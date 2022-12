MACA presentó su agenda de verano

La pasada semana se realizó en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry el cierre del programa educativo anual “Educación al parque” que la institución lleva adelante junto al Hemocentro Maldonado. Aprovechando la ocasión se presentó una completa agenda de verano que el MACA y la Fundación Pablo Atchugarry prepararon para los próximos meses.

El lanzamiento de la temporada tendrá lugar el 2 de enero a las 19 horas cuando se realice la apertura de una nueva edición del Festival de Cine, ARCA IFF con la Avant Premiere de “Los hijos de la montaña”, dirigida por Mercedes Sader que trata sobre la vida y obra de Pablo Atchugarry. Para completar la velada se presentará en vivo Luciano Supervielle, compositor de la música del film.

El festival continuará hasta el 7 de enero con una imperdible selección de películas relacionadas al arte. Habrá tres funciones diarias, dos de ellas en la sala de cine del museo y una proyección al aire libre. Además, se llevarán a cabo conferencias y mesas de diálogo.

Muestras y música

Para el 6 de enero a las 17 horas se espera la apertura de tres grandes exposiciones de artistas de proyección internacional: Guillermo Kuitca “Desenlace”, Julio Le Parc “Quintaesencia” y Emil Lukas “Entre dos líneas tenues”.

El 15 de enero, con la presentación de Enrique Graf en piano, comenzará el ciclo de música “Entre arte y naturaleza”. El 22 de enero será el turno de Élida Gencarelli y Karina Núñez en piano y violoncello; el 29 de enero Matías Ferreyra y Federico Curti en piano y oboe y el 5 de febrero Fernando Pérez en piano. Todos los conciertos comenzarán a las 20 horas.

Libros

El 11 de enero a las 18:30 horas, se presenta “Cinco naves para la Victoria” de Juan Antonio Varese y el 28 de enero a las 19, “La construcción de la esperanza” de Ignacio Munyo.

Programación del ARCA IFF



LUNES 2 – 20hs – Los Hijos de la Montaña. Dir. Mercedes Sader, 2023, 70 min. ANFITEATRO.

MARTES 3 – 17hs – Rubens Gerchman: O rei do mau gosto. Dir. Pedro Rossi, 2022, 76 min. Sala MACA.

MARTES 3 – 19hs – El país imaginario. Dir. Juan Solanas, 2022, 65 min. Sala MACA.

MARTES 3 – 21hs – Goya, Carriere y el fantasma de Buñuel. Dir. José Luis López-Linares, 2022, 90 min. ANFITEATRO.

MIÉRCOLES 4 – 15hs – Cezanne. Dir. Sophie Bruneau, 2021, 61 min. Sala MACA.

JUEVES 5 – 17hs – La visita y un jardín secreto. Dir. Irene M. Borrego, 2022, 65 min. Sala MACA.

JUEVES 5 – 19hs – The Thief Collector. Dir. Allison Otto, 2022, 95 min. Sala MACA.

JUEVES 5 – 21hs – Charlotte. Dir. Eric Warin, 2021, 92 min. ANFITEATRO.

VIERNES 6 – 17hs – Plan para Buenos Aires. Dir. Gerardo Panero, 2022, 79 min. Sala MACA.

VIERNES 6 – 19hs – Dreaming walls. Dir. Amélie van Elmbt, Maya Duverdier, 2022, 80 min. Sala MACA.

VIERNES 6 – 21hs – Inside the Uffizi. Dir. Corinna Belz, 2021, 96 min. ANFITEATRO.

SÁBADO 7 – 15hs – Folon. Dir. Gaetan Saint-Remy, 2021, 86 min. Sala MACA.

SÁBADO 7 – 19hs – Historjà Stitches for Sámpi. Dir. Thomas Jackson, 2022, 88 min. Sala MACA.

SÁBADO 7 – 21hs – La sombra de Caravaggio. Dir. Michele Placido, 2022, 120 min. ANFITEATRO.

Todas las funciones son con entrada gratuita