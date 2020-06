Madre de estudiante estadounidense que denunció haber sido víctima de un “trato injusto” continúa movilizándose

En diciembre pasado, una ciudadana estadounidense radicada en Maldonado decidió hacer público lo ocurrido con su hija de 18 años en el Liceo Nº 4 donde, según denunció fue hostigada por un profesor que se vengó de ella bajándole la nota y acusándola de “plagio”. La madre aseguró en su momento, que varios profesores del liceo se solidarizaron con la joven y que la directora fue puesta al tanto de la situación. Días después Correo de Punta del Este recibió una respuesta de la inspección del CES, en la que se aseguraba que el relato “de la Sra madre de la estudiante Ettane Michelle del Liceo N° 4 de Maldonado, sobre el abordaje del reclamo por su calificación en la asignatura Química, no se ajusta a la realidad”.

Días atrás la madre de la alumna se comunicó nuevamente con Correo de Punta del Este, para informar que se había puesto en contacto con Ángel Ramos, que fuera durante varios años director de ese centro de estudios. Al ponerlo al tanto de esta situación Ramos le habría respondido, según relata la señora, que lamentaba mucho lo que ella y su hija están enfrentando, “me encantaría darle algo de esperanza, pero estaría mintiéndole, luché contra estos terribles e inspectores corruptos en C.E.S. hasta que vi que no tenía remedio y me fui de Uruguay”.

La historia sigue

Según cuenta la señora “han pasado 4 meses desde que Verónica Massa, directora de Derechos Humanos, se movilizara para ayudar. Sin embargo, incluso después de que pagara la traducción y representación legal para responder a lo que eran 130 páginas de cosas sin sentido C.E.S. mantiene solo que pueden responder en algún momento, puede ser en más de diez años. Nadie en C.E.S. ha respondido o incluso investigado el despido repentino de este profesor de un colegio privado de buena reputación”, asegura.

También se han comunicado con la secretaria de la oficina del Sr. Robert Silva que “ha sido de apoyo, en última instancia, no he podido obtener ninguna respuesta del nuevo presidente de ANEP. Lo que está claro es que es extremadamente peligroso para un profesor tener un control sin supervisión sobre una adolescente cuyos logros académicos han sido una gran parte de su identidad. Sin embargo, la negatividad total de C.E.S. a responder al abogado de la familia, el Dr. Federico Graña, cuyos argumentos convincentes son irrefutables, deja en claro nuevamente que esto no fue más que una farsa desde el primer día. Y, al hacerlo, mantienen una posición clara de que los estudiantes en su sistema público no tienen derecho a una educación justa y razonable”, se lamentó la señora..