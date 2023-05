Mantienen prisión preventiva de violento sujeto que amenazó con matar a su familia

Un tribunal de apelaciones mantuvo el pasado 15 de mayo la prisión preventiva impuesta a un belicoso sujeto imputado de un “delito de violencia doméstica agravado en concurrencia formal con un delito de violación de domicilio agravado en grado de tentativa, un delito de daño y un delito de amenazas en calidad de autor”.

Empero, el fallo en alzada redujo a noventa días el período de la preventiva que la jueza letrada de 1º turno, doctora Rossana Martínez, le aplicó por sentencia del 17 de marzo de 2023. La decisión de la magistrada carolina había impuesto una prisión preventiva de 120 días ante el pedido de la fiscalía actuante de establecer ese plazo en 150 días.

A la hora de apelar contra el fallo en primera instancia la defensa del sujeto recordó que la prisión preventiva debe aplicarse en determinados casos, no como en esta instancia.

“No hay ningún obstáculo para la investigación por parte de mi defendido. Si bien Fiscalía no alegó que lo hubiera, no hay ni existe frustración de que mi defendido se vaya a sustraer de la investigación, del eventual proceso: es una persona de trabajo, trabaja en la construcción y en éste momento lo hace en el Centro de Justicia de Maldonado haciendo una reforma al edificio, tiene tres hijos a cargo, los cuales sus ingresos laborales son necesarios para mantener a sus tres hijos”; afirmó la defensa.

Hechos

El relato de los hechos fue el siguiente: “El indagado fue detenido el día 17 de marzo de 2023 próximo hora 08:10 de la mañana a raíz de un llamado al 911 que realiza la víctima por violencia doméstica. La ex pareja del indagado radicó denuncia mediante llamado al 911 manifestando que su ex pareja se encontraba en su casa, agresivo, la víctima lo habría denunciado por violencia doméstica y cuando retorna de la seccional, él concurre de nuevo a la finca de la ciudad de San Carlos más agresivo aún. Manifiesta la víctima por acta tomada en Sede Policial que en la noche de ayer ella le pidió al indagado que se retirara de la finca ya que ella no quería que sus hijos, la víctima tiene tres hijos uno de un año, otro de siete y otro de diez…presenciaran los hechos de violencia que ocurrían entre ellos ya que tienen episodios de violencia doméstica en forma reiterada. La víctima se va a acostar y a la una de la mañana siente que el indagado la acaricia y ella le dice que la dejara tranquila, a raíz de eso el indagado le escupe la cara, de acuerdo al relato de la víctima, la agarra del cuello ella se levanta, la agarra del cuello para que lo mire a los ojos cuando le habla, le empieza a recriminar, la tira al suelo, le pega patadas, le pega golpes de puño en la cabeza, la víctima manifiesta tener dolor en zona de costillas así como también en la cabeza, todo esto en presencia de los hijos…el indagado se retira y posteriormente a las cinco de la mañana retorna con otro masculino consumidor de estupefacientes, según relato de la víctima, intentando amedrentarla. La víctima le pide al indagado que., si se quiere quedar a dormir…pero que por favor que ese masculino se retirara, el indagado le solicita a ese masculino que ella no se sabe quién era…y le efectúa un pago en dinero que no se sabe en concepto de qué. La víctima…conoce que es consumidor de estupefacientes se sintió intimidada porque sintió que iban a amedrentarla.

Con arma blanca

El relato de los hechos continúa relatando que “en la mañana la víctima va a radicar la denuncia en la Sede de Género, el indagado ya se había retirado y a los pocos minutos de ella estar en la finca el indagado retorna e intenta ingresar con un arma blanca en sus manos, empieza a golpear la puerta, le rompe la puerta a la víctima y le pide que salga para afuera con sus hijos que los iba a matar. Al no poder entrar a la casa de la víctima se va a la…de una vecina ya que ellos viven en un predio donde vive adelante la vecina y ellos le alquilan la casita que está en el fondo, se dirige a la casa de la vecina y empieza a golpearle los ventanales intentando ingresar… rompe los ventanales, todo esto empuñando un arma blanca en sus manos. Como la víctima había realizado llamado al 911 cuando se comisiona el móvil policial, que a la postre lo termina deteniendo, se encuentran con el indagado golpeando los ventanales empuñando un cuchillo en sus manos el cual ya estaba con la punta rota, quebrada de tanto golpear, logran desarmarlo y cuando le incautan el cuchillo los efectivos constatan que tiene manchas pardo-rojizas tanto en el mango como en parte de la hoja. La vecina, dueña de la finca a la que le rompió los ventanales relata que el indagado estaba intentando ingresar a su finca, que a las siete de la mañana escuchó gritos y mirando por la ventana de su dormitorio que queda en un segundo piso ve a su vecino, el indagado, con un arma blanca el cual con la misma rompe los ventanales con el fin de ingresar. La vecina le consulta qué le pasa y el indagado le contesta que los iba a matar a todos. Mientras tanto la víctima Señora G.G. que vive en la casa del fondo le pide auxilio a la vecina Señora R.R. ya que el indagado le había pedido que saliera con sus hijos que los iba a matar. Cuando logra acercarse la señora R.R. a la señora G.G. puede observar que ésta se encontraba visiblemente lastimada. Cabe destacar que al momento de arribar el móvil y antes de bajarse los efectivos del móvil ya tenían su cámara prendida por lo tanto…cuando el indagado se encontraba golpeando los ventanales de la vecina empuñando el arma blanca quedó registrado en dicha cámara, cuando ve a los efectivos policiales sale a su encuentro, logran desarmarlo y…reducen…visiblemente alterado”.

Caso

En el momento de la formalización del caso, los hechos relatados más arriba no fueron cuestionados. El tribunal tomó en cuenta el potencial entorpecimiento de la investigación por parte del acusado. El indagado y la víctima viven en el mismo predio donde sucedieron los hechos que también involucran a los vecinos nombrados. De quedar en libertad, podría intentar amedrentarlos para que cambien su declaración o rehúsen declarar en el juicio. Hay sangre en el cuchillo incautado, al indagado se lo va a periciar, así como a la víctima que está inmersa en ese círculo de violencia y en un primer momento ha retirado la denuncia.

También existe el riesgo de la víctima que fue golpeada en presencia de sus hijos menores. Toda la situación relatada en la solicitud de formalización surge de los registros fílmicos de la policía adentro de la casa de la vecina, se escuchan muchos gritos, son muy audibles, y los niños estaban presentes. “El indagado no es propiamente reincidente porque cumplió pena (sic), pero sus delitos anteriores son violentos: causa ejecutoriada de 2017 por tentativa de Homicidio con Amenazas; en el mismo año, Violación de domicilio y Hurto; varias indagatorias por Violencia doméstica con otras parejas; la otra Fiscalía de San Carlos lo investiga por Abuso sexual y Violencia doméstica con antigua pareja el año pasado; tiene una valoración de riesgo alta efectuada por esta sede. Por su parte, la víctima vive sola con los menores a su cargo. En base a una perspectiva de género y ddhh de la víctima, debe tenerse presente la violencia en todas sus manifestaciones, no pudiendo ser óbice la presunción de inocencia del imputado, siendo que la medida cautelar contempla un anticipo de lo que Fiscalía avizora puede ocurrir de forma irreparable”, sigue el relato.

Por esta razón el fallo en segunda instancia dejó firme la prisión preventiva del acusado.