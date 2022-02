Maldonado enfrenta a Canelones I hoy en el Campus

Maldonado Liga Mayor juega hoy la segunda fecha del Torneo Nacional de Selecciones del Interior ante Canelones I. Esta vez será local en el Domingo Burgueño Miguel donde a partir de las 19 horas jugará la sub 17 y a las 21:30 la mayor. Con las entradas, que salen 200 y 300 pesos se sorteará una moto ok.

El primer partido, jugado el domingo pasado ante Lavalleja Capital terminó en derrota 2 a 1 en la mayor mientras que la sub 17 ganó.