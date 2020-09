En el marco del Paro General convocado por el PIT CNT para este jueves 17 de setiembre en contra de los “recortes Presupuestales y la pérdida de puestos de trabajo”, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado informó que parará las 24 horas, disponiendo de guardias gremiales responsables en la salud, Inau y fronteras.

Según se informó desde el Consejo Directivo de COFE, la medida se realiza “en rechazo de la pauta salarial, en contra del ajuste presupuestal que va a determinar qué servicios sustanciales en las áreas productivas, sociales y de fiscalización y control se verán resentidas o dejarán de existir”. Los sindicalistas explicaron que están contra de la perdida de fuentes de trabajo en el Estado, “donde se vienen cesando contratos laborales desde la aprobación del decreto 90 del mes de marzo y se mantienen deudas por salarios de hasta cuatro meses, en varios ministerios”.

Asimismo, también paran en rechazo del artículo 28 del proyecto de presupuesto nacional, “que pretende realizar otra rebaja salarial a los trabajadores públicos, modificando el régimen de licencias médicas, sumándose a la pérdida de salario establecida en la pauta”. “Se verán afectados todos los servicios de la Administración Central y Organismos del 220 que pertenecen a la Confederación, permaneciendo las guardias gremiales correspondientes a los servicios esenciales”.

En Maldonado, se verán afectados varios servicios. CODESA avisa en su página web que tendrá horarios especiales, mientras que desde Maldonado Turismo se informó que no se verán afectados sus servicios. La intendencia abrirá sus puertas y trabajará de forma normal, mientras que en las oficinas de ANTEL se verá si llegado el momento cuentan con suficiente personal como para atender al público. En el BROU no se atenderá al público ni en Maldonado ni en Punta del Este.

Los juzgados trabajarán de forma normal así como la oficina del Registro Civil.

Los servicios de ómnibus interdepartamentales también funcionarán con horarios restringidos. La empresa COT no tendrá frecuencias hacia la zona este del país (Chuy) y el último coche a Montevideo saldrá a las 20:15.

En cuanto a la educación pública, la Filial San Carlos de FeNaPES convocó a una “Marcha en defensa de la Educación Pública” que saldrá a la hora 11 del liceo 2 de San Carlos.En la ciudad de Maldonado realizarán una concentración a las 14 horas en la plaza San Fernando y a las 17 horas tienen programada una charla taller en Román Guerra esquina Ituzaingó.

En los hospitales de Maldonado y San Carlos solo se atenderán urgencias, emergencias, pacientes oncológicos y los pacientes internados en los diferentes centros, en régimen de guardia gremial. Desde La Asistencial también se informó que sólo se atenderán urgencias y emergencias, además de oncológicos.

INAU-INISA

En el marco del paro general de 24 horas, en el INAU y en el INISA no funcionaran ninguna de las oficinas centrales, ni tampoco ningún servicio de atención directa en tiempo parcial a niños, niñas y/o adolescentes. En los servicios de atención directa en régimen de tiempo completo de 24 horas del INAU, (niños, niñas y adolescentes), en el INISA (jóvenes en privación de libertad), se atenderá en régimen de guardia gremial.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Instituto Nacional de Rehabilitación. – No funcionará ninguna oficina y en los servicios de atención directa en todas las unidades penitenciarias del país se trabajará en régimen de guardia gremial.

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

El paro de la mayoría de las unidades ejecutoras será de 24 horas. Por lo cual, en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, no se realizará sorteos durante toda la jornada, ni tampoco funcionaran los Casinos. También se verán afectados los servicios en Aduanas, DGI, CGN, etc.

INSTITUTO NACIONAL URUGUAYO DE METEOROLOGIA

Solo se mantendrán con una guardia gremial las actividades que tienen que ver directamente con la seguridad humana se mantendrá comunicación con Control de Tránsito Aéreo y se emitirá información en caso de vuelos en emergencia y vuelos sanitarios.

PASOS DE FRONTERA

Los servicios que se prestan en los pasos de fronteras seca como así también los Puestos y Aeropuertos del MGAP, MTOP, MEF y MI se verán resentidos.

HORARIOS CODESA

Línea 8: Turnos de 06:15, 12:00 y 18:00 hs. desde Punta del Este y sus regresos 07:30, 13:10 y 19:20 hs. desde Piriápolis.

Línea 9/12: Cada 1 hora desde 05:00 a 11:00 hs. y desde 11:30 a 21:30 hs. des-de Maldonado y sus respectivos regresos desde Punta del Este.

Línea 14: Turnos de 07:45, 12:45 y 15:45 hs. desde Maldonado y sus regresos 09:05, 14:05 y 17:05 hs. desde José Ignacio.

Línea L50: Cada 2 horas desde 08:00 a 18:00 hs. desde Maldonado con sus respectivos regresos desde Lausana.

SAN CARLOS

Línea 5: Turnos de 07:40 y 15:55 hs. desde San Carlos y sus regresos 08:50 y 17:05 desde La Barra.

Línea 24: Cada 1 hora desde 05:05 a 22:05 hs. desde San Carlos (agencia) y sus respectivos regresos desde Punta del Este.

Línea 24/7: Cada 1 hora desde 06:35 a 18:35 hs, desde San Carlos (agencia) y sus respectivos regresos desde Punta del Este.

HORARIOS COT

Punta del Este – Montevideo

7.30 – 11.15 – 13.30 – 15.30 – 17.15 – 18.15 – 20.15