Maldonado cae ante Lavalleja: un golpe duro 

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Maldonado perdió como locatario ante Lavalleja en el primer cruce de las Semifinales del Campeonato del ESTE del Torneo de Selecciones del Interior, un resultado injusto por las situaciones ocasionadas y no concretadas, el equipo Blanco tuvo poca efectividad.

Un cruce por demás difícil tiene en estas Semifinales la Selección de Maldonado Liga Mayor ya que debe enfrentar a su similar de Lavalleja Capital, el único rival que lo ha podido vencer a lo largo de todo el certamen hasta el momento, y en este primer partido de la serie la victoria volvió a ser de Lavalleja, esta vez por un 2 a 1 de atrás con enorme actuación individual de Andrés Berrueta, el “Pelo” nuevamente aguó la noche para los fernandinos.

Muchas chances desperdiciadas

En el arranque del partido Lavalleja tomó la iniciativa, pero después de los primeros 10 minutos Maldonado comenzó a tomar el balón y con posesión, moviendo el útil por todo el ancho del terreno, fue encontrando las chances de llegar sobre el área rival.

Un disparo de afuera del área de Santiago Pérez, y un minuto más tarde tras una genialidad de Pablo Pereira en el área que con un taco mete un pase entre las piernas de un defensor minuano para que llegue por derecha Sergio Rodríguez y saque un tiro rasante cruzado que “lamió” el palo derecho del golero Gastón Hernández. No fue gol de milagro, era mucho más Maldonado.

Lavalleja emparejó el partido promediando el primer tiempo al salir a jugar el partido adelantando su línea defensiva, ya no era tan amplio el terreno de maniobra para un Maldonado que bajó en intensidad su ritmo. Era un tramo del partido algo áspero donde pudo observarse piernas fuertes en el rectángulo de juego, algunos jugadores amonestados por infracciones fuertes pero poco peligro en las áreas.

En una de las innumerables incursiones de Eduardo Chocho por el sector izquierdo del ataque del locatario este levanta un centro que se le fue cerrando al golero Hernández y cuando el balón parecía destinado a entrar, el guardameta se tiró de forma impresionante y con un manotazo salvador evitó el gol, iban 33 minutos de la primera parte, esa chance hizo despertar nuevamente al equipo de Urrutia.

En los minutos finales de ese primer tiempo Maldonado contó con otra chance más, esta vez fue Mateo Fígoli que llegó a conectar una “palomita” en el área rival y nuevamente Hernández que tirándose a su palo derecho pudo despejar un balón que entraba, a esa altura la actuación del N°1 de Lavalleja era la explicación del empate a cero, una chance más sobre el final tuvo Sergio Rodríguez tras centro de Eduardo Chocho pero la embestida del centrodelantero se fue por encima del travesaño y así fue que terminaron los primeros 45 minutos del cotejo con un Maldonado a punto de anotar pero sin efectividad.

El “Pelo” Berrueta brilla y logra la remontada inesperada

La llovizna se hizo presente en el arranque del 2do tiempo que tuvo nuevamente la iniciativa de Lavalleja que tenía a su equipo jugando en terreno del oponente, aunque no era claro ni tuvo chances firmes de llegar al arco rival sino más bien tenía mayor intensidad en los duelos individuales de la mitad del terreno de juego.

Ocurre entonces una oportunidad muy importante para Lavalleja cuando el volante ofensivo Germán Fernández tuvo una chance de quedar prácticamente mano a mano con Fungi. El minuano no llegó a definir porque fue trabado por Guido Crespo que tras gran esfuerzo llegó a cerrar a último momento, el volante estaba dando una mano como zaguero hoy en este partido y evitó seguramente que el marcador se moviera a favor de la visita.

Maldonado le respondió a su rival con una llegada más sobre el arco de Hernández, una combinación entre Chocho y FÍgoli en la izquierda derivó en un centro preciso al corazón del área chica de los visitantes y encontró a Sergio Rodríguez que con un cabezazo a boca de jarro pudo haber hecho inflar las piolas, pero el balón impactó en el travesaño y no entró, sino que rebotó hacía el centro del área y fue despejado, la fortuna estaba dándole la espalda una vez más a un Maldonado que entraba a jugar bajo presión.

El ritmo del partido creció, ambos equipos se olvidaron de la parte defensiva en la mitad de la cancha haciendo crecer también el voltaje del cotejo por la fuerza con la que se jugaba, aunque con lealtad deportiva, eso sí, en cada ocasión que disponía Lavalleja comenzó a hacer demorar el juego y hacer correr los minutos, era negocio para la visita el empate en el Domingo Burgueño Miguel.

El ingreso de Rodrigo Pérez le dio un nuevo ritmo al funcionamiento ofensivo de Maldonado, el volante creativo del club Libertad se movía por todo el ancho de los tres cuartos ofensivos haciendo jugar a sus compañeros, Maldonado era dueño del balón y Lavalleja defendía agazapado esperando encontrar en un contragolpe la estocada.

En el minuto 72, un cruce largo de izquierda a derecha en el área minuana es perseguida por Brandon Caporal de Maldonado y Carlos Corbo de Lavalleja, el delantero del club Punta del Este logra controlar a medias el esférico y ante la salida de Hernández logra definir casi cayéndose para que el balón vaya entrando como pidiendo permiso en la valla minuana que de la forma más casual se vio vulnerada cuando hubo intentos claros antes que no tuvieron éxito, era un gol que debió haber llegado antes sin lugar a dudas, 1 a 0 ganaba Maldonado y era justo.

