Mantienen prisión preventiva a un hombre detenido en operativo antidrogas; su defensa sostiene que es inocente

Un tribunal de apelaciones mantuvo la prisión preventiva dictada por la jueza Ana María Guzmán del 21 de enero pasado a pedido de las fiscales Ana Roses y Gabriela Barragán contra un hombre detenido por la Policía durante un operativo antidrogas.

Contra la decisión de la magistrada, el abogado defensor del acusado, el doctor Tabaré Ifrán, interpuso un recurso solicitando la libertad de su cliente a quien calificó de “inocente” de la acusación fiscal.

La fiscalía pidió la prisión preventiva por existir un riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación porque el acusado “conoce” y “vive cerca” de dos personas que lo señalaron como autor del delito de suministro de estupefacientes. Además, la fiscalía informó a la jueza durante la audiencia de formalización del caso que el acusado es cliente de un comercio cercano a su casa que cuenta con un sistema de filmación que puede ser útil para la investigación.

En la audiencia del 21 de enero pasado, la jueza Ana María Guzmán, dispuso la prisión preventiva del imputado por un plazo de sesenta días que finalizará a las 19:00 del próximo 21 de marzo de 2023.

“Injustamente”

La defensa del imputado interpuso recurso de apelación con miras a su revocación por entender que no existen elementos que prueben el accionar delictivo de su cliente de suministro de estupefacientes.

Su defendido, sostuvo en la audiencia, es inocente y está siendo inculpado injustamente por dos personas.

El abogado defensor sostuvo que las tomas de las cámaras pueden pedirse inmediatamente. Por ende, dentro del plazo que se solicita puede materializarse dicha evidencia en la carpeta, habida cuenta que no existiría chance de entorpecimiento de la investigación de su parte. Al planteo de la defensa, la fiscalía insistió en que hay reunida semiplena prueba del elemento material y del riesgo procesal.

La teoría del caso desarrollada por la Fiscalía sostuvo que los hechos que la conformaron se ubican el pasado 20 de enero de 2023. A las 17:00 de ese día, funcionarios policiales del PADO que realizaban tareas preventivas, avistaron el auto marca Chery modelo QQ que era conducido por la Sra. BB, llevando como acompañante a la imputada CC. La imputada llevaba una mochila consigo. Los funcionarios le solicitan a la conductora la detención del auto para identificar a los ocupantes. Asimismo, le solicitan … que les exhiba el contenido del bolso. Así pues, se encontró dentro de la mochila una bolsa de nylon conteniendo 6 envoltorios de nylon con sustancia blanca, una balanza de precisión y una tijera. Asimismo, se encontró la suma de $57.875; U$S 105 y $A 3200”.

“Mediante orden otorgada por el Juez de 4to. orden se incautó y analizó el teléfono celular de la imputada (..) Surgen del celular de CC conversaciones con varias personas donde hace alusión a la compra y venta de estupefacientes”, sostuvo el informe de la fiscalía.

“Se practicó prueba de campo a la sustancia y a la balanza la que arrojó resultado positivo a clorhidrato de cocaína (…) Asimismo, se concurrió al domicilio de la Sra. DD, ubicado en calle Urquiza entre Defensa y Ayacucho, de la ciudad de Piriápolis, a fin de realizar una inspección, la cual fue autorizada por la Sra. DD”, añadió el documento policial.

“Cuando los funcionarios estaban ingresando al predio avistan al imputado AA caminando por el predio, quien al notar la presencia policial se da a la fuga por los fondos, siendo detenido en forma inmediata (..) Se realizó inspección en la vivienda de AA, ubicada en el fondo del predio donde vive DD, la que fue autorizada por el imputado. Allí se encontró la suma de $5.840 y un pedazo de papel del Banco Santander que se hallaba arriba de un mueble junto a otras pertenencias de AA”, indicó. “Asimismo, en el predio se intervino a la Sra. BB, quien al pasarle revista se le incautó un envoltorio realizado en un papel del Banco Santander conteniendo sustancia blanca. Interrogada la Sra. BB manifestó que la sustancia se la compró al Sr. AA. (..) Se practicó prueba de campo a la sustancia la que arrojó resultado positivo a clorhidrato de cocaína”, dijo.

Ante lo expuesto, el tribunal de apelaciones mantuvo la preventiva del imputado.