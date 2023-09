Mantienen arresto domiciliario para uno de los “constructores de cabañas”

El tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º turno mantuvo, según sentencia del pasado 29 de agosto, el arresto domiciliario de Walter David Pérez Mello, oriental de 51 años que había sido resuelto el pasado 26 de julio por el juez penal de 4º turno de Maldonado, Sebastián Amor.

Pérez Mello fue imputado por estafas reiteradas y su caso formalizado en la misma audiencia en que su socio Pablo Daniel Bergalo Arosamena marchó a prisión por los mismos delitos.

En esa audiencia, el magistrado formalizó la investigación solicitada por la fiscalía que lo había imputado como presunto autor de un delito de estafa en reiteración real.

Si bien la fiscalía había solicitado la prisión preventiva de los dos constructores, el magistrado actuante dispuso en el caso de Pérez Mello el arresto domiciliario nocturno de 22:00 a 06:00, así como cumplir con la obligación de presentarse semanalmente en la Seccional Policial más cercana a su domicilio, ambos por el plazo de noventa días, con cese automático el día 23 octubre de 2023 a la hora 18:00. En relación a Bergalo, ordenó oficiar a la Sede donde tramita la causa antecedente por la cual se encuentra cumpliendo preventiva, informara 10 días antes del vencimiento de la medida cautelar impuesta, si la misma ha sufrido modificaciones

La decisión del magistrado fue recurrida por la fiscalía por entender que existía riesgo de fuga y de entorpecer la investigación del caso. La fiscalía dijo en ese momento que existía el riesgo que el número de damnificados aumentara en cantidad a partir de los siete casos denunciados hasta ese momento.

Este caso tomó estado público a partir de un informe elaborado por el programa “Santo y Seña” donde los dos acusados figuraron en el espacio denominado “cartelera de chantas”.

Ambos fueron denunciados por estafar a varias personas a las que les prometieron, contra entrega de dinero, la construcción de cabañas de madera y pérgolas, publicando fotos y descripción de las mismas.

Modus operandi

Para lograr captar a sus víctimas realizaban publicaciones de los diferentes modelos, planos, así como variedad de precios por Facebook Marketplace. Una vez que las potenciales víctimas se comunicaban mediante el Messenger de Facebook, les proporcionaban un número de teléfono celular, donde, mediante la aplicación de mensajería Whatsapp, los detenidos continuaban con las estratagemas. Durante estas conversaciones quedaban en encontrarse en el terreno, les hacían una especie de plano, calculaban los materiales, pactaban el tiempo que demorarían en realizar la obra, etc. Para darle mayor credibilidad, los indagados contrataron en diversas oportunidades distintos escribanos para la realización de los contratos de obra. Para demostrar solvencia y seriedad, contrataban una camioneta que los llevaba a las escribanías y a los terrenos donde daban los presupuestos. En algunos de los casos hacían la platea, la primera etapa, por lo que las víctimas le entregaban el dinero y los indagados no llegaron a realizar el trabajo, dando excusas, para luego desaparecer, perdiendo las víctimas toda comunicación con los indagados. En otros casos no realizaron nada, cesando toda comunicación con las víctimas, quedándose con el dinero entregado. Cabe destacar que el indagado fue procesado en el mes de agosto del 2022 por reiterados delitos de estafas, siendo las maniobras idénticas a las relatadas anteriormente.

Estafas

1) En el mes de Setiembre de 2022, el denunciante S.S. contrató al indagado para realizar una obra consistente en una cabaña de 36 metros cuadrados, dos dormitorios, baño, comedor cocina, con eléctrica y sanitaria, todo completo con llave en mano, por el monto de 10.400 dólares, los cuales iban a ser pagos en diferentes etapas. Para formalizar el negocio quedaron en firmar un contrato de arrendamiento de obra. Llegado el día de la firma, B.B. le dice a S.S. que firmaba el contrato con su socio M.M., realizando una entrega de 3000 dólares. Al ver que no se realizaban los trabajos la víctima le solicita a B.B. y a M.M. que le devuelvan el dinero, manifestando M.M. que no tenían el dinero ni los materiales. Al día de la fecha, y a pesar de las innumerables comunicaciones entabladas por el denunciante reclamando al indagado la devolución del dinero, atento a que no compró los materiales ni inició ‘la construcción, B.B. no cumplió.

