Mala noche en Minas para la Selección de Maldonado Liga Mayor

La Selección de Maldonado Liga Mayor ha caído ante Lavalleja Capital en su presentación en el partido de vuelta de la Semifinal del Torneo del Este en el Campeonato de Selecciones del Interior por 2-0, ahora deberá ir a jugarse su pasaje a la siguiente Fase todo por el todo contra Cerro Largo.

POR RODRIGO “CHINO” FERNÁNDEZ

La misión era difícil pero no imposible, dar vuelta la serie que inició con derrota en el Campus Municipal parecía una empresa por demás complicada ya que enfrente había un rival invicto, con todo el público a su favor y con más tiempo de trabajo juntos, pero a pesar de todo Maldonado salió desde el primer minuto a demostrar que no iba a ser un rival sencillo para Lavalleja.

En el amanecer del partido una corrida de Eduardo Chocho por izquierda sorprendió a la defensa local que recién comenzaba a acomodarse, el centro del zurdo volante externo fue rastrero y puesto al segundo palo para la llegada de Sergio Rodríguez que no pudo conectar con comodidad, el balón se fue desviado y todo Minas suspiró, fue una chance realmente muy clara que pudo haber cambiado mucho las cosas por el momento en el que se dio, iban apenas segundos de haber iniciado el partido.

Rápidamente Lavalleja responde y empieza a lastimar la retaguardia de un Maldonado que defendió a pie firme el embate de los locales, eran unos minutos donde la iniciativa, el terreno a favor y el balón, era todo del equipo Serrano.

Maldonado empezó a salir de su última zona a base de pases cortos y asociaciones, en una llegada en conjunto es el capitán Mateo Figoli que toma un pase al borde del área y busca un tanteo al palo izquierdo del golero Hernández, el tiro fue preciso y con una buena rosca, pero el balón dio en el poste y se fue fuera, una vez más Maldonado tuvo una chance que estuvo cerca promediando los 13 minutos del encuentro.

Promediando el minuto 20 Lavalleja tuvo dos chances claras en los pies del mismo jugador, el centrodelantero Lucas Espinosa malogró dos goles casi cantados, el primero tras un centro al medio que conecta de sobrepique y se le fue por encima del travesaño y en la segunda jugada tan solo segundos más tarde tras un gran slalom personal yéndose al defensor Salvador Maidana sacó un gran remate que pasó a nada del ángulo izquierdo del arco de Maldonado, en ese momento por lo hecho por Lavalleja podríamos decir que un gol a su favor hubiera sido meritorio, Maldonado no la estaba pasando del todo bien.

El propio Espinosa tiene una chance más unos minutos más tarde, pero esta vez fue el golero Martín Fungi que se queda con el balón tras el yerro del delantero minuano, mostrando nuevamente unas enormes condiciones a pesar de su joven edad.

Después de esos minutos donde Maldonado no pudo ser vulnerado en las redes es que comienza a generarse una buena circulación del balón de los de Urrutia, crecen en protagonismo hombres como Adrián Pereira, el mencionado Mateo Figoli, Eduardo Chocho en el circular del esférico y en el batallar de la mitad del terreno tanto Santiago Pérez como Guido Crespo empezaron a ganar los duelos individuales, faltando 15 minutos para finalizar la primera parte Maldonado emparejó el partido.

Sobre el final del primer tiempo Lavalleja supo volver a contar con la iniciativa, después de un par de aproximaciones livianas Lavalleja casi abre el marcador cuando su volante ofensivo Jonathan Pérez tiene la chance de sacudir el poste izquierdo de Fungi con un remate cruzado y rasante que tomó una velocidad poco común, se salvó Maldonado, el empate persiste y así se fueron al descanso.

LOS CAMBIOS NUEVAMENTE LE DIERON RESULTADO A LAVALLEJA

En el arranque del complemento se puede observar un momento donde ambos equipos tienen como un respiro, no se agreden en las áreas y el ritmo es cansino, un comienzo como lento por cómo habían terminado los primeros 45 minutos. Un par de remates de Maldonado de fuera del área fue lo único resaltable, pero sin mucho peligro.

Un gol de vaselina por encima del golero minuano para Maldonado de Sergio Rodríguez bien anulado por posición adelantada clara se vio llegando al minuto 10, el delantero del club Punta del Este definió notable, pero al partir el pase estaba adelantado sin discusión.

Gerardo Cano, un entrenador con una trayectoria ya ampliamente reconocida empieza a mover el banco de suplentes y hace ingresar al delantero Pablo Andrich, que a la postre sería una de las figuras del partido. Irónicamente, el entrenador protestó e insultó al árbitro de línea y éste lo denunció, en la lluviosa noche de Minas el locatario tenía que enfrentar los últimos 20 minutos del partido sin su entrenador al costado del campo de juego.

