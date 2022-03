Maldonado vs Treinta y Tres: un empate con sabor amargo 

Comenzó para Maldonado la segunda fase del Torneo del Este 2022 en el marco del Campeonato de Selecciones del Interior y en el Estadio “Domingo Burgueño Miguel” se presentó ante su similar de Treinta y Tres. Tras el empate en los 90 minutos ahora tiene por delante un desafío enorme

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Maldonado llegó a este partido con lo justo, un desempeño muy irregular y sin haber ganado ni un solo partido y enfrentó a un rival que venía con viento en la camiseta como se dice habitualmente cuando viene con una racha positiva y muchos goles, pero a pesar de estos antecedentes el partido fue muy parejo y disputado.

Un par de chances claras de Maldonado en el comienzo del partido se pudieron observar, pero a los 7 minutos se generó una jugada totalmente polémica, en una pelota dividida entre el defensor de Maldonado Lucas Figueredo y el volante olimareño Felipe Pereira se ve una fuerte infracción con un puntapié del defensor locatario que llegó a impactar en el rostro del rival que significaba una roja directa, pero el árbitro Maicol Borges solo amonestó a Figueredo y desde ese momento el partido se tornó muy hablado y donde todo se protestaba, se olvidaron de jugar.

Muy protestado

En el segundo tiempo Maldonado empezó mejor, crece la figura de Rodrigo “Rolo” Pérez armando juego y haciendo mover a los compañeros, de los pies del N°18 llegaron las mejores situaciones para un equipo locatario que poseía balón y terreno en las primeras de cambio en el arranque del 2do tiempo. Es así que cuando corrían 20 minutos del complemento llega hasta la línea de fondo por derecha el ingresado Facundo Suárez para levantar un centro que Sergio Rodríguez cabeceó al arco y a pesar de que el portero Cesar Vicentino se esforzó, no llegó a la pelota que besando las redes hacía festejar a los fernandinos.

El ambiente era cada vez más caldeado, en cada cobro del juez del partido le seguían protestas y más protestas, los entrenadores con cambios jugaban su partido, Urrutia hizo ingresar a Santiago Rosas, Brian Caporal y Mateo Fígoli, tres jugadores con piernas frescas para el tramo final del partido, pero la visita fue la que salió al ataque y de a poco fue acorralando a Maldonado, a pesar de que en el minuto 87 se fuera expulsado el delantero Santiago Suárez de Treinta y Tres tras insultar al juez de línea Henry Souza, esa expulsión hizo demorar el juego más de 5 minutos ya que ingresó a protestar casi toda la delegación de la visita y hasta la guardia de seguridad tuvo que intervenir para que no haya mayores disturbios, la verdad un bochorno.

Pero cuando volvió el fútbol toda esta efervescencia se plasmó en nuevos bríos de los “Rojos Olimareños” que a pesar de que se encontraban en inferioridad numérica no claudicaron en busca de igualar el marcador y premiando esas ganas y el no bajar los brazos encontraron primero tras un centro al área del local un cabezazo del zaguero Iván Gadea que logra atajar Martin Fungi milagrosamente pero dando rebote que es aprovechado y casi sin ángulo conectado por Diego Sosa para empatar de forma totalmente agónica el partido al minuto 97, por eso para Maldonado fue un empate con sabor amargo porque estuvo a nada de llevarse los tres puntos. Ahora deberá ser visitante sin haber aprovechado su condición de local con un triunfo.

Al cierre del partido, Treinta y Tres festejó y Maldonado se volvió a su vestuario con desazón, pero sabiendo que sus rivales no eran tan cucos antes y tampoco lo eran ahora que ya habían tenido el primer cruce de un partido que no dura solo 90 minutos, sino que es un partido de 180 minutos y queda jugar la revancha.

CATEGORÍA ABSOLUTA

LIGA MAYOR MALDONADO 1 TREINTA Y TRES 1

Estadio Domingo Burgueño Miguel

Árbitros: Maicol Borges, Henry Souza y Wiston de León (Cerro Largo)

LIGA MAYOR MALDONADO Martin Fungi, Salvador Maidana, Lucas Figueredo, Bruno Serrón, Guido Crespo, Juan M. Ferreira (77 Brandon Caporal), Santiago Pérez, Adrián Pereira (62 Facundo Suarez), Eduardo Chocho (64 Brian Faller), Rodrigo Pérez (77 Santiago Rosas) Sergio Rodríguez (77 Mateo Figoli). DT Rubén Urrutia.

TREINTA Y TRES Cesar Vicentino, Brahian Gravi, Fernando Gómez (54 Alejandro Álvarez), Iván Gadea, Santiago Chape, Cristhian Gutiérrez (54 Gonzalo Machado), Santiago Suarez, Fernando Acosta (70 Diego Arnaud), Gonzalo Lemes (39 Diego Sosa), Felipe Pereira (70 Hugo Nocedo) y Rodrigo Segovia. DT Simón Mier

Goles 65´ Sergio Rodríguez (Maldonado), 90+ 7 Diego Sosa (Treinta y Tres)

Expulsado 87´Santiago Suarez (Treinta y Tres).

La revancha de esta llave se jugará el domingo 13 a las 21:30 horas en el Estadio Empleados de Comercio de la ciudad de Treinta y Tres, jugando a las 19:30 horas las Selecciones Sub17 de Treinta y Tres y Maldonado Liga Mayor, en el partido de ida entre ambos fue victoria de Maldonado por 1 a 0.

Foto: archivo