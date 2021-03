De cara a la Semana de Turismo, y a la espera de la “avalancha” de visitantes que llegará al departamento, el intendente Enrique Antía dispuso una serie de medidas entre las que se destaca la posibilidad de poder disfrutar los espacios al aire libre, como parques y plazas, que permanecerán abiertos, “dado que son una forma de dispersión y disfrute por parte de la ciudadanía”. No obstante, desde la IDM se puso especial énfasis en que se apela a que se haga en forma responsable, advirtiendo que, ante cualquier incumplimiento o desborde, se adoptarán las medidas de cierre que se consideren pertinentes.

Así las cosas, el parque El Jagüel, la Quinta de Medina y la Reserva del Cerro Pan de Azúcar van a mantener sus aforos al mínimo con un cumplimiento estricto de protocolos, al igual que Pueblo Gaucho. El Mancebo y el Indígena permanecerán cerrados.

No se adoptarán tampoco medidas con respecto a las playas o sus accesos, exhortando a mantener las burbujas familiares en caso de concurrir.

Se suspenderá todo tipo de espectáculos públicos, así como habilitación para los mismos, al igual que toda actividad deportiva que se desarrolle en los centros Municipales y de la IDM.

Por otra parte, se cumplirá con lo dispuesto por la Secretaría Nacional del Deporte, como la suspensión de toda actividad deportiva, ya sea en espacios abiertos como cerrados, a excepción de entrenamientos y competencias oficiales de deportes profesionales (con protocolo aprobado) sin vestuarios, actividades individuales recreativas.

Asimismo, se exhorta al entrenamiento personal al aire libre, así como se permite el entrenamiento considerado indispensable para clasificar en los juegos olímpicos y Paraolímpicos de Tokio 2021, Juegos Panamericanos Junior Cali 2021.

Actividad social

No habrá ninguna actividad cultural y los lugares donde se desarrollan muestras, entre otros, permanecerán cerrados.

En el caso de los bares, restaurantes y similares, el horario no se extenderá más allá de la hora 00.00 ni podrá comenzar antes de la hora 7.00, salvo deliverys.

Las estaciones de servicio con atención en minimercados 24 horas, así como panaderías y autorservicios, podrán funcionar desde la hora 00.00 hasta la hora 7.00 solamente con atención en puerta, sin sillas ni mesas.

Será la Dirección de Gestión Ambiental la encargada de fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto, aplicar sanciones o comunicar a Fiscalía o Ministerio del Interior cuando así lo entienda.

Por otra parte, también se cerrarán estacionamientos por las noches, tanto en la Mansa como en la Brava. Estas medidas regirán en principio hasta el 12 de abril inclusive. Hasta esa fecha también se prorrogan los plazos reglamentarios y convenios, excepto los que estén impuestos por norma constitucional o legal.



Atención al público en IDM

Desde este jueves 25, se exhorta a no concurrir a las dependencias de la IDM.

Se restringirá la atención presencial al público, manteniéndose los servicios de forma virtual y a distancia.

La atención será garantizada en las áreas consideradas fundamentales.

Con respecto al área social, la alimentación en los comedores continuará en forma normal, incluso en semana de turismo, salvo el viernes.

La entrega de canastas en días hábiles continuará sin inconveniente.

En tanto las inscripciones para becas estudiantiles, prevista para después de semana de turismo, se posterga hasta nueva fecha.

Se continuará prestando servicios en especial apoyo al plan de vacunación y asistencia a ASSE, donde hay más de 60 funcionarios municipales abocados a dicha tarea para garantizar el normal funcionamiento de lo dispuesto.

Asimismo, va a permanecer abierta la policlínica de Cerro Pelado.

También va a continuar la prestación de servicios en el área de gestión ambiental, tesorería, tributos, seguridad, necrópolis y obras de emergencia, así como otros que recomienden las direcciones generales.

En el caso de la Dirección General de Tránsito, no se atenderá para licencias de conducir (no habrá exámenes teóricos o prácticos), se restringirá la atención, no así el cuerpo inspectivo, que funcionará de forma normal, fundamentalmente prestando apoyo al CECOED.



Funcionarios

En este caso se hace notar que la modalidad no presencial implica prever la atención al usuario. Las Direcciones Generales, en consulta con Administración y Recursos Humanos determinará el mejor funcionamiento para garantizar la atención y cumplimiento de servicios.

Habrá dos personas por piso para atender trámites.

Finalmente se hace saber a la población que el CECOED realizará operativos durante toda semana de turismo, fiscalizando el cumplimiento de las medidas sanitarias y actuando en todo momento.