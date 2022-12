Mantienen prisión preventiva para ciudadano cubano acusado de asesinar a un joven en un bar céntrico

El Tribunal de Apelaciones en lo penal de 1º turno mantuvo la prisión preventiva dictada el pasado 10 de octubre por la jueza penal de 11º turno de Maldonado en el caso del homicidio del joven Facundo Balladares Mata de 20 años, registrado en un céntrico comercio de la capital departamental en la madrugada del domingo 2 de julio pasado.

El expediente fue caratulado como “”AA- PRESUNTA COMISIÓN DE UN DELITO DE HOMICIDIO EN REGIMEN DE REITERACIÓN REAL CON UN DELITO DE LESIONES PERSONALES EN CALIDAD DE AUTOR IUE 583-304/2022″ (IUE 583-427/2022

En la audiencia del pasado mes de octubre la jueza desestimó la sustitución de prisión solicitada por la defensa y por el contrario la prorrogó, a pedido de la fiscalía.

Al apelar el referido fallo, la abogada defensora del presunto autor del crimen, doctora Jessica Tonkowidc, sostuvo que ese fallo no tomó en cuenta la inexistencia de la semiplena prueba y la no participación del imputado. Además, a su juicio, no se analizaron los requisitos para disponer la preventiva, en especial el riesgo de fuga. No se tomó en cuenta la cercanía del domicilio del imputado respecto de la Seccional, ubicada a 6 cuadras. Frente a su casa, tiene cámaras de videovigilancia y en todas las esquinas hay vídeos de videovigilancia. De las evidencias no surge que sea el autor del homicidio, no se observó el cuchillo, sino un objeto rectangular, coincidente con el lugar de la víctima, es un Xiaomi color celeste, plateado, que podría haber estado en sus manos al momento de la pelea. En cuanto a los dos testigos, no vieron ningún cuchillo. Después, otro testigo, en su primera declaración no está segura de que sea su cliente el autor del hecho. Se tiene un registro fílmico y un testigo dice que se asemeja al mismo. Se incautó el teléfono y no hay nada que lo vincule a la víctima. A BB se lo señala como autor del hecho y CC quien conoce a AA expresa que no había arma blanca en sus manos. El otro testigo ni siquiera está seguro de que sea AA.

Sobrada semiplena

Por su parte, la fiscalía contestó: existe sobrada semiplena prueba de la participación del imputado. AA se encontraba en el bando contrario a las dos víctimas. DD arremete contra el imputado para luego dirigirse hacia la otra víctima EE. Como bien sostuviera la Sentencia y fuera oportunamente argumentado por la Fiscalía, EE sufre una herida de arma blanca y DD muere a raíz de una herida de arma blanca, siendo el imputado la única persona quien se enfrentó con ambos. La Sede ha tenido acceso a la carpeta de investigación y al vídeo que da la certeza requerida en esta etapa de la participación del imputado y su responsabilidad en el hecho. Hay un par de imprecisiones que refiere la Defensa, se habla de un objeto cuadrado, y lo que se ve en una carpeta fotograma de la Policía que podría tener forma cuadrada y producto del movimiento, la foto salió movida. No se trataría del celular del imputado, nadie va a estar con un celular en la mano en plena pelea ni le causaría las heridas a EE. Respecto a los riesgos procesales, la Sentencia no se funda únicamente en la naturaleza del delito. La Dra ha referido todos los elementos que toma y que recoge del caso para entender que se encuentra acreditado el peligro procesal de riesgo de fuga. Aún restan declaraciones de testigos los cuales trabajaban en el bar quienes reconocían que el imputado concurría asiduamente, son todos elementos que hacen entender que corresponde la preventiva. Es un hecho totalmente ajeno al imputado y no tiene problema de extraer un arma blanca y apuñalar a dos personas causando la muerte a una.