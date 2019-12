Una ciudadana estadounidense radicada en Maldonado decidió hacer público lo ocurrido con su hija de 18 años en el Liceo Nº 4 donde, según denunció pertinentemente en su momento, fue hostigada por un profesor que se vengó de ella bajándole la nota y acusándola de “plagio”. La madre aseguró que varios profesores del liceo se solidarizaron con la joven y que la directora fue puesta al tanto de la situación. No obstante, ninguna autoridad, ni siquiera de la inspección de Secundaria tomó acción alguna contra el docente imputado, señaló. Muchos compañeros de la joven decidieron por ello cambiar de liceo.

“Mi hija tiene un historial académico estelar (puedo proporcionar copias traducidas al español y apostilladas de su historia académica con nada menos que las notas más altas en las clases de nivel de honores) ganó un lugar en el programa de superdotados en la Universidad de Duke (en el puesto 20 de todas las universidades en el mundo) y obtuvo un puntaje del 1% superior a nivel nacional en el examen de ciencias estandarizado que toman todos los estudiantes en los Estados Unidos”, contó la señora.

“Ella es cofundadora de Rescate Responsable y ha cuidado a más de 500 cachorros huérfanos, cada uno de los cuales fue castrado y vacunado antes de dejar nuestro cuidado. A pesar de que comenzó el Liceo 4 tres meses tarde (tenía que terminar su secundaria en los Estados Unidos) y estaba aprendiendo español, trabajó duro y rápidamente se convirtió en la mejor estudiante de cada clase. Los otros profesores le dijeron al director que mi hija estaba motivando a sus compañeros de clase y con su apoyo, sus calificaciones pasaron de 3 y 4 a 7 y 8”, refirió.

Trabajo

La madre contó que “su profesor de química asignó a la clase un proyecto grupal final que valía el 50% de su promedio final. El profesor tiene relaciones mejores con sus alumnos en el colegio privado, donde también enseña, pero no estaba teniendo éxito con los estudiantes en la clase de mi hija en liceo 4 ( a mi hija solo le fue bien porque le pagué a un tutor)”.

“Él le dijo a mi hija que como era la única estudiante que iba a pasar la clase, debería hacer el proyecto sola. Mi hija pasó más de 40 horas aislando el químico requerido en “superpegamento” para causar esta reacción. Presentó un excelente trabajo, presentación de PowerPoint y presentación del experimento en vivo y recibió un 11 por el proyecto. Pero debido a que ninguno de sus compañeros de clase hizo nada digno de una calificación, el profesor redujo el valor del proyecto a nada más que un deber. Hizo esto para evitar mostrar la verdad, que no había podido enseñar a los estudiantes y con estas notas, todos reprobarían la clase. Cuando mi hija le preguntó al profesor, ‘¿Por qué no puedes pasar a mis compañeros de clase sin castigarme?’. Él le dijo que no es así como funciona el sistema. Le pedimos ayuda a la directora. Ella leyó el trabajo, dijo que era un trabajo excelente y que el profesor debería darle el crédito que prometió”, indicó.

“Cuando ella habló con el profesor, él tomó represalias bajando el promedio de mi hija de 11 a 7. Cuando la psicóloga del liceo le dijo que todos los demás profesores hablaban tan bien de mi hija y le pidió que lo reconsiderara, acusó a mi hija del plagio. Cuando la orientadora del liceo le dijo al profesor que debido a que mi hija tenía que trabajar en inglés, luego traducir y que fue un error inocente que olvidó ubicar 1 o 2 referencias de tantos, el profesor luego afirmó que mi hija había copiado el proyecto, a pesar de que no existe en ninguna parte que aísle el químico exacto en el superpegamento que causa esta reacción. Cuando seguimos intentando obtener la nota (que mi hija merece), el profesor le dijo a mi hija que si ella seguía tratando de obtener los puntos que ganó ‘él le complicaría la vida'”, agregó.

“Cuando el subdirector nos prometió (junto con la psicóloga y la orientadora del liceo, que habían estado tratando de proteger a mi hija del acoso escolar) la oportunidad de reunirnos con el inspector, el inspector tuvo una reunión secreta, solo habló con el profesor acoso escolar mi hija y escribió su informe. Nunca preguntó, ¿Cómo pasó su promedio de 11 a 7 cuando las otras notas que recibió esa semana fueron excelentes, incluyendo un 12 en un escrito?”, señaló.

Enfermar de ansiedad

“Cuando el profesor recibió este informe, lo usó como una razón para torturar a mi hija hasta el punto en que su médico tuvo que escribir una carta a la escuela porque estaba enfermando de ansiedad a un adolescente típicamente feliz y saludable. Cuando, después de una batalla agotadora, finalmente pudimos reunirnos con Elsa Sosa, ella vio e hizo una declaración clara de que el profesor había escrito cero en excelente y finalmente ordenó otra inspección. Cuando finalmente ocurrió la segunda inspección, nos quedamos atrapados con el inspector original que no hizo nada más que justificar su primera inspección falsa, mientras que a Elsa de repente ya no le importaron los ceros que el profesor escribió sobre su excelente trabajo”, indicó la señora.

“Es importante tener en cuenta que este profesor tiene un tic neurológico grave que los neurólogos atribuyen a episodios de ira descontrolados. Quizás esto podría explicar cómo solo este profesor tuvo un problema con un estudiante que nunca tuvo un problema con ningún profesor en toda su vida. Esta es una estudiante que tiene excelentes cartas de referencia tanto del director en sus escuelas primarias como secundarias en los Estados Unidos y a quienes incluso la directora del Liceo 4 llamó “divina” hasta que C.E.S. hizo esta inspección falsa. Después de eso, la directora le dijo a cualquier personal del liceo que todavía intentaba ayudar a mi hija que ya no podían”, indicó.

La madre dijo que ahora la directora del centro de estudios la llama “insoportable” porque no está “dispuesta a aceptar las mentiras”. “Mi hija siempre es amable y respetuosa, por eso, tal vez, este profesor la llamó ‘una estudiante especial’ y le dio su número de teléfono personal. Y aunque simpatizo con su trastorno neurológico y la intimidación que probablemente sufrió en su infancia, está claro que es por eso que no pudo ser objetivo cuando la directora lo reprendió en nombre de mi hija”, añadió. “Mi hija, por supuesto, junto con la mitad de su clase, no volverá al liceo”.

“Desde el comienzo de nuestra experiencia con C.E.S.(la inspectora), todos escuchamos de todos, el personal del liceo, todo con quien hablamos incluso aquellos que trabajan para C.E.S. es que sería muy agotador tratar de obtener C.E.S. preocuparme por la verdad de que sería mejor para mí convencer a mi hija de aceptar la nota aleatoria que recibió de un profesor que tuvo un ataque de ira infantil y luego se negó a disculparse”, refirió.

La madre se preguntó “cómo puede funcionar este sistema si los profesores no calificados pueden asignar libremente notas arbitrarias sin ninguna consecuencia”. “Hay alguien ético en esta sistema?”, inquirió.

“Para terminar, quiero decir que no elegimos el liceo público como último recurso. Elegimos el liceo público porque el liceo debería ser la esperanza de cada adolescente y el corazón de cualquier nación. Al enviar a mi hija que nunca toma o usa drogas, que ayudó a sus compañeros de clase a mejorar en la escuela y que tiene una excelente historia académica, estaba mostrando mi apoyo al liceo, porque mi escuela publica me dio la voz que tengo y quiero lo mismo para cada adolescente que quiere un futuro”, concluyó.

La directora del liceo 4 no estaba disponible para hablar con Correo de Punta del Este. La Inspección Regional de Secundaria para la zona este no atendió el teléfono.