El júbilo de la tribuna duró poco, porque a los 75 minutos empató Lavalleja tras un centro que vino de la derecha tras la zaga “blanca” que no pudo ser mejor aprovechado por la colocación y capacidad de un centro delantero letal como Berrueta que peinando ese balón la dejó imposible de atajar para Fungi sobre su palo derecho, un gol que fue una “cachetada” a la euforia que sentía en ese momento Maldonado tras haber abierto el score, nuevamente empatados en un partido que todavía le quedaba algo más.

Sin perder tiempo Urrutia mueve el banco, ingresando Santiago Rosas, Juan Manuel Ferreira y Facundo Suárez al terreno de juego, piernas frescas para encarar el tramo final de este encuentro. Lavalleja empezó a hacer correr los segundos con maña, quedándose más de lo normal en el piso cada choque en una pelota dividida y eso hacía desesperar a Maldonado que veía cómo los segundos eran cada vez menos y se iba el partido.

El empate era negocio ya para Lavalleja, pero la victoria era negocio redondo y cuando ya corría el minuto 87 y la tribuna comenzaba a murmurar por la falta de suerte que tuvo Maldonado en varias ocasiones llega un golpe durísimo a las pretensiones de Maldonado de llevarse la serie porque un pelotazo de la zaga minuana encuentra una peinada del ingresado Laureano Pérez que dejo solo a Andrés Berrueta, el “Pelo” nuevamente demostró que en el área rival es un verdugo a pesar de su edad, cosa que no se nota para nada, logra tener la pericia suficiente para con un puntín de zurda dejar a medio camino al golero Fungi y clavar contra el palo izquierdo un gol que dejo atónitos a todos los parciales, jugadores y cuerpo técnico de Maldonado y al mismo tiempo hacer explotar a la tribuna Sur esta vez rebosante de parciales minuanos que con brazos al cielo festejaron el gol que les da más que solo un triunfo en el primer cruce de la serie, porque es de visitante, porque es de atrás remontando el partido, además es en la hora y lo más importante es el 3er triunfo en 3 partidos ante Maldonado que ahora deberá ir a Minas en busca de la hazaña.

Sobre el final se vio la expulsión de Rodrigo Pérez en filas de Maldonado tras una llegada a destiempo y fuerte infracción sobre un rival a criterio del árbitro de Florida Fernando Martínez que parece haber acertado en su decisión en esta jugada puntual, pero no así en otras ocasiones, con el agregado de que permitió en demasía a Lavalleja hacer tiempo sin la severidad reglamentaría con la que dispone amonestando si es necesario, cosa que no ocurrió.

Al finalizar el partido los jugadores de Lavalleja lo festejaron con su gente, Maldonado se fue con la desazón de haber hecho todo bien en ofensiva salvo definir las jugadas claras que tuvo, cosa más que importante por supuesto que deberá corregir si quiere pasar a la Final del Torneo del ESTE, no se jugó mal y el equipo tuvo por momentos totalmente controlado a Lavalleja, pero por un “Pelo” no se lleva realmente nada en este partido.

DETALLES

CATEGORÍA ABSOLUTA

LIGA MAYOR MALDONADO 1 LAVALLEJA 2

Estadio Domingo Burgueño Miguel

Árbitros: Fernando Martínez, Fabricio Trezza y George Fernández. (Florida y Casupá).

LIGA MAYOR MALDONADO: Martin Fungi, Salvador Maidana, Lucas Figueredo, Guido Crespo, Brandon Caporal, Santiago Pérez, Pablo Moreira, Adrián Pereira (67 Rodrigo Pérez), Eduardo Chocho (78 Juan M. Ferreira), Mateo Figoli (78 Santiago Rosas) y Sergio Rodríguez (78 Facundo Suarez). DT Rubén Urrutia.

LAVALLEJA CAPITAL Gastón Hernández, Joaquín Almeida, Mauricio Capricho, Gregorio Almeida, Carlos Corbo, Marcelo Martínez, Jonathan Pérez, Facundo Salvarrey (70 Andrés Berrueta), Samuel Gómez (46 Braian Vergara) (90 Laureano Pérez), Lucas Espinosa y German Fernández (87 Santiago Genta) DT Gerardo Cano

Goles 72 Brandon Caporal (Maldonado), 75 y 87 Andrés Berrueta (Lavalleja)

Expulsado 89 Rodrigo Pérez (Maldonado).



El sábado 27 es la revancha, el Estadio Brigadier Juan Antonio Lavalleja es el lugar donde esto se va a definir, Maldonado tiene solamente un objetivo que es ganar como ya lo hiciera hace poco en Treinta y Tres, el desafío no es sencillo pero al haber visto el progreso del equipo a lo largo del Torneo considero que Maldonado tiene las condiciones necesarias para lograr vencer a Lavalleja si logra afinar más la puntería y cerrar las jugadas con las que seguramente dispondrá en la capital de las sierras, la esperanza de que eso se logre está intacta porque hay trabajo y compromiso, esto todavía no terminó.