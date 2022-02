Maldonado se trae un empate del clásico ante Rocha

Por Rodrigo “Chino” Fernández

La Selección de Maldonado Liga Mayor se presentó en el estadio Mario Sobrero de Rocha ante el equipo local por la tercera fecha del Torneo Nacional de Selecciones del Interior y luego de noventa minutos tremendamente parejos todo terminó en empate 1 a 1, un resultado que ahora compromete a los dirigidos por Urrutia, que deberán sumar puntos sí o sí en los partidos que restan.

En lo previo a este partido, Maldonado sabía que era imperioso no perderlo si aún quería tener chance de clasificar, en lo que hemos dicho es una serie más que pareja y fuerte en este Torneo del Este, por eso el empate se puede tomar como un resultado aceptable para Maldonado que tiene por delante dos partidos de local donde sí tiene que hacerse con triunfos para poder llegar a la siguiente ronda.

El partido fue de menos a más, un primer tiempo donde la marca era fuerte en la mitad de la cancha en el arranque del cotejo y, como en todo clásico, no hay margen de error y tampoco se escatima a la hora de ir con todo en cada pelota. El primer tiempo no tuvo mayores destaques y se fueron al descanso con un empate a cero enorme.

Segundo tiempo

Para el complemento Urrutia metió dos cambios en el entretiempo, que le dieron mejor funcionamiento a la “Blanca” que salió con una actitud 100% ofensiva al campo de juego y es así que llegaron más profundos en el ataque hasta lograr abrir el marcador por intermedio de Mateo Fígoli al minuto 65, pero como previendo que Rocha se iba a tirar al ataque en busca del empate y en parte también porque el locatario lo obligó, Maldonado fue retrocediendo y cediéndole la posesión al rival, tanto es así que sobre el final Rocha llega al empate cuando a los 82 minutos Gabriel Sosa iguala el marcador, era un resultado más acorde y justo por lo que ambos equipos habían hecho hasta ese momento.

El final del partido llegó y ambos equipos se tuvieron que conformar con solo una unidad, un empate que no es del todo malo para Maldonado de cara a lo que resta, pero hay mucho por mejorar aún en un equipo que tiene chispazos de calidad individual, pero que muestra por ahora poco juego colectivo a pesar de tener buenas intenciones.

DETALLES

ROCHA 1 LIGA MAYOR MALDONADO 1

Estadio Mario Sobrero

Arbitros Ecilda Paullier Marcos Beltrán, Marcelo de Armas, Diego Huelmo Cuarto árbitro y sustituye.- Carlos Montes de Oca

ROCHA: Maicol Silvera; Martín Nerón (60 Carlos Keosseian), Alejandro Rodríguez, Hernán Molina, Darío Ferreira, Gabriel Sosa (83 Leonardo Maldonado), Joaquín De León, Martín Larrosa, Matías Dutour (72 Roberto Pioli); Diego Pereyra (72 Diego Bach) y Santiago Barboza. D.T: Leonardo Altez

LIGA MAYOR MALDONADO Rodrigo Hernández, Camilo Miraglia, Salvador Maidana, Bruno Serrón, Lucas Figueredo, Guido Crespo, Santiago Pérez (46 Rodrigo Pérez) Adrián Pereira (46 Juan M. Ferreira) , Eduardo Chocho , Mateo Figoli (78 Nicolás Maldonado) y Sergio Rodríguez(63 Leandro Dalmao). DT Rubén Urrutia,

Goles 65 Mateo Fígoli (Maldonado ), 82 Gabriel Sosa (Rocha )

En el otro cruce de la Serie B del Torneo del Este fue empate 1 a 1 entre Canelones del Este y Lavalleja, el gol del equipo de Canelones del Este fue de Maximiliano Machín y para los minuanos anotó Gregorio Almeida.

POSICIONES

Mayores PTS

Lavalleja 7

Rocha 4

Maldonado 2

Canelones 2

4ta fecha

MALDONADO-LAVALLEJA

Estadio «Domingo Burgueño Miguel»

Miércoles 23 de febrero

Juveniles 19 hs

Árbitros de Treinta y Tres: Héctor Sobrera, Juan Gallo y Galo Rivero.

Mayores 21:30 hs

Árbitros de Treinta y Tres: Gonzalo Cidades con Galo Rivero y Juan Gallo.

CANELONES INTERIOR-ROCHA

Estadio de Progreso de Est Atlántida

Miércoles 23 de febrero de 2022

Juveniles 19 hs

Árbitros de Melo: Camilo Silva con Carlos González y Pedro Correa

Mayores 21:30 hs

Árbitros de Melo: Maicol Borges con Pedro Correa y Carlos González.

Foto: gentileza Maldonado Liga Mayor