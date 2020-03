Representantes de las instituciones públicas y privadas que prestan atención sanitaria en la zona se reunieron hoy con la directora de Salud de la IDM, Ana Medina. Allí se informó que en todo Maldonado hay un solo caso confirmado de coronavirus Covid-19. “Se trató de una puesta a punto entre públicos y privados (en la que) cada institución expresó lo que está haciendo”, dijo la jerarca. “Estamos todos en la misma línea de trabajo, lo importante es la prevención y le exhortamos a la población que no salgan de su hogar”, agregó.

En la reunión estuvieron delegados de los sanatorios Cantegril, Mautone, CASMU, La Española, Círculo Católico, Médica Uruguaya, así como de ASSE y Cardiomóvil. También asistieron referentes de varias direcciones de la administración comunal.

Sobre el avance del coronavirus, Medina dijo que “esto lo salvamos entre todos” y aclaró que “aunque se trata de un virus poco letal es altamente transmisible”. Por ese motivo, resultan claves las medidas de higiene: “el lavado de manos con agua y jabón abundante, no compartir utensilios y mate, no tocarse la boca, los ojos y la nariz sin antes asearse y permanecer lejos de los pacientes que padezcan alguna sintomatología respiratoria”.

Medina también resaltó que “el personal médico está comprometido con la situación y se aplica un régimen de emergencia”. También “se suspendió la atención en las policlínicas municipales y se cancelaron las consultas coordinadas, además de dar prioridad a los pacientes con problemas respiratorios”.

Por teléfono

En tanto, “los centros de salud privados están atendiendo consultas a través de un sistema de call center y se está instrumentando el apoyo de médicos de la IDM para que las personas no salgan de sus casas”. También se prevé instalar un sistema similar de atención en el Hospital de Maldonado.

Las policlínicas municipales permanecen abiertas, pero “solamente atendiendo los casos anteriormente mencionados”, dijo Medina. Por su parte, “los pacientes crónicos que cuentan con la orden para retirar medicación se le van a entregar exclusivamente lo ya indicado”.

Respecto a otras medidas, resaltó que “tenemos un consultorio con todo el kit necesario en las policlínicas y también se prevé instalar consultorios externos para evitar el contacto entre personas”.

Por último, recordó que hasta el momento “hay un solo caso confirmado en Maldonado y otros en estudio”.