2) En el mes de noviembre de 2022, el denunciante J.J. contrató al indagado B.B. para realizar una obra consistente en una pérgola de madera. El día 5 de noviembre del 2022, realizó una entrega por 30.000 pesos uruguayos como pago de los materiales, firmando un documento privado entre ambos. Desde ese día el indagado le pone excusas para no emprender la obra. Al día de la fecha, y a pesar de las innumerables comunicaciones entabladas por el denunciante reclamado al indagado la devolución del dinero, atento a que no compró los materiales ni inició la construcción de pérgola, B.B. no cumplió.

3) En el mes de noviembre de 2022 los denunciantes D.D. y L.L. buscaron por medio de Marketplace alguna empresa que realizara cabañas, con el fin de construir una vivienda en su terreno. Por lo que se comunican con “manía cabaña del futuro” y “Contru de Punta”, empresa que se dedica a la construcción de cabañas. Es así que el 28 de noviembre del 2022 se realiza una reunión para acordar detalles del negocio en el domicilio de la víctima, donde concurren los indagados B.B. y P.P.. En esa instancia se acuerda con B.B., qué tipo de cabaña construirá, ubicación de las mismas, condiciones de pago y tiempo de finalización. El 1 de diciembre del 2022, firman un contrato de obra, otra vez con el socio de B.B. pero siendo esta vez P.P. En ese momento se da la primera entrega de 3000 dólares americanos. Se comenzaron las tareas de nivelación del terreno solicitando más dinero, por lo que el 7 de diciembre el denunciante le entrega 3.300 dólares y 15.000 pesos uruguayos por una modificación no prevista según el indagado. El material (madera) no llegó a la obra, por lo que comenzaron los reclamos de la víctima, dando el indagado explicaciones poco convincentes, Al día de la fecha, y a pesar de las innumerables comunicaciones entabladas por el denunciante reclamando a los indagados la devolución del dinero, atento a que no compraron los materiales ni iniciaron la segunda etapa de la construcción, B.B. ni P.P. cumplieron.

4) En el mes de febrero de 2023, el denunciante O.O., se contactó mediante la red social Facebook Marcketplace con los indagados para la construcción de una cabaña, por la suma de 32.100 dólares americanos. Realizaron un contrato, firmando P.P. el mismo, haciendo la primear entrega en ese momento de 9000 dólares. En este caso también comenzaron a realizar la platea. Le solicitan al denunciante 7000 dólares más, entregando dicha suma a B.B., quien firmó el recibo a nombre de X.X.. Al día de la fecha, y a pesar de las innumerables comunicaciones entabladas por el denunciante reclamado a los indagados la devolución del dinero, atento a que no compraron los materiales ni iniciaron la segunda etapa de la construcción, B.B. ni P.P. cumplieron.

5) En el mes de abril de 2023, la denunciante F.F., acordó con los indagados B.B. y N.N., la construcción de una cabaña. Luego de negociaciones se firmó un contrato de obra, entre la víctima y N.N.. En ese momento la victima les hace entrega de 4000 dólares americanos. Luego de la firma y la entrega de dinero, los indagados desaparecen, no le contestan los mensajes, ni las llamadas.

6) En el mes de mayo del 2023, el denunciante Q.Q., acordó con los indagados B.B. y N.N., la construcción de una cabaña de madera. Luego de negociaciones se firmó un contrato de obra, entre la víctima y N.N.. En ese momento la victima les hace entrega de 3000 dólares americanos. Luego de la firma y la entrega de dinero, los indagados desaparecen, no le contestan los mensajes, ni las llamadas.

7) En el mes de mayo del 2023, el denunciante G.G., acordó con los indagados B.B. y N.N., la construcción de una cabaña de madera. Luego de negociaciones se firmó un contrato de obra, entre la víctima y N.N.. En ese momento la victima les hace entrega de 3000 dólares americanos. Luego de la firma y la entrega de dinero, los indagados desaparecen, no le contestan los mensajes, ni las llamadas”.