Maldonado sigue en verde y reduciendo casos activos de Covid19

Por cuarto día consecutivo, el departamento de Maldonado no solo logró bajar la cantidad de casos activos, sino que tampoco registró casos nuevos y bajó a 0,36 casos activos cada 100 mil habitantes, lo que lo deja en el color verde de los parámetros fijados por la Universidad de Harvard. De acuerdo a los datos proporcionados al caer la tarde de este lunes, Maldonado no registró ningún nuevo caso y los casos activos se redujeron a 18. Respecto al domingo, en este lunes dos pacientes de covid 19 fueron dados de alta en el departamento.

Maldonado había cerrado este fin de semana luciendo el color verde que identifica a los lugares que tienen menos de un caso activo cada 100 mil habitantes padeciendo Sars_Cov2.

Desde la noche del domingo, Maldonado registró 0.58 casos activos cada 100 mil habitantes de la enfermedad SarsCov2, el parámetro más bajo del año en curso y uno de los diez departamentos del país

El color verde para identificar el grado de la pandemia establece que ésta finalmente está bajo control de las autoridades sanitarias y es el más anhelado por todo el mundo porque significa que fue calificado dentro del sistema de protocolo como “cuidados cotidianos”.

Con este color verde se puede habilitar muchísimas actividades que no podrían darse dentro del color amarillo: esto es actividades escolares, sociales, de esparcimiento además de las actividades comerciales y económicas en su pleno desarrollo. De todas formas, es necesario mantener los controles sanitarios y la higiene personal.



Verde

Maldonado quedó pintado de verde en el atardecer del pasado viernes cuando el informe del sistema nacional de emergencias estableció que tenía solo 20 casos activos, cinco menos que el día anterior. Al efectuar el cálculo correspondiente esos 20 casos equivalen a 0,94 casos activos cada 100 mil habitantes.

El color verde continuó el sábado y el domingo cuando se conoció que solo se había confirmado un nuevo caso. El sábado Maldonado registró 0,80 casos activos cada 100 mil habitantes con 19 casos activos.

Ahora solo falta esperar cuánto impactará la movida registrada este fin de semana por el feriado largo y los eventos que se realizaron en las últimas horas.



Previa

El jueves pasado, el departamento de Maldonado había cerrado la jornada con 1,01 casos activos cada 100 mil habitantes. En esa jornada el departamento contaba con 25 casos activos y dos nuevos casos de acuerdo a los resultados de los análisis efectuados en esa jornada. El viernes el departamento registró un giro importante al perforar el piso de los estándares establecidos por la prestigiosa Universidad de Harvard para medir el impacto de una pandemia, en este caso la de Sars-Cov2. Al caer la tarde del viernes, el Sistema Nacional de Emergencias informó sobre la situación del país en general y de cada departamento en particular. En esa jornada, Maldonado no registró ningún caso nuevo y, además, la cantidad de casos activos quedó en 20. Es decir, entre el jueves y el viernes no se constató ningún caso nuevo y, por el contrario, cinco vecinos fueron dados de alta. Los números del sábado, emitidos, como siempre ocurre, al caer la tarde de cada jornada, fueron positivos para el departamento. El sábado fue detectado un solo caso nuevo y la cantidad de casos activos descendió de 20 del viernes al 19 del sábado. Esto implica que al nuevo caso se sumaron dos altas médicas para pacientes que padecían la enfermedad.

Vacunas

En los vacunatorios del departamento de Maldonado se aplicaron hasta las últimas horas 151.123 primeras dosis y 143.448 segundas dosis de las vacunas contra el sars-cov2. En el caso de los booster o dosis de refuerzo, fueron aplicadas 62.263 terceras dosis. Estos números corresponden a las personas vacunadas por departamento de residencia declarado. El total de dosis aplicadas son de 167.755 primeras dosis, 158.508 segundas dosis y 66.933 terceras dosis o dosis de refuerzo o boosters.