. Iglesias