“En nuestro país y en nuestro Gobierno, el que dicta las medidas es el Poder Ejecutivo y el resto de los poderes, así que los anuncios no los va a hacer un empresario”, sostuvo el presidente Luis Lacalle Pou en una conferencia de prensa brindada en la víspera en Torre Ejecutiva. De esta manera, el presidente Lacalle respondió al empresario Juan Carlos López Mena el que, un día antes había anunciado en un plazo de entre 10 y 15 días el retorno de los viajes de sus buques entre los puertos uruguayos y Buenos Aires.

Las afirmaciones del propietario de Buquebús fueron formuladas luego de un encuentro con el primer mandatario del cual no participaron ni el ministro de Transporte Luis Heber ni de Turismo, Germán Cardoso. Esos comentarios de López Mena cayeron muy mal en el gobierno y motivaron las fuertes declaraciones de Lacalle efectuadas en la víspera.

“Escucharemos a todo el mundo, pero el Gobierno es el que decide. Los anuncios los hacemos nosotros”, dijo Lacalle al ser consultado por los comentarios de López Mena.

El primer mandatario fue enfático en afirmar que el reinicio del ingreso de turistas al territorio nacional “no está en el horizonte cercano”. Tanto la forma como lo expresado por el presidente Lacalle dejó en evidencia su malestar por la situación provocada por los comentarios del armador y propietario de la línea naviera Buquebús. “”Los anuncios los hacemos nosotros”, exclamó Lacalle Pou. “El país no está abierto al turismo y no hay ninguna intención de que así sea”, agregó.

“En nuestro país y en nuestro gobierno el que dicta las medidas es el Poder Ejecutivo, así que los anuncios sobre cuándo se retoman las frecuencias no los va a hacer una persona ajena”, indicó.

“Lo que está pasando en nuestro país es que hay un decreto modificado, que no es solo para el ingreso vía fluvial sino aérea o terrestre, que es el ingreso de determinadas personas a nuestro país, que es lo que está pasando, y hay un protocolo al respecto”, señaló.