En el minuto 73 ingresa Andrés Berrueta, y un minuto más tarde Maldonado se queda con Diez hombres en el campo de juego cuando en una pelota dividida llegan a disputar el balón el volante de la “Blanca” Santiago Pérez y Pablo Andrich. A criterio del árbitro el jugador del club Libertad va de forma desmedida a disputar ese balón mostrándole entonces la segunda cartulina amarilla y por consiguiente la roja.

El hombre de más que tenía Lavalleja empezó a ser un factor, pero hay una jugada donde la polémica se hizo presente en el Brigadier Antonio Lavalleja cuando una pelota que fue a buscar el arquero Hernández junto a su lateral izquierdo Gregorio Almeida es peleada por Guido Crespo, cuando el jugador de Maldonado estaba elevándose fue sacado de su eje por el defensor minuano y eso hizo que cayera de fuerte manera al perder en el aire el equilibrio, una jugada que pudo haber sido interpretada como penal ya que el balón estaba en juego y Almeida nunca buscó rechazar el mismo sino que toda su intención fue evitar que Crespo lograra impactar su cabezazo. El árbitro de Colonia Cristian Bouvier, quien venía llevando el partido de buena manera, desestimó los reclamos de Urrutia y los suyos que no podían creer, posteriormente que terminó la jugada Guido Crespo fue atendido en el campo de juego, faltando tan poco tiempo para terminar y con empate a cero no es lógico que un jugador haya simulado la caída para después quedar tan dolorido que apenas pudo levantarse para continuar jugando a pesar del dolor.

LA CONSAGRACIÓN DE BERRUETA

Y sobre el final empiezan a aparecer una y otra vez huecos en la retaguardia de Maldonado que no se entregaba e iba al frente con más vergüenza deportiva que ideas, pero comenzaba a padecer el cotejo en cada contragolpe, en una de esas llegadas del equipo rival Andrich tiene el espacio y el tiempo para girar con el útil, levantar la cabeza y darle un pase a Andrés Berrueta que entraba por izquierda al área de los fernandinos, cuando le llegó la guinda pudo sacar un furibundo zurdazo con el empeine abierto de su botín izquierdo que fue alejándose del esfuerzo de Fungi para solamente rozar sus dedos, pegar en el palo derecho después y finalmente besar las piolas para abrir el marcador para Lavalleja, a falta de muy poco Lavalleja 1 Maldonado 0.

UN GOL DE OTRO PARTIDO

Cuando ya todo estaba juzgado y Maldonado no tenía una respuesta ante el impacto que significó el primer gol llega un pase largo al área fernandina, el que lo recibe es Pablo Andrich quien no duda y tras parar el balón pudo emboquillar para dejar parado a Fungi que solo atinó a ver como él mismo se metió cerca del ángulo izquierdo de su portería, 2 a 0 para Lavalleja.

El partido llegó a su fin, Lavalleja es el Finalista y enfrentará a Treinta y Tres que por penales dejó en el camino a Cerro Largo, Maldonado ahora tiene por delante el equipo Arachán en la búsqueda por el tercer puesto del Torneo del Este y solo uno de los dos seguirá en carrera.



DETALLES

LAVALLEJA 2 LIGA MAYOR MALDONADO 0

Estadio: Brigadier Juan Antonio Lavalleja

Árbitros: Cristian Bouvier, Mario Calo y Fernando Carballo. (Colonia)

Cuarto árbitro: Washington Banchero

LAVALLEJA (2) Gastón Hernández, Santiago Genta, Joaquín Almeida, Mauricio Capricho, Gregorio Almeida, Carlos Corbo, Marcelo Martínez, Jonathan Pérez, Facundo Salvarrey (87 Laureano Pérez), Lucas Espinosa (55 Pablo Andrich) y German Fernández (73 Andrés Berrueta) DT Gerardo Cano

LIGA MAYOR MALDONADO (0) Martin Fungi, Salvador Maidana, Fabricio Cancela, Lucas Figueredo, Guido Crespo, Brandon Caporal, Santiago Pérez Adrián Pereira (67 Leandro Dalmao), Eduardo Chocho (77 Juan M. Ferreira), Mateo Figoli (67 Santiago Rosas y Sergio Rodríguez (58 Facundo Suarez). DT Rubén Urrutia.

Goles 89 Andrés Berrueta y 90+4 Pablo Andrich (Lavalleja)

Expulsado 74 Santiago Pérez (Maldonado).

El sábado 2 o el domingo 3 es el primer cruce entre Maldonado y Cerro Largo, aún no se ha definido el día, pero lo que si ya se sabe es que Maldonado será local en el Domingo Burgueño Miguel y nuevamente tiene que levantarse de esta dura derrota porque sigue con vida y a pesar de que el Torneo del Este ya no puede ser posible, aún queda otro objetivo en pie por el que no hay que dejar de apostar, llegar a la Fase Final del Torneo de Selecciones del Interior.