Malestar y preocupación por Fallo del Juez que suspendió la vacunación a menores de 13 años

No por esperado, el fallo de la víspera del juez de feria Alejandro Recarey Mastrángelo que paró la vacunación contra el covid a menores de trece años, dejó de sorprender y provocar una gran preocupación en el gobierno y en el ámbito médico y científico del país.

Como es de público conocimiento, el citado magistrado dio curso al amparo presentado por un abogado montevideano que no solo pidió la suspensión de la campaña de vacunación para menores de trece años. El magistrado también notificó al gobierno que debe entregar al mismo abogado, el contenido del contrato firmado con la farmacéutica Pfizer para el suministro de la referida vacuna. El juez fue muy firme en el fallo, a tal extremo que advirtió a los abogados del estado que el no cumplimiento de esas medidas implicaría la comisión de un delito de desacato.

La primera reacción vino de los abogados del estado presentes en la audiencia quienes, al unísono, anunciaron al juez que presentarían un recurso de apelación contra su fallo.

Tribunal

El recurso pasará a estudio del Tribunal de Apelaciones en lo civil de 3º turno, que está en la primera semana de la feria judicial menor actualmente en curso. El citado tribunal de alzada es integrado por los ministros Claudia Giselle Kelland Torres, Loreley Opertti y Fernando Tovagliare. Estos ministros recibirán el recurso interpuesto por los abogados estatales y deberán expedirse sobre el mismo en el plazo perentorio que establece el instituto del amparo.

Opertti, jueza en Maldonado, se opuso en el 2002 a un amparo presentado por ahorristas argentinos que reclamaban sus ahorros depositados en sucursales argentinas. En una audiencia cargada de tensión advirtió al abogado por su accionar contra el BCU.

La presencia de Opertti da cierta tranquilidad a la comunidad médica y al propio gobierno. En cambio, Tovagliare provocó un terremoto entre los escribanos y los bancos cuando anuló la compraventa y la hipoteca del hotel Pierre de Punta del Este, ambas extendidas a derecho por el notario que actuó en esa ocasión.

Se trató de la venta del citado hotel, entonces propiedad del famoso comisario español Vilarejo. Un tribunal de alzada anuló el fallo de Tovagliare y trajo otra vez la tranquilidad a todo el mundo. Ahora solo queda esperar lo que resuelva el tribunal de alzada.

Malestar

El fallo del juez Recarey causó un gran malestar en distintos ámbitos del país. Entre ellos el propio gobierno. El secretario general de la presidencia Álvaro Delgado no anduvo con medias tintas a la hora de calificar la sentencia de Recarey: ““Los fallos se acatan, pero se pueden criticar, y este fallo es un disparate, que indica que el plan de vacunación es ilegal e inconstitucional y que pesaron los intereses económicos de las farmacéuticas privadas. Esto, para el Gobierno, es un argumento inadmisible”.

El funcionario agregó: “Como ciudadano y como padre, que un juez suspenda una vacunación voluntaria contra la indicación de la ciencia preocupa enormemente”. En términos similares se expidió el prosecretario de la presidencia Rodrigo Ferrés: “Estamos ante una situación compleja desde el punto de vista judicial, y el fallo, desde el punto de vista jurídico, es un disparate”. Ferrés recordó que para llevar adelante una acción de amparo, se debe identificar qué aspecto fue lesionado en un derecho subjetivo y que, en este caso, se interpuso la de una persona por sí y representando intereses difusos. “Eso es una falta de legitimación para actuar”, señaló.

Rechazos

El fallo de Recarey causó diversas y muy fuertes reacciones en el mundo médico y científico tanto local como del extranjero. La Organización Panamericana de la Salud, conocida por las siglas OPS, dio todo su respaldo al gobierno en esta emergencia. Por su parte, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dio a conocer una carta pública donde sostuvo que el fallo de Recarey pone en duda la seguridad y eficacia de las vacunas e implica un grave perjuicio al estatus vacunal y sanitario logrado por Uruguay. La nota de Salinas fue titulada “Eppur si muove”, en referencia a la respuesta del astrónomo italiano Galileo Galilei. La frase en latin quiere decir: “Y, sin embargo, se mueve”. Apretado por la Inquisición de la Iglesia Católica, Galileo abjuró de sus descubrimientos al calificar de falso su planteo de que el Sol era el centro del Universo y que la Tierra giraba alrededor del mismo. A finalizar su discurso Galileo lanzo su famosa frase: “Y, sin embargo, se mueve”.

Frente Amplio

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se comunicó con el presidente Luis Lacalle Pou para transmitir el apoyo de la coalición de izquierdas a la campaña de vacunación.

El siguiente es el texto íntegro de la carta del ministro de Salud Pública:

Montevideo, 7 de julio de 2022

Carta abierta a la ciudadania – Eppur si muove

Reafirmamos, enfáticamente, nuestra convicción de que el Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19 fue necesario y efectivo para mitigar la Pandemia. La vacunación fue un instrumento que permitió mejorar notoriamente el status sanitario del país: redujo los contagios, redujo las internaciones y los fallecimientos por Covid-19.

Mientras el mundo entero sufrió graves daños por la sucesión de olas de Covid-19, en Uruguay el ingreso de la variante Delta no tuvo impacto negativo, en virtud de que un porcentaje importante de la población ya contaba con dosis de refuerzo. Más adelante, el ingreso de la variante Omicron, no trajo un incremento proporcional, en relación con la ola producida por la variante P1 o Gamma, en cuanto a casos graves y a fallecidos.

Y más importante aún, la vacuna permitió mantener íntegro y activo el sistema sanitario que en ningún momento colapsó, a diferencia de lo que pasó en otros países. Es justo reconocer la alta adhesión del personal médico y no médico del sistema sanitario, que tuvieron una altísima tasa de adhesión a la vacuna y que fueron pilares que sostuvieron el sistema sanitario en pleno funcionamiento en estos años de pandemia.

La vacunación permitió además, que la sociedad recupere en forma plena y anticipada, la actividad educativa, social, cultural y deportiva. Uruguay logró tener mayor presencialidad en la educación en relación con otros países y esto seguramente podrán apreciarlo generaciones futuras.

Nuestros niños volvieron antes a clase. Recordemos que los maestros y educadores fueron grupos priorizados para que todos puedan volver a las aulas con la mayor seguridad sanitaria posible.

La vacunación permitió también recuperar antes y mejorar la interacción social, el acompañamiento a los más vulnerables, como son las personas mayores y las personas con discapacidad.