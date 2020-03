Días previos al primero de marzo, delegaciones de diferentes partes del mundo comenzaron a llegar a Uruguay para formar parte del traspaso de gobierno entre el frenteamplista Tabaré Vázquez y el nacionalista Luis Lacalle Pou.

Presidentes, cancilleres, secretarios de Estado y el Rey Felipe de España, dijeron presente en el Palacio Legislativo para el acto.

Fueron noticia durante el verano las invitaciones realizadas por Lacalle Pou a la ceremonia de toma de mando, y también las no realizadas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el de Nicaragua, Daniel Ortega y el de Cuba, Miguel Díaz no fueron invitados por el actual gobernante blanco para formar parte de su primer acto como Presidente de la República.

Por su parte, el actual presidente argentino, Alberto Fernández, fue uno de los invitados que dijo no poder asistir a la ceremonia, ya que el primero de marzo comienzan en el vecino país las sesiones del Congreso. En su lugar, el jerarca envió al canciller Felipe Solá.

Este no fue el único mandatario que encomendó a otros actores de su gobierno asistir al acto. El presidente estadounidense Donald Trump, también invitado a la ceremonia, envió en su lugar una delegación encabezada por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Andrew Wheeler. El mandatario chino, Xi Jinping también envió en su lugar una delegación del sector medioambiental; quién llegó a Uruguay fue el Ministro de Ecología y Medio Ambiente, Li Ganjie.

Llegando

El Aeropuerto Internacional de Carrasco recibió varias delegaciones americanas durante el fin de semana previo al primero de marzo. Desde Brasil llegó el presidente Jair Bolsonaro, primero de los jerarcas internacionales en hacerse presente en el Palacio Legislativo.

La presencia del jerarca brasilero fue duramente criticada en los últimos días por la central gremial PIT CNT, que difundió un comunicado en el que repudiaban su llegada al país. Este presidente, rompió el protocolo del evento al llegar al Palacio Legislativo, bajando las escaleras principales para acercarse a la multitud de gente que miraba desde la calle.

Directo desde Europa llegó a Uruguay en la noche del viernes el rey de España, Felipe VI, que se reunió el sábado 29 de febrero en la Torre Ejecutiva con Tabaré Vázquez y que compartió un asado con el actual presidente en su residencia en el barrio privado La Tahona, en Canelones. El monarca, que viajó acompañado de la Ministra de Asuntos Exteriores de España, fue recibido en el aeropuerto por el actual canciller, Ernesto Talvi.

Otros presidentes que asistieron al cambio de mando fueron el chileno Sebastián Piñera, el colombiano Iván Duque y el paraguayo Mario Abdo Benitez, que asistió acompañado del canciller de su país.

Junto a todos los mandatarios internacionales, estuvo presente en el acto realizado en el Palacio Legislativo, el actual secretario de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien fue Ministro de Relaciones Exteriores y canciller del gobierno de José Mujica. Además, legisladores y actores políticos de diferentes partidos uruguayos estuvieron presentes en la primera sesión de la Asamblea General bajo el mandato del nuevo gobierno.

Después del evento en el Palacio Legislativo, todos los jerarcas se encaminaron a la Plaza Independencia de Montevideo para disfrutar del acto de traspaso de banda presidencial en los que Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou fueron protagonistas.