Dos operaciones inmobiliarias por hora fueron inscriptas en el 2019 en el departamento de Maldonado, según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas al que tuvo acceso Correo de Punta del Este. De acuerdo al referido informe, en el año 2019 se registraron 5.438 altas de compraventas en todo el departamento de Maldonado. Empero, la Dirección General de Registros, en el mismo año, recibió 15.494 actos relacionados con la actividad de inmuebles. De ese total, 8.121 fueron compraventas, 3.451 promesas de ventas, 3.532 hipotecas y390 por otros actos.

De las 5.438 altas de compraventa, es decir cuando el registro emite sin observaciones la inscripción realizada por el escribano, 2,475 fueron por compras de apartamentos y 2963 por compras de casas. La mayor cantidad de altas de compraventas se registró en mayo del 2019 con 526 operaciones. El 2019 fue en el que menos operaciones se realizaron en los últimos diez años. Por el contrario, la mayor cantidad de altas de compraventas ocurrió en el año 2011 con 8.698 operaciones concretas cuando fueron vendidos 2.442 apartamentos y 6.256 casas en todo el departamento de Maldonado.

Localidades

De las 5.438 altas de compraventas en el 2019, 1.702 fueron en Punta del Este, 1.264 en Maldonado, 239 en Piriápolis, 197 en San Carlos, 190 en Punta Negra, 164 en el balneario Buenos Aires, entre otras. En Punta del Este de las 1.702 altas de compraventas, 1.517 fueron apartamentos y 185 casas. En la ciudad de Maldonado fueron 1264, de las cuales 547 fueron apartamentos y 717 casas. En Punta del Este, la mayor cantidad de altas de compraventas ocurrió en el barrio de Aidy Grill con 272 (514 unidades de propiedad horizontal), luego la Península con 272 operaciones (264 apartamentos y 8 casas), entre otras.

Precios

El costo del metro cuadrado para unidades entre 25 a 49,99 m2 fue de U$S2641 con U$S2.117 para el primer cuartil y U$S 3,230 para el tercer cuartil. Para las viviendas entre 100 y 124,99 m2 el costo de cada metro cuadrado fue de U$S2.185 para el primer cuartil y de U$S2,886 para el tercer cuartil.

Precios promedio del m2 de apartamentos

Península U$S2,325

La Pastora U$S 2.461

Aidy Grill U$S 2.539

Pine Beach U$s2.697

Los Ángeles U$S2.539

Lido U$S2.958

Marconi U$S2.495

San Rafael U$S2.322

Lugano U$S2.265

Cantegril U$S2.506

El Golf U$S 2.397

Rinco del Indio U$S 2.425

El Placer U$s 2.875