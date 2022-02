Maldonado empató a cero en el Campus frente a Canelones del Este

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Se disputó la segunda Fecha del Torneo Nacional de Selecciones del Interior y era la presentación como locatario de Maldonado Liga Mayor en el Domingo Burgueño Miguel, el rival fue Canelones del Este que venía de caer en la primera fecha, el partido terminó empatado a cero y no le sirve a ninguno de los dos seleccionados.

El equipo de Urrutia salió con mucho vértigo en el primer tiempo, Maldonado tenía un ritmo fuerte y en los primeros minutos jugaba a una velocidad digna de “profesionalismo” y eso hacía dominar el trámite en el arranque del partido, Adrián Pereira por una punta y Eduardo Chocho por la otra subían una y otra vez siendo importantes en esos primeros minutos del partido.

Canelones del Este empezó a emparejar el partido pasados los primeros 20 minutos y desde ahí el partido entró en un ritmo más lento, muy entrecortado y donde no se vio mucho peligro en las áreas para irse al descanso empatados, Maldonado estaba en el debe con los casi 400 hinchas que se acercaron a ver el partido.

La paridad se mantuvo

En el segundo tiempo la paridad continuó, Maldonado encontraba siempre un muro enfrente ya que la defensa de los “Canarios” no dejaba ni un hueco, el orden táctico de los visitantes era impresionante, además no daban una pelota por perdida, por lo que no era tarea fácil para Maldonado que fue haciendo cambios buscando hacer la diferencia en un partido parejo.

El empate no se movió y así llegó el final del partido sin abrir el marcador, un empate que no le viene bien a Maldonado y es más negocio para Canelones del Este que rescata un punto de visitante en una serie pareja donde un empate afuera puede ser clave para ser uno de los ttes equipos que pasarán a la siguiente ronda, en cambio Maldonado deja ir dos unidades de local y eso puede ser un factor importante para que los veamos salir a buscar los partidos en las próximas presentaciones.

DETALLES

MALDONADO 0 CANELONES DEL ESTE 0

Estadio Domingo Burgueño Miguel

Árbitro de Santa Clara. Oscar Araujo, asistentes de Vergara Susy Daer y Damir Lucas.

LIGA MAYOR MALDONADO: Rodrigo Hernández, Camilo Miraglia, Salvador Maidana, Bruno Serrón, Lucas Figueredo, Guido Crespo, Santiago Pérez (73 Leandro Dalmao), Adrián Pereira (69 Brandon Caporal), Eduardo Chocho (73 Juan M. Ferreira), Mateo Figoli (82 Nicolás Maldonado) y Sergio Rodríguez. DT Rubén Urrutia

CANELONES INTERIOR: Diego Soria; Joaquín Martínez, Damián Muniz, Facundo Moreno, Whea Roldán; Christian Icazetti, Luis Torrecillas(78 Nicolás Da Costa), Ismael González(55 Alex Saravia), German Cuevas,(81 Nahuel Lopez) Agustín Dávila(55 Mariano González) y Maximiliano Machin( 81´ Enzo Troche ) DT Homero Cuevas

Lavalleja ganó en el otro cruce

En el otro cruce por la misma Serie Lavalleja vapuleó como local a Rocha por 5 a 0, el equipo de Gerardo Cano fue una verdadera máquina de goles y ahora lidera la Serie con puntaje perfecto, dos partidos jugados dos ganados, los goles fueron convertidos por Marcelo Martínez a los 4 minutos, Lucas Espinosa aumentó en el marcador a los 32 minutos, en el segundo tiempo llegó el tercero por intermedio de Germán Fernández a los 63 minutos, el cuarto fue obra de Gabriel Chaine a los 74 minutos y cerró la lotería Laureano Pérez al minuto 80,

TERCERA FECHA

La 3era Fecha se disputará el domingo 20 con estos partidos: Rocha vs Maldonado Liga Mayor – Canelones del Este vs Lavalleja.

Fotos: gentileza F. Pasek