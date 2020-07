Rodrigo “Chino” Fernández

Fue una reunión muy concurrida, donde algunos delegados no se veían desde hace meses y donde se tocaron muchos temas pertinentes a la actividad 2020 en las categorías juveniles, es decir para Sub14, Sub15 y Sub 17. Cada club pudo exponer su decisión de jugar este año y en su mayoría veían con buenos ojos la posibilidad de participar en las 3 categorías, salvo un par de excepciones que lo harán en 2 de las 3 categorías.

De los 20 clubes presentes, hubo 3 ausencias, 16 fueron los que afirmaron la intención de competir en el 2020 en Juveniles, hubo 3 clubes que explicaron la imposibilidad de poder competir con el Protocolo actual y hubo una abstención, a continuación, las decisiones club por club:

Afirmativa: Artigas Juniors, Atlético Fernandino, Barrio Perlita, Barrio Rivera “33”, Central Molino, Charrúas Maldonado, Colón FC., Defensor, Ituzaingó, Kennedy, Libertad, Peñarol Fernandino, Punta Ballena, Punta del Este, San Carlos, San Martín.

Negativa: Deportivo Gardel, Hipódromo El Peñasco, San Lorenzo.

Abstenciones: Neptuno.

Es idea de la Mesa del CUJ realizar este año un Campeonato Único donde se reúnan todos los clubes, a modo de grupos para mejor desarrollo y así llegar a los tiempos con la inusual situación donde hoy se encuentra el fútbol de nuestro departamento por la Pandemia. Este planteamiento tuvo buena recepción por parte de los clubes, por lo que parece hoy serían 2 grupos de 8 equipos cada uno.

Más allá de esta idea, no se ahondó en la confección del Campeonato y seguramente esto será parte del Orden del Día de la siguiente reunión pactada para el 3 de agosto, también se contemplará la posibilidad de realizar un Periodo de Pases Especial para que los jugadores de aquellos clubes que no participen puedan tener la chance de pasar a otras instituciones.

También se planteó, por parte de Punta del Este y Colón, la posibilidad de que no se le sancione a los clubes que este año no puedan participar debido a lo difícil que está siendo atravesar esta época y poder competir, este planteamiento también tuvo una gran aceptación por parte de los demás clubes.

Los clubes esperarán que el Ejecutivo tenga una reunión con los Árbitros, pero remarcan que los aranceles de los mismos debe ser una decisión de los propios clubes, la Mesa escuchó a los diferentes clubes que tienen esta posición e informara lo que ocurra en esa reunión que seguramente será antes del mes de agosto.

Hubo un planteamiento especial de Libertad, secundado por Atlético Fernandino que señalaba la inusual situación de aquellos jugadores que al pasarse de Sub17 y no tener este año la chance de jugar en 3era Especial quedan sin actividad, el delegado del “Penado 14” plantea la posibilidad de que cada categoría tenga hasta 5 jugadores pasados de edad un año, es decir que los Sub14 tengan 5 jugadores de 15 años y así sucesivamente. A este planteamiento el delegado de Atlético Fernandino expuso la posibilidad de que este año se juegue en diferente formato: Sub 14, Sub16 y Sub 18. Este planteamiento no fue descabellado, pero no es reglamentario y para hacerlo efectivo debe ser definido en Asamblea Extraordinaria.

En definitiva, la reunión dejó buenas sensaciones a los presentes, este año si habrá actividad en las Formativas de nuestro Fútbol local, el lunes 3 de agosto en la Casa del Deporte de San Carlos nuevamente se volverán a reunir para definir con mas información los pasos a seguir y diagramar el Campeonato 2020 de Juveniles de Liga Mayor.