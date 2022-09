“Los profetas”, por Danilo Arbilla

Vieron lo de Argentina? “Rumbo a la ruina”, dijo de entrada The Wall Street Journal. Los uruguayos no tendríamos porqué sorprendernos. Se nos fue anunciado. Jorge Batlle siendo presidente dijo – más bien se le escapó- que “los argentinos son una manga de ladrones del primero hasta el último”. Batlle se refería a la clase dirigente, política y sindical, según él me lo aclaró días después. El alegato del fiscal Luciani confirmaría lo que se le escapó a Batlle, por lo menos en lo que hace al kirchnerismo, ahora abrazado al peronismo. Perón dejó de ser “un viejo de hijo de puta” como decía Cristina Kirchner, la que para no quedarse corta afirmó que “los peronistas deberían suturarse el orto”

Pero no solo Batlle se anticipó. También lo hizo Mujica. amigo de los kirchneristas y por cuyo rancho han desfilado unos cuantos.

En setiembre del 2009 afirmó a La Nación que no sabía “cuál es la ideología de los Kirchner. Parece que son progresistas, pero también son peronistas…”“…El peronismo es un fenómeno sentimental. Usted encuentra toda la fauna ahí”, abundó el entonces candidato a presidente.

Por esos días, también apareció el libro “Pepe-Coloquios” de Alfredo García, en el que, Mujica no se queda con nada en el buche respecto a Argentina. Así resumió sus dichos el semanario Búsqueda (17 de setiembre del 2009): “Argentina ‘es un país que se despedaza al pedo’, lleno de personas ‘totalmente irracionales’, con una institucionalidad que ‘no vale un carajo´, sin democracia representativa, con un matrimonio presidencial ‘de izquierda’ pero ‘patotero’ y con un aparato de ‘delincuentes peronistas’, que ‘son los reyes’ del país”.

Pero hay más. En el libro “Una oveja negra al poder- Confesiones e intimidades de Pepe Mujica”, de los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz, que apareció en mayor del 2015, ya terminado el mandato presidencial, Mujica refuerza su opinión.

Dijo que Kirchner “…había armado una barra de gurises de la puta madre que los parió”. Calificó a La Cámpora como un “montón de cuevas que están por ahí…” “… profesionales de la política”, que “…hacen un uso del Estado escandaloso” y que “están …, en todas las empresas públicas”. Advirtió que “Saben usar el poder del Estado… y (que) no los van a sacar de un día para otro˝.

Y más aún: “Los peronistas tienen derecha, izquierda y centro y cuando están en el gobierno están todos peleados entre ellos”. Pero “…cuando están en la oposición…“ “…están todos juntos y te masacran.“

Cristina Kirchner, quien acaba de ser víctima de un atentado, – algo sui generis-, ha hablado, arenga, pero no ha desvirtuado las pruebas del fiscal. Dejó muy mal a su marido muerto, Néstor Kirchner, creador y primer “jefe de la banda”.

Y nada de arrepentimiento, dijo que lo “haría veinte veces más˝. El buraco fue por mil millones de dólares. ¡Veinte veces!, ¿qué va a hacer con tanta plata?.

A Mujica le pasó lo mismo que a Batlle; en una ocasión habló sin darse cuenta que había un micrófono abierto.

Dijo poco, simplemente “esta vieja es peor que el tuerto˝.

Último momento. Mujica reniega de sus profecías. Cambió; ahora dice que Cristina es una víctima. Que los kirchneristas- peronista son de izquierda o progresistas. Ninguna referencia a la patota “a delincuentes” “de derecha, izquierda y centro”, a “los reyes del país” ni a los que “abusan del poder”. Tampoco se refiere al buen pasar y reservas económicas de Cristina y sus dos hijos.