Maldonado tiene un Campeón Panamericano en Taekwon-Do

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Tuvimos la oportunidad de conversar con Gerardo Hernández, un practicante de Taekwon-Do de nuestra ciudad que participó hace unos días del 15° Panamericano de Taekwon-Do ITF en Mar del Plata y obtuvo el Título en la Especialidad Veteranos.

Gerardo Hernández, junto a otros 24 uruguayos fue parte del 15° Panamericano de Taekwon-Do ITF en la ciudad de Mar del Plata, competencia que se llevó a cabo los días 10 al 13 del corriente mes en el Polideportivo Malvinas Argentinas de aquella ciudad. De los 25 uruguayos que viajaron, 21 integran parte de selección uruguaya en diferentes categorías (Femenino, Masculino, Adultos).

En lo particular Hernández participó en 3 disciplinas: Tul (Formas), Lucha y Rotura de Poder, obteniendo el primer puesto del Panamericano en la disciplina Rotura de Poder, segundo puesto en Tul y en Lucha, y así obtuvo el Título de Campeón Panamericano en su categoría disputando la Final contra Argentina, que es uno de los mejores exponentes a nivel mundial, que cuenta con excelentes competidores y que además eran locatarios.

Es de destacar que para Uruguay fue la primera vez que llevó a un equipo de Veteranos para competir en la categoría Adultos de la que participan competidores mayores de 36 años. El haber obtenido este título de campeón en palabras textuales de Hernández fue: “muy satisfactorio”.

Para lograr esta conquista Hernández y los demás uruguayos que concurrieron a la competencia estuvieron preparándose durante meses, cada uno entrenando en su Dojang (Sala de Entrenamiento) y también en la parte física propiamente dicha con el profesor Álvaro González, con el cual está muy agradecido. Desde febrero en adelante fueron a Montevideo cada sábado para poder entrenar juntos en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad de la República – ISEF que fue generosamente brindado para la preparación de los competidores para el Panamericano, el esfuerzo valió la pena.

En la preparación la delegación tuvo como Sabonim (Instructor) a Gabriel Colina, que en palabras de Hernández es el referente en nuestro país en este arte marcial, quien es director de la Escuela Sooryon-Ji. Gerardo Hernández pertenece a CITI (Centro de Instructores Taekwon-do ITF Uruguay) y tiene una particular trayectoria ya que comenzó a practicar este arte marcial a los 20 años, pero por circunstancias de su vida lo abandonó por un largo periodo de tiempo, aunque siempre con la intención de retomar y al menos llegar a cinturón negro. Es por eso que con 35 años vuelve a volcar sus energías en el Taekwon-Do y ahora con 10 años de crecimiento y habiendo obtenido el ansiado cinturón se da cuenta que en este arte marcial se sigue creciendo y dicho en sus propias palabras: “nunca se termina de aprender, cuando llegas a cinturón negro es cuando realmente empieza el aprendizaje”.

En este momento Hernández es Instructor y da clases, aunque por el momento no tiene un Dojang (Sala de Entrenamiento) propia y está en busca de poder alquilar un local para ambientarlo acordemente para seguir enseñando a más personas este arte marcial.

En lo que refiere a los siguientes pasos, está el desafío de lograr una mejor administración junto a sus compañeros de Comisión en lo referente a CITI Uruguay, en la cual oficia como Tesorero. En lo referente a lo deportivo se preparará para seguir participando en los Torneos a nivel local y desde el mes de junio comenzar a prepararse con todo para lo que será la Copa del Mundo de Taekwon-Do del 2024 que se va a celebrar en Mar del Plata, donde es consciente de que será una competencia mucho más dura que el Panamericano con competidores de todas partes del planeta.

Desde aquí le alentamos a ir a por ese objetivo de ser campeón del mundo y mucho éxito en sus siguientes competencias.