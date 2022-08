Magnate de la moda uruguaya ha adquirido 27 lotes en Miami en menos de 5 años

The Wall Street Journal, el influyente diario económico y financiero de los Estados Unidos, destacó el desembarco del magnate de la moda uruguaya Enrique Manhard tanto en Miami, como en otras ciudades del país norteño.

Días atrás, el prestigioso rotativo neoyorquino calificó a Manhard como el “gran apostador de terrenos de Miami”.

Manhard, nacido en Austria y ciudadano legal uruguayo, es uno de los empresarios más fuertes del país donde es propietario del holding “Chic Parisien Sociedad Anónima” que agrupa a las empresas “Parisien”, “Indian Outlet”, “Indian Emporium” y la “Casa de las Telas”. Además, controla una gran cantidad de firmas de distintos ámbitos del país.

Es el empresario más importante de Punta del Este donde están presentes sus principales casas de moda. El último negocio que Manhard cerró en Punta del Este, fue la adquisición de la galería comercial propiedad de la familia Slowak en la avenida Gorlero, entre las calles 30 y 31. El lugar, adquirido en más de tres millones de dólares, fue demolido y en la actualidad una empresa constructora levanta varios locales.

Manhard es uno de los empresarios más cercanos al expresidente Julio María Saguinetti. A tal extremo que el exmandatario pasa su cumpleaños de cada seis de enero en la casa de Manhard de la rambla Lorenzo Batlle Pacheco. Actualmente integra el denominado “Grupo de Montevideo”. Asimismo, es miembro activo de la B´nai B´rith del Uruguay.

La nota en The Wall Street Journal

“Enrique Manhard, cuyas apuestas pasadas en tiendas de ropa lo convirtieron en un magnate de la moda, está apostando por otra industria lucrativa: los bienes raíces en Miami. Manhard y sus socios han comprado 27 lotes en la ciudad desde 2017. Se unen a otros magnates que han construido imperios en industrias como deportes profesionales o marcas de licores, pero ahora están apostando en tierras en ciudades en crecimiento del cinturón solar”, según informó The Wall Street Journal.

“El aumento de las compras de lotes vacíos se produce cuando los mercados de Phoenix, Austin y The Magic City han experimentado una gran demanda de desarrollo residencial e industrial. También es probable que la inflación intensifique la apropiación de tierras, ya que la clase de activos se considera una cobertura contra el aumento de los precios. En los últimos tres años, las ventas de terrenos se han más que duplicado en Sunbelt, según el sitio web de cotizaciones Land.com de CoStar Group”, agregó el informe.

“Si bien algunos inversionistas podrían estar dando los siguientes pasos para desarrollar sus lotes mediante la construcción de infraestructura, otros pueden adoptar un enfoque más de banca de tierras. Manhard tiende a seguir el último camino, manteniendo sus propiedades casi sin cambios, esperando que los precios suban y rechazando oportunidades de venta”, agregó.

“Tengo gente llamándome a diestro y siniestro, pero no quieren vender en este momento”, dijo al WSJ la corredora Estrella Pérez, quien trabajó en muchas de sus operaciones.

El inversionista a menudo ha superado a los compradores de la competencia debido a sus rápidos cierres de negocios que no se ven atados a solicitudes de rezonificación y financiamiento de la construcción.

En uno de sus acuerdos recientes en Miami, Manhard y sus socios inversionistas pagaron $8 millones por 1.2 acres baldíos en la esquina suroeste de Biscayne Boulevard y Northeast 54th Street en febrero. El terreno se encuentra en el distrito histórico MiMo Biscayne Boulevard de la ciudad, cerca de las vías del tren Brightline.

Manhard también cambió algunas de sus propiedades, vendiendo el terreno en 2000 Biscayne Boulevard en Edgewater por $ 20.5 millones el año pasado a Kushner Companies, con sede en Nueva York, que incluyó los 0.75 acres en su ensamblaje para su proyecto planificado de tres torres y 1,100 unidades